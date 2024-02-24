  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 42358 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Вердер
1:1
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Циммерман Кристоф
18' Undefined phrase: football_event_
Шуэн Марсель
20' Желтая карточка
Дукш Марвин
1:1
33' Гол
Юстван Юлиан
35' Желтая карточка
Линен Сенне
38' Желтая карточка
Юнг Антони
52' Желтая карточка
Холланд Фабиан
56' Желтая карточка
Гьясула Клаус
67' Желтая карточка
Маглица Матей
78' Undefined phrase: football_event_
Скарке Тим
89' Желтая карточка
Карич Эмир
90' Undefined phrase: football_event_
Скарке Тим
90'+9

Ход матча

8'
Циммерман Кристоф
1:0
18'
 
Шуэн Марсель
20'
Дукш Марвин
 
33'
1:1
Юстван Юлиан
(Бадер Маттиас)
35'
Линен Сенне
 
38'
Юнг Антони
 
52'
 
Холланд Фабиан
56'
 
Гьясула Клаус
63'
Вольтемаде Ник
Нжинма Джастин
 
63'
Деман Оливье
Агу Феликс
 
67'
 
Маглица Матей
70'
 
Кемпе Тобиас
Холланд Фабиан
70'
 
Нюрнбергер Фабиан
Юстван Юлиан
70'
 
Франич Бартол
Гьясула Клаус
76'
Биттенкорт Леонардо
Линен Сенне
 
76'
Ковнацки Давид
Шмид Романо
 
76'
 
Мюллер Янник
Маглица Матей
78'
 
Скарке Тим
89'
 
Карич Эмир
90'
 
Сейдель Аарон
Полтер Себастьян
90'
 
Скарке Тим

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 515 Количество передач 391
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вердер 93.3% (112)
X 5% (6)
Дармштадт 1.7% (2)
-1
выиграет Вердер
Как то так
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
17
Нжинма
Джастин
7
Дукш
Марвин
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
17
Юстван
Юлиан
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
40
Полтер
Себастьян
Вердер
3-5-2
Дармштадт
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Дармштадт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
ТМК
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.13
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.39
Нжинма Джастин 5 0.22
Борре Рафаэль 4 0.17
Вайзер Митчелл 2 0.09
Шмид Романо 2 0.09
Стаге Йенс 2 0.09
Штарк Никлас 2 0.09
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.26
Мелем Марвин 3 0.13
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.13
Юстван Юлиан 2 0.09
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 7 0
Дукш Марвин 6 0
Стаге Йенс 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Штарк Никлас 4 0
Юнг Антони 4 0
Шмид Романо 4 0
Линен Сенне 4 0
Деман Оливье 4 0
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Гьясула Клаус 4 1
Скарке Тим 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Торстен Либеркнехт 4 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Франич Бартол 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Карич Эмир 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Мюллер Андреас 1 0

Результаты матчей

Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Дармштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
8
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

8
9
Вердер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Дармштадт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
4
21%
1
10%
76-90

Пропущено

19
28
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
21%
1
4%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
3
16%
9
32%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
3
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
3
18%
5
20%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
2
12%
5
20%
76-90

Забито

31
23
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 10
6
19%
4
17%
1-15
2
6%
5
22%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
8
26%
3
13%
61-75
7
23%
3
13%
76-90

Пропущено

36
53
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
6
17%
4
8%
1-15
5
14%
7
13%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
4
11%
10
19%
46-60
8
22%
14
26%
61-75
6
17%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1
Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1

