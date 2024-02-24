Как то так
Sergey353 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.39
|Нжинма Джастин
|5
|0.22
|Борре Рафаэль
|4
|0.17
|Вайзер Митчелл
|2
|0.09
|Шмид Романо
|2
|0.09
|Стаге Йенс
|2
|0.09
|Штарк Никлас
|2
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.26
|Мелем Марвин
|3
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.13
|Пфайффер Лука
|1
|0.04
|Кларер Кристоф
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.04
|Хонзак Матиас
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|Маглица Матей
|1
|0.04
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Шмид Романо
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|5
|2
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Скарке Тим
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Торстен Либеркнехт
|4
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Франич Бартол
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|22
|16
|2
|4
|61 - 25
|50
|3.
|0:0 Заявка
|23
|15
|2
|6
|51 - 28
|47
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|1:0 Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 34
|32
|8.
|1:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 38
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|11.
|0:0 Заявка
|23
|5
|11
|7
|26 - 41
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|13.
|0:1 Заявка
|23
|7
|3
|13
|21 - 36
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|15.
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|36 - 43
|23
|16.
|0:0 Заявка
|23
|3
|8
|12
|15 - 36
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|0:1 Заявка
|23
|2
|6
|15
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 17
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|10.
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|11.
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|17.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|0:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 20
|8
|15.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 28
|8
|16.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|17.
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6