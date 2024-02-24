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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Жилина
0:1
Первый тайм: 36'
Михаловце
0'
20' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
0:1
23' Гол в свои ворота
Лейтнер Патрик

Ход матча

20'
 
Ниархос Иоаннис
23'
0:1
Лейтнер Патрик
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Жилина
Ничья
Михаловце
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Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
20
Бари
Кристиан
6
Xavier
Adang
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
8
Antoin
Essomba
19
Ямбор
Тимотей
9
Нсона
Келиан
77
Фрелих
Жига
2
Lukas
Simko
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
21
Магда
Даниэль
66
Беднар
Мартин
93
Ван
Кессел
Гино
10
Жофчак
Игор
51
Stanislav
Danko
9
Matus
Marcin
7
Ниархос
Иоаннис
Жилина
3-4-3
Михаловце
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Михаловце

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
6:2
С
5:0
С
1:1
С
0:3
С
2:1
К
0:2
К
1:1
С
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Голы

Всего голов

36
14

Голов в среднем за матч

3
1.17

Среднее время на гол

30
77

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

2
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.43
Henry Addo 5 0.24
Зауэр Марио 3 0.14
Ямбор Тимотей 3 (1) 0.14
Минарик Ян 3 0.14
Antoin Essomba 3 0.14
Илько Патрик 2 0.1
Samuel Gidi 1 0.05
Руснак Матуш 1 0.05
Копас Адам 1 0.05
Капралик Адриан 1 0.05
Яворчек Доминик 1 0.05
Немчик Томаш 1 0.05
Стойчевски Андрей 1 0.05
Лейтнер Патрик 1 0.05
Xavier Adang 1 0.05
Eric Bille 1 0.05
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.33
Ван Кессел Гино 2 0.1
Issa Adekunle 2 0.1
Марьянович Саша 1 0.05
Магда Даниэль 1 0.05
Daniel Pavuk 1 0.05
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Губочан Томаш 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 5 0
Franck Bahi 5 0
Issa Adekunle 4 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Stanislav Danko 2 0
Вашко Филип 2 0
Lukas Simko 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Yushi Shimamura 1 0

Результаты матчей

Жилина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Михаловце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
9
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Михаловце
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

11
2
Жилина
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Михаловце
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

26
9
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
4
15%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
6
23%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
23%
1
11%
61-75
7
27%
3
33%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
17%
3
15%
1-15
3
17%
6
30%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
4
20%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Забито

38
16
19 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
5
13%
1
6%
1-15
7
18%
3
19%
16-30
7
18%
4
25%
31-45
3
8%
2
13%
46-60
8
21%
2
13%
61-75
8
21%
4
25%
76-90

Пропущено

28
38
10 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 17
4
14%
7
18%
1-15
3
11%
9
24%
16-30
3
11%
8
21%
31-45
5
18%
2
5%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
7
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0
Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1
Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0

Результаты матчей

Жилина
Михаловце

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
5
3 раза 15%
0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жилина
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
6
4
1.5
1
9
5
5
2.5
1
9
3
7
3.5
3
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
11
9
10
10
1.5
2
18
6
14
2.5
1
19
3
17
3.5
3
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 20 16 3 1 53 - 16 51
2.
Спартак Трнава
 1:0 21 12 3 6 30 - 20 39
3.
Жилина
 0:1 21 12 3 6 38 - 29 39
4.
ДАК
 20 10 5 5 30 - 20 35
5.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 21 9 6 6 37 - 28 33
8.
Ружомберок
 2:0 21 8 7 6 24 - 28 31
9.
Скалица
 21 6 4 11 19 - 25 22
10.
Кошице
 21 4 4 13 18 - 44 16
11.
Михаловце
 1:0 21 1 6 14 15 - 40 9
12.
Злате Моравце
 0:2 21 0 4 17 11 - 42 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 2 0 27 - 9 26
2.
Жилина
 0:1 11 8 0 3 26 - 19 24
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 2:0 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Спартак Трнава
 1:0 11 6 1 4 15 - 10 19
8.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
9.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 1:0 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 0:2 11 0 3 8 6 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Спартак Трнава
 1:0 10 6 2 2 15 - 10 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 6 2 3 23 - 12 20
4.
Жилина
 0:1 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
ДАК
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
7.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
8.
Ружомберок
 2:0 11 2 5 4 13 - 21 11
9.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Михаловце
 1:0 11 1 2 8 9 - 21 5
11.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
12.
Злате Моравце
 0:2 10 0 1 9 5 - 22 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (9)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Г О О О О Л - Лейтнер Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 20'
    Ниархос Иоаннис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Жилина
Ничья
Михаловце
2.80
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4.66
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6.20
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Жилина
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