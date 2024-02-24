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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Спартак Трнава
2:0
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
1:0
22' Гол
Дюриш Михал
2:0
33' Гол
Дюриш Михал
68' Желтая карточка
Рихтарех Давид
90'+4
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
23
Даниэл
Эрик
27
Бернат
Ян
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
91
Поважанец
Якуб
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Спартак Трнава
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

32 матча

50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
10 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
5:2
С
4:0
С
0:0
С
2:1
С
0:1
С
2:0
КС
3:1
КС
2:1
С
1:0
С
2:0
К
1:1
К
1:2
CL
3:1
CL
0:2
CL
1:2
CL
1:1
CL
2:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
1:2
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:0
CL
0:0

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.72
0.93

Среднее время на гол

52
96

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
0.83

Среднее время на гол

96
108

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 7 0.33
Азанго Филип 6 0.29
Баинович Филип 4 0.19
Желькович Адриан 3 0.14
Джуричин Марко 3 (1) 0.14
Офори Келвин 2 0.1
Даниэл Эрик 1 0.05
Стефаник Самуэль 1 0.05
Микович Мартин 1 0.05
Ристовски Милан 1 0.05
Бернат Ян 1 0.05
Компан-Брезник Миха 1 0.05
Прохазка Роман 0 0
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 11 (1) 0.52
Рымаренко Мартин 7 (1) 0.33
Enzo Arevalo 4 0.19
Глинка Марек 4 0.19
Загуменски Тимотей 2 0.1
Депетрис Давид 2 0.1
Jakub Uhrincat 2 0.1
Пишоя Марьян 1 0.05
Lubomir Willweber 1 0.05
Поважанец Якуб 0 0
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Желькович Адриан 2 1
Прохазка Роман 3 0
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Дюриш Михал 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Офори Келвин 2 0
Коша Себастьян 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 8 1
Рихтарех Давид 5 0
Lukas Migala 5 0
Полиевка Роберт 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Загуменски Тимотей 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Депетрис Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
4
Спартак Трнава
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

15
11
Спартак Трнава
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

21
15

Голы по времени матча

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
2
12%
6
29%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
20%
3
21%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
5
31%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Забито

32
35
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
13%
6
17%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
9
28%
4
11%
46-60
5
16%
8
23%
61-75
5
16%
6
17%
76-90

Пропущено

19
31
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
0
0%
4
13%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
5
26%
6
19%
31-45
4
21%
9
29%
29%
46-60
4
21%
4
13%
61-75
4
21%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0
Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2
Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:2
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:4
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
6
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
8
3
2
8
2.5
4
7
1
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
10
11
1.5
11
10
3
18
2.5
6
15
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 20 16 3 1 53 - 16 51
2.
Жилина
 21 12 4 5 39 - 29 40
3.
Спартак Трнава
 21 12 3 6 31 - 20 39
4.
ДАК
 20 10 5 5 30 - 20 35
5.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
Дукла Банска-Бистрица
 21 9 6 6 37 - 29 33
8.
Ружомберок
 21 8 7 6 26 - 30 31
9.
Скалица
 21 6 4 11 19 - 25 22
10.
Кошице
 21 4 4 13 18 - 44 16
11.
Михаловце
 21 0 7 14 15 - 41 7
12.
Злате Моравце
 21 0 4 17 13 - 44 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 2 0 27 - 9 26
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 8 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 6 2 3 23 - 13 20
4.
Жилина
 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
ДАК
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
7.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
8.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11
9.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 11 0 3 8 9 - 22 3
12.
Злате Моравце
 10 0 1 9 5 - 22 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (9)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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