Результаты матчей

Вердер
Дармштадт

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вердер
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
14
9
11
12
1.5
6
17
2
21
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 0:0 Заявка 23 16 3 4 61 - 25 51
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 28 41
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
10.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
11.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
12.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
13.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
15.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 2 1 37 - 7 29
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 0:0 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 18 15
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Вердер: 53%, СК Дармштадт: 47%.
  • 99'
    Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
  • 99'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 98'
    Скарке Тим задерживает мяч рукой
  • 98'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда СК Дармштадт, будет отменен из-за фола.
  • 98'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.
  • 98'
    Скарке Тим удалось забить из легкой позиции.
  • 97'
    Цеттерер Михаэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • 97'
    Г О О О О О Л! СК Дармштадт забивает! Скарке Тим отличился.
  • 97'
    Кемпе Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 96'
      Мелем Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 96'
      Вердер контролирует мяч.
    • 95'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 95'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мелем Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 95'
      Мелем Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 95'
      Контроль мяча: Вердер: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 94'
      Скарке Тим наказан за толчок Малатини Хулиан
    • 94'
      Вердер контролирует мяч.
    • 94'
      Малатини Хулиан из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Дукш Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Биттенкорт Леонардо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 92'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 92'
      Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 91'
      Малатини Хулиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 90'
      Вердер контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Вердер: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 90'
      Тактическая замена. Полтер Себастьян уходит с поля и его заменяет Сейдель Аарон
    • 90'
      Шанс! Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 90'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 89'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.
    • 89'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 89'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 88'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 87'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Ковнацки Давид
    • 87'
      Вердер начинает контратаку
    • 87'
      Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 86'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 86'
      Вердер контролирует мяч.
    • 86'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 86'
      Гросс Кристиан из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 86'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Контроль мяча: Вердер: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 85'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 85'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Малатини Хулиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 84'
      Кемпе Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 84'
      Вердер контролирует мяч.
    • 83'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 83'
      Дукш Марвин из команды Вердер подал угловой слева.
    • 83'
      Ковнацки Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Вердер начинает контратаку
    • 82'
      Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 82'
      Биттенкорт Леонардо из команды Вердер в офсайде
    • 81'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 81'
      Вердер контролирует мяч.
    • 81'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 80'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 80'
      Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
    • 80'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Вердер: 52%, СК Дармштадт: 48%.
    • 80'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 80'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда СК Дармштадт, отменен.
    • 79'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.
    • 78'
      Скарке Тим удалось забить из легкой позиции.
    • 78'
      Г О О О О О Л! СК Дармштадт забивает! Скарке Тим отличился.
    • 78'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Тактическая замена. Маглица Матей уходит с поля и его заменяет Мюллер Янник
    • 76'
      Тактическая замена. Шмид Романо уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
    • 76'
      Тактическая замена. Линен Сенне уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
    • 76'
      Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 76'
      Вердер контролирует мяч.
    • 76'
      Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 75'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Вердер: 52%, СК Дармштадт: 48%.
    • 75'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 75'
      Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 74'
      Вердер контролирует мяч.
    • 74'
      Деман Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 74'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 73'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Линен Сенне
    • 73'
      Вердер контролирует мяч.
    • 73'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 72'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Юнг Антони заработал фол
    • 71'
      Судья сигнализирует, что Малатини Хулиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Полтер Себастьян
    • 70'
      Тактическая замена. Юстван Юлиан уходит с поля и его заменяет Нюрнбергер Фабиан
    • 70'
      Тактическая замена. Гьясула Клаус уходит с поля и его заменяет Кемпе Тобиас
    • 70'
      Тактическая замена. Холланд Фабиан уходит с поля и его заменяет Кемпе Тобиас
    • 70'
      Тактическая замена. Холланд Фабиан уходит с поля и его заменяет Франич Бартол
    • 70'
      Контроль мяча: Вердер: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 70'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Тактическая замена. Гьясула Клаус уходит с поля и его заменяет Франич Бартол
    • 70'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Стаге Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 69'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 69'
      Вердер контролирует мяч.
    • 69'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 68'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 67'
      Маглица Матей получил желтую карточку от судьи
    • 67'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Стаге Йенс
    • 67'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 67'
      Полтер Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 66'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 66'
      Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 65'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Вердер: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 64'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 64'
      Вердер контролирует мяч.
    • 64'
      Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 64'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 63'
      Стаге Йенс наказан за толчок Гьясула Клаус
    • 63'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 63'
      Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Тактическая замена. Агу Феликс уходит с поля и его заменяет Деман Оливье
    • 63'
      Тактическая замена. Нжинма Джастин уходит с поля и его заменяет Вольтемаде Ник
    • 62'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Юнг Антони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Дукш Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Оооо... вот это был удар! Нжинма Джастин должен был забить с этой позиции.
    • 60'
      Шуэн Марсель делает важнейший сейв!
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Нжинма Джастин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 59'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 59'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 58'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 58'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 57'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Гьясула Клаус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 56'
