Тур: 23. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 22012 Главный судья: Айтекин Дениз
2:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолДоведан Никола
1:1
44' ГолГосенс Робин
45' Желтая карточкаГосенс Робин
2:1
45' ГолШефер Андраш
53' Желтая карточкаЮранович Йосип
2:2
71' ГолБесте Ян-Никлас
87' Желтая карточкаХактаб Траоре Омар
90'+6
Ход матча
3'
0:1
44'
1:1
45'
45'
2:1
53'
64'
71'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
522 Количество передач 348
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Хайденхайм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.26
|Бехренс Кевин
|4
|0.17
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.13
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.09
|Духи Данило
|2
|0.09
|Шефер Андраш
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Кауфманн Миккель
|1
|0.04
|Ааронсон Бренден
|1
|0.04
|Фофана Датро
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.04
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
|Вертессен Йорбе
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.3
|Кляйндинст Тим
|7 (2)
|0.3
|Динкчи Эрен
|7
|0.3
|Шёппнер Ян
|2
|0.09
|Майнка Патрик
|2
|0.09
|Пирингер Марвин
|2
|0.09
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Бек Адриан
|1
|0.04
|Малони Леннард
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|5
|0
|Хаберер Яник
|5
|0
|Лейте Диогу
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Фогт Кевин
|3
|0
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Хактаб Траоре Омар
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Хайденхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
12
Унион Берлин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Хайденхайм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
6
13
Унион Берлин
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Хайденхайм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
19%
6
27%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
6
38%
2
9%
76-90
Забито
10
18
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
5
50%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
15%
2
11%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
2
10%
6
33%
76-90
Забито
24
33
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
4
17%
4
12%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
8
33%
4
12%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
4
17%
5
15%
76-90
Пропущено
36
40
15 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
6
17%
8
20%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
4
11%
10
25%
31-45
8
22%
2
5%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
8
22%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Хайденхайм
Точный счет
0:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
65
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
210
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
194
617
1013
320
320
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|0:0 Заявка
|23
|16
|3
|4
|61 - 25
|51
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|0:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 28
|41
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:2 Хайденхайм
Исход игры
Унион Берлин
77% (94)
Ничья
18% (22)
Хайденхайм
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.92% (53)
Меньше
55.08% (65)
Обе команды забьют
Да
59.32% (70)
Нет
40.68% (48)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
35.2% (43)
1:0 Унион Берлин
32% (39)
1:1 Ничья
13.9% (17)
2:0 Унион Берлин
4.9% (6)
1:2 Хайденхайм
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
4:1 Унион Берлин
1.6% (2)
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