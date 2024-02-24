Тур: 21. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
21' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
0:1
23' Гол в свои воротаЛейтнер Патрик
47' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
54' Желтая карточкаГубочан Томаш
72' Желтая карточкаSamuel Ramos
90' Желтая карточкаLukas Simko
1:1
90' ПенальтиЯмбор Тимотей
90'+7
Ход матча
21'
23'
0:1
54'
72'
90'
90'
1:1
37
Зауэр
Марио
77
Фрелих
Жига
10
Жофчак
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
11 Samuel Gidi
-
14 Eric Bille
-
-
24 Samuel Datko
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Samuel Ramos
-
28 Ivan Tyurin
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Жилина
Михаловце
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
14
Голов в среднем за матч
3
1.17
Среднее время на гол
30
77
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
2
1.08
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.43
|Henry Addo
|5
|0.24
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.19
|Зауэр Марио
|3
|0.14
|Минарик Ян
|3
|0.14
|Antoin Essomba
|3
|0.14
|Илько Патрик
|2
|0.1
|Samuel Gidi
|1
|0.05
|Руснак Матуш
|1
|0.05
|Копас Адам
|1
|0.05
|Капралик Адриан
|1
|0.05
|Яворчек Доминик
|1
|0.05
|Немчик Томаш
|1
|0.05
|Стойчевски Андрей
|1
|0.05
|Лейтнер Патрик
|1
|0.05
|Xavier Adang
|1
|0.05
|Eric Bille
|1
|0.05
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.33
|Ван Кессел Гино
|2
|0.1
|Issa Adekunle
|2
|0.1
|Марьянович Саша
|1
|0.05
|Магда Даниэль
|1
|0.05
|Daniel Pavuk
|1
|0.05
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|6
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Issa Adekunle
|4
|0
|Lukas Simko
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Stanislav Danko
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Михаловце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
3
9
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Михаловце
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
11
2
Жилина
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Михаловце
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
28
9
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
4
14%
1
11%
1-15
4
14%
1
11%
16-30
6
21%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
21%
1
11%
61-75
8
29%
3
33%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
7
32%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
10
18
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Забито
40
16
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 2
4 Не забивали 9
5
13%
1
6%
1-15
8
20%
3
19%
16-30
7
18%
4
25%
31-45
3
8%
2
13%
46-60
8
20%
2
13%
61-75
9
23%
4
25%
76-90
Пропущено
28
40
10 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 18
4
14%
7
18%
1-15
3
11%
10
25%
16-30
3
11%
8
20%
31-45
5
18%
2
5%
46-60
6
21%
4
10%
61-75
7
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0
Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1
Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0
Результаты матчей
Жилина
Михаловце
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
5
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
3 раза 14%
1
10 раз 48%
0
9 раз 43%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Жилина
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
46
65
19
56
19
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
129
1011
219
615
120
318
318
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6