      Судья сигнализирует, что Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Линен Сенне
    • 56'
      Вердер контролирует мяч.
    • 56'
      Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 55'
      Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 55'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Вердер: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 55'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Вердер контролирует мяч.
    • 54'
      Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 54'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Холланд Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Агу Феликс
    • 52'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 51'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 51'
      Скарке Тим нарушает правила. Юнг Антони пострадал
    • 51'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 50'
      Линен Сенне пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 50'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Вердер: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Шмид Романо
    • 49'
      Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Полтер Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Гросс Кристиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Полтер Себастьян
    • 47'
      Вердер контролирует мяч.
    • 47'
      Мелем Марвин не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Агу Феликс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Вердер: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 48'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 47'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 47'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Контроль мяча: Вердер: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 46'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 45'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Вердер контролирует мяч.
    • 44'
      Бадер Маттиас пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем
    • 44'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 43'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 43'
      Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Дукш Марвин из команды Вердер в офсайде
    • 43'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 43'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 42'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 42'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 42'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 42'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Вердер контролирует мяч.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 40'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 40'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Карич Эмир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Вердер: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 40'
      Вердер контролирует мяч.
    • 40'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 39'
      Вердер контролирует мяч.
    • 38'
      Юнг Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 38'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Вердер контролирует мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
    • 38'
      Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 37'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Вердер контролирует мяч.
    • 35'
      Линен Сенне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Линен Сенне из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 35'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Агу Феликс.
    • 35'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Вердер: 57%, СК Дармштадт: 43%.
    • 35'
      Вердер контролирует мяч.
    • 34'
      Бадер Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Юстван Юлиан удалось забить из легкой позиции.
    • 33'
      Бадер Маттиас сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 33'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Вердер контролирует мяч.
    • 33'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Полтер Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 32'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 32'
      Нжинма Джастин из команды Вердер в офсайде
    • 31'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Вердер: 59%, СК Дармштадт: 41%.
    • 30'
      Вердер контролирует мяч.
    • 30'
      Малатини Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 30'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 30'
      Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 29'
      Вердер контролирует мяч.
    • 29'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Агу Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Вердер контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 27'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Гросс Кристиан
    • 26'
      Шмид Романо из команды Вердер в офсайде
    • 26'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 25'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 25'
      Вердер контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Вердер: 52%, СК Дармштадт: 48%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 24'
      Холланд Фабиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 24'
      Малатини Хулиан из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 23'
      Мелем Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.
    • 22'
      Гросс Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Дукш Марвин из команды Вердер в офсайде
    • 22'
      Вердер начинает контратаку
    • 22'
      Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Шмид Романо из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Вердер: 57%, СК Дармштадт: 43%.
    • 20'
      Дукш Марвин получает желтую карточку за нырок
    • 20'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Вердер не будет бить пенальти!
    • 20'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер.
    • 19'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 18'
      ПЕНАЛЬТИ! - Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт нарушает правила против Дукш Марвин.
    • 18'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 18'
      Вердер контролирует мяч.
    • 17'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 17'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 17'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 16'
      Гьясула Клаус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Вердер начинает контратаку
    • 15'
      Контроль мяча: Вердер: 55%, СК Дармштадт: 45%.
    • 15'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 14'
      Гросс Кристиан из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 14'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Вердер начинает контратаку
    • 14'
      Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 13'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      Юстван Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 12'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 11'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 11'
      Шанс! Полтер Себастьян из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 11'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 10'
      Юнг Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Вердер: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 8'
      Г О О О О Л - Циммерман Кристоф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 8'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 8'
      Вердер контролирует мяч.
    • 8'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Вердер контролирует мяч.
    • 7'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 7'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Вердер контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Вердер
    • 6'
      Шанс! Маглица Матей из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 6'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 6'
      Маглица Матей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 5'
      Агу Феликс из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Вердер: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Линен Сенне из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Малатини Хулиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 4'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 4'
      Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 3'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 3'
      Вердер контролирует мяч.
    • 1'
      Вердер контролирует мяч.
    • 1'
      Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION