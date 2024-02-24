НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда СК Дармштадт, будет отменен из-за фола.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда СК Дармштадт, отменен.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Вердер

49' СК Дармштадт пытается что-то создать.

48' СК Дармштадт контролирует мяч.

48' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' СК Дармштадт пытается что-то создать.

47' СК Дармштадт контролирует мяч.

47' СК Дармштадт пытается что-то создать.

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' СК Дармштадт пытается что-то создать.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

45' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бадер Маттиас пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

44' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

43' СК Дармштадт контролирует мяч.

43' Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали

43' СК Дармштадт пытается что-то создать.

42' СК Дармштадт контролирует мяч.

42' СК Дармштадт пытается что-то создать.

42' СК Дармштадт контролирует мяч.

42' Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' СК Дармштадт пытается что-то создать.

38' Юнг Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' СК Дармштадт контролирует мяч.

37' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

37' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Линен Сенне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Бадер Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Г О О О О Л - Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

33' СК Дармштадт пытается что-то создать.

33' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' СК Дармштадт пытается что-то создать.

33' Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Мелем Марвин из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' СК Дармштадт пытается что-то создать.

32' СК Дармштадт контролирует мяч.

31' СК Дармштадт контролирует мяч.

31' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' СК Дармштадт пытается что-то создать.

31' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' СК Дармштадт пытается что-то создать.

30' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

30' СК Дармштадт начинает контратаку

29' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

27' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' СК Дармштадт контролирует мяч.

24' Удар от ворот произведет Вердер

24' Холланд Фабиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' СК Дармштадт пытается что-то создать.

23' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' СК Дармштадт контролирует мяч.

23' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.

22' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' СК Дармштадт пытается что-то создать.

21' СК Дармштадт пытается что-то создать.

21' Матч возобновлен

20' Дукш Марвин получает желтую карточку за нырок

20' После проверки VAR рефери поменял решение - Вердер не будет бить пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер

19' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

17' Мелем Марвин из команды СК Дармштадт в офсайде

17' СК Дармштадт начинает контратаку

17' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

16' Гьясула Клаус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.

14' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

14' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' СК Дармштадт пытается что-то создать.

13' СК Дармштадт контролирует мяч.

13' СК Дармштадт пытается что-то создать.

13' СК Дармштадт пытается что-то создать.

13' СК Дармштадт контролирует мяч.

12' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

12' СК Дармштадт контролирует мяч.

12' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

11' Шанс! Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

11' Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой слева.

10' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' СК Дармштадт пытается что-то создать.

8' Г О О О О Л - Циммерман Кристоф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

7' СК Дармштадт контролирует мяч.

7' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Вердер

6' Шанс! Маглица Матей из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

6' Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

6' Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

5' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' СК Дармштадт контролирует мяч.

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' СК Дармштадт контролирует мяч.

3' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' СК Дармштадт пытается что-то создать.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' СК Дармштадт начинает с центра поля