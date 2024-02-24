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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Айтекин Дениз
Унион Берлин
2:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
3' Гол
Доведан Никола
1:1
44' Гол
Госенс Робин
45' Желтая карточка
Госенс Робин
2:1
45' Гол
Шефер Андраш
53' Желтая карточка
Юранович Йосип
2:2
71' Гол
Бесте Ян-Никлас
87' Желтая карточка
Хактаб Траоре Омар
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Доведан Никола
44'
Госенс Робин
1:1
45'
Госенс Робин
 
45'
Шефер Андраш
(Госенс Робин)
2:1
53'
Юранович Йосип
 
64'
 
Бек Адриан
Шёппнер Ян
64'
 
Пирингер Марвин
Доведан Никола
71'
2:2
Бесте Ян-Никлас
(Динкчи Эрен)
72'
Триммель Кристофер
Юранович Йосип
 
72'
Кауфманн Миккель
Холлербах Бенедикт
 
72'
 
Сесса Кевин
Бесте Ян-Никлас
73'
 
Тоеркауф Норман
Фёренбах Йонас
81'
Руссийон Жером
Госенс Робин
 
81'
Вертессен Йорбе
Ааронсон Бренден
 
83'
 
Зирслебен Тим
Малони Леннард
87'
 
Хактаб Траоре Омар
90'
Крал Алекс
Тусар Люка
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 522 Количество передач 348
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Унион Берлин 77% (94)
X 18% (22)
Хайденхайм 4.9% (6)
0
выиграет Унион Берлин
Вот так вот
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
2
Фогт
Кевин
18
Юранович
Йосип
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
29
Тусар
Люка
6
Госенс
Робин
7
Ааронсон
Бренден
16
Холлербах
Бенедикт
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
20
Доведан
Никола
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Унион Берлин
3-5-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Унион Берлин
Хайденхайм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б
1:0
К
2:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:3
Б2
0:1
ТМК
3:0
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
3:1
Б2
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.26
Бехренс Кевин 4 0.17
Холлербах Бенедикт 3 0.13
Фолланд Кевин 2 (1) 0.09
Духи Данило 2 0.09
Шефер Андраш 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Кауфманн Миккель 1 0.04
Ааронсон Бренден 1 0.04
Фофана Датро 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.04
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Вертессен Йорбе 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 7 0.3
Кляйндинст Тим 7 (2) 0.3
Динкчи Эрен 7 0.3
Шёппнер Ян 2 0.09
Майнка Патрик 2 0.09
Пирингер Марвин 2 0.09
Доведан Никола 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Бек Адриан 1 0.04
Малони Леннард 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 5 0
Хаберер Яник 5 0
Лейте Диогу 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Ааронсон Бренден 2 1
Фогт Кевин 3 0
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Хедира Рани 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Тусар Люка 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Шефер Андраш 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Гимбер Бенедикт 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Кляйндинст Тим 3 0
Хактаб Траоре Омар 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Хайденхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
12
Унион Берлин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Хайденхайм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

6
13
Унион Берлин
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Хайденхайм
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
19%
6
27%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
6
38%
2
9%
76-90

Забито

10
18
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
5
50%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
15%
2
11%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
2
10%
6
33%
76-90

Забито

24
33
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
4
17%
4
12%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
8
33%
4
12%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
4
17%
5
15%
76-90

Пропущено

36
40
15 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
6
17%
8
20%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
4
11%
10
25%
31-45
8
22%
2
5%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
8
22%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1
Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Хайденхайм

Точный счет

0:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
19
4
6
17
1.5
10
13
3
20
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 0:0 Заявка 23 16 3 4 61 - 25 51
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 28 41
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
10.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
11.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
12.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
13.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
15.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 2 1 37 - 7 29
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 0:0 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 18 15
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
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    Прогнозы 122
    Унион Берлин 77% (94)
    X 18% (22)
    Хайденхайм 4.9% (6)
    0
    выиграет Унион Берлин
    Вот так вот
    Sergey353 #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:2 Хайденхайм

    Исход игры
    Унион Берлин
    77% (94)
    Ничья
    18% (22)
    Хайденхайм
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    59.32% (70)
    Нет
    40.68% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    35.2% (43)
    1:0 Унион Берлин
    32% (39)
    1:1 Ничья
    13.9% (17)
    2:0 Унион Берлин
    4.9% (6)
    1:2 Хайденхайм
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Унион Берлин
    1.6% (2)
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