Тур: 23. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 42358 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0'
1:0
8' Гол в свои воротаЦиммерман Кристоф
18' Undefined phrase: football_event_Шуэн Марсель
20' Желтая карточкаДукш Марвин
1:1
33' ГолЮстван Юлиан
35' Желтая карточкаЛинен Сенне
38' Желтая карточкаЮнг Антони
52' Желтая карточкаХолланд Фабиан
56' Желтая карточкаГьясула Клаус
67' Желтая карточкаМаглица Матей
78' Undefined phrase: football_event_Скарке Тим
89' Желтая карточкаКарич Эмир
90' Undefined phrase: football_event_Скарке Тим
90'+9
Ход матча
8'
18'
20'
33'
1:1
35'
38'
52'
56'
67'
78'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
515 Количество передач 391
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.69 Победа «Вердера»
-
1.87 ТБ(2,5) голов
-
-
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
17
Юстван
Юлиан
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Рекер СимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаджу Овид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Дармштадт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Среднее время на гол
32
120
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.13
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.39
|Нжинма Джастин
|5
|0.22
|Борре Рафаэль
|4
|0.17
|Вайзер Митчелл
|2
|0.09
|Шмид Романо
|2
|0.09
|Стаге Йенс
|2
|0.09
|Штарк Никлас
|2
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.26
|Мелем Марвин
|3
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.13
|Юстван Юлиан
|2
|0.09
|Пфайффер Лука
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Кларер Кристоф
|1
|0.04
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.04
|Хонзак Матиас
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Маглица Матей
|1
|0.04
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Дукш Марвин
|6
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Юнг Антони
|4
|0
|Шмид Романо
|4
|0
|Линен Сенне
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|6
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Гьясула Клаус
|4
|1
|Скарке Тим
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Торстен Либеркнехт
|4
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Франич Бартол
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Карич Эмир
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Дармштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
8
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
8
9
Вердер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Дармштадт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
19
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
4
21%
1
10%
76-90
Пропущено
19
28
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
21%
1
4%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
3
16%
9
32%
61-75
4
21%
5
18%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
3
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
2
12%
5
20%
76-90
Забито
31
23
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 10
6
19%
4
17%
1-15
2
6%
5
22%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
8
26%
3
13%
61-75
7
23%
3
13%
76-90
Пропущено
36
53
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
6
17%
4
8%
1-15
5
14%
7
13%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
4
11%
10
19%
46-60
8
22%
14
26%
61-75
6
17%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1
Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1
Результаты матчей
Вердер
Дармштадт
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вердер
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
75
39
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
47
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
149
1112
617
221
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|0:0 Заявка
|23
|16
|3
|4
|61 - 25
|51
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|0:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 28
|41
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6