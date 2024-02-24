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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Вердер
1:0
Первый тайм: 30'
Дармштадт
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Циммерман Кристоф
18' Undefined phrase: football_event_
Шуэн Марсель
20' Желтая карточка
Дукш Марвин

Ход матча

8'
Циммерман Кристоф
1:0
18'
 
Шуэн Марсель
20'
Дукш Марвин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 120
Вердер 93.3% (112)
X 5% (6)
Дармштадт 1.7% (2)
-1
выиграет Вердер
Как то так
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Дармштадт
5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
17
Нжинма
Джастин
7
Дукш
Марвин
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
17
Юстван
Юлиан
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
40
Полтер
Себастьян
Вердер
3-5-2
Дармштадт
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Дармштадт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
ТМК
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.13
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.39
Нжинма Джастин 5 0.22
Борре Рафаэль 4 0.17
Вайзер Митчелл 2 0.09
Шмид Романо 2 0.09
Стаге Йенс 2 0.09
Штарк Никлас 2 0.09
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.26
Мелем Марвин 3 0.13
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.13
Пфайффер Лука 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Юстван Юлиан 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 7 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Штарк Никлас 4 0
Шмид Романо 4 0
Деман Оливье 4 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Линен Сенне 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 5 2
Кларер Кристоф 6 0
Скарке Тим 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Гьясула Клаус 3 1
Циммерман Кристоф 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Мюллер Андреас 1 0

Результаты матчей

Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Дармштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
6
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

8
9
Вердер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Дармштадт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

19
8
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
3
38%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
3
38%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
1
4%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
3
18%
9
32%
61-75
4
24%
5
18%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
3
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
2
12%
5
20%
76-90

Забито

31
21
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 10
6
19%
3
14%
1-15
2
6%
5
24%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Пропущено

34
53
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 34
12 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 20
5
15%
4
8%
1-15
5
15%
7
13%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
4
12%
10
19%
46-60
8
24%
14
26%
61-75
6
18%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1
Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1

Результаты матчей

Вердер
Дармштадт

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вердер
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
4
1.5
3
9
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
9
11
11
1.5
6
16
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 22 16 2 4 61 - 25 50
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 23 15 2 6 51 - 28 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 1:0 Заявка 23 9 5 9 32 - 34 32
8.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 23 8 6 9 32 - 38 30
9.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
10.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
11.
Бохум
 0:0 Заявка 23 5 11 7 26 - 41 26
12.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 23 7 3 13 21 - 36 24
14.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 23 5 8 10 36 - 43 23
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 23 3 8 12 15 - 36 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 23 2 6 15 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Штутгарт
 0:0 Заявка 12 9 2 1 34 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Вердер
 1:0 Заявка 12 6 2 4 20 - 17 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
8.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
10.
Бохум
 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 11 5 1 5 12 - 15 16
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 12 1 5 6 6 - 20 8
15.
Бохум
 0:0 Заявка 12 1 5 6 8 - 28 8
16.
Боруссия М
 0:0 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
17.
Дармштадт
 0:1 Заявка 11 1 3 7 10 - 27 6
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 30'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 30'
    Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 30'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 30'
    Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    СК Дармштадт начинает контратаку
  • 29'
    Вердер контролирует мяч.
  • 29'
    Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 29'
    Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 28'
    Агу Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 28'
    Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    Вердер контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 27'
    Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 24'
      Малатини Хулиан из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 23'
      Мелем Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.
    • 22'
      Гросс Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Дукш Марвин из команды Вердер в офсайде
    • 22'
      Вердер начинает контратаку
    • 22'
      Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Шмид Романо из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Вердер: 57%, СК Дармштадт: 43%.
    • 20'
      Дукш Марвин получает желтую карточку за нырок
    • 20'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Вердер не будет бить пенальти!
    • 20'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер.
    • 19'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 18'
      ПЕНАЛЬТИ! - Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт нарушает правила против Дукш Марвин.
    • 18'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 18'
      Вердер контролирует мяч.
    • 17'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 17'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 17'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 16'
      Гьясула Клаус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Вердер начинает контратаку
    • 15'
      Контроль мяча: Вердер: 55%, СК Дармштадт: 45%.
    • 15'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 14'
      Гросс Кристиан из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 14'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Вердер начинает контратаку
    • 14'
      Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 13'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      Юстван Юлиан пытается реализовать момент...
    • 13'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 12'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 11'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 11'
      Шанс! Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 11'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 10'
      Юнг Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Вердер: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 8'
      Г О О О О Л - Циммерман Кристоф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 8'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 8'
      Вердер контролирует мяч.
    • 8'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Вердер контролирует мяч.
    • 7'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 7'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Вердер контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 6'
      Шанс! Маглица Матей из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 6'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 6'
      Маглица Матей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 5'
      Агу Феликс из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Вердер: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Линен Сенне из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Малатини Хулиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 4'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 4'
      Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 3'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 3'
      Вердер контролирует мяч.
    • 1'
      Вердер контролирует мяч.
    • 1'
      Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.8% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Вердер 93.3% (112)
    X 5% (6)
    Дармштадт 1.7% (2)
    -1
    выиграет Вердер
    Как то так
    Sergey353 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Дармштадт
    5.20
    6.30
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Дармштадт

    Исход игры
    Вердер
    93.3% (112)
    Ничья
    5% (6)
    Дармштадт
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    40.8% (49)
    2:0 Вердер
    25% (30)
    1:0 Вердер
    15.8% (19)
    3:1 Вердер
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    1:2 Дармштадт
    1.7% (2)
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    Дармштадт
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