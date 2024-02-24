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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 20'
Бохум
0'
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Бернардо Фернандес

Ход матча

4'
 
Бернардо Фернандес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 121
Боруссия М 81% (98)
X 14.9% (18)
Бохум 4.1% (5)
0
выиграет Боруссия М
Как то так
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Бохум
3.55
3.85
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
39
Вебер
Максимилиан
29
Скалли
Джозеф
17
Коне
Куадио
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
19
Нгуму
Натан
13
Сибачо
Жордан
25
Хак
Робин
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
11
Асано
Такума
19
Беро
Матуш
4
Машович
Эрхан
7
Штёгер
Кевин
27
Квартенг
Мориц-Брони
29
Брошински
Мориц
Боруссия М
4-3-3
Бохум
4-5-1

История личных встреч

Боруссия М
Бохум

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.71

Среднее время на гол

65
52

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.3
Сибачо Жордан 4 0.17
Райтц Рокко 4 0.17
Чванчара Томаш 4 (1) 0.17
Нойхаус Флориан 3 0.13
Хак Робин 2 0.09
Нгуму Натан 2 0.09
Эльведи Нико 2 0.09
Итакура Ко 2 0.09
Онора Франк 1 0.04
Вебер Максимилиан 1 0.04
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.26
Штёгер Кевин 5 (4) 0.22
Пасьенса Гонсало 3 0.13
Шлоттербек Кевен 2 0.09
Патрик Остерхаге 2 0.09
Брошински Мориц 2 0.09
Лосилья Антони 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 7 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Итакура Ко 5 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Нойхаус Флориан 2 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Райтц Рокко 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Бернардо Фернандес 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Лосилья Антони 5 0
Беро Матуш 5 0
Риман Мануэль 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Брошински Мориц 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Бохум
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
6
Боруссия М
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Бохум
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

13
18
Боруссия М
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Бохум
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
41% (9)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
13%
1
13%
1-15
5
31%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

16
28
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
4
14%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
9
32%
31-45
7
44%
2
7%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
2
13%
5
18%
76-90

Забито

19
19
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
11%
1
5%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
5
26%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Пропущено

28
12
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
18%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
3
25%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
8
29%
4
33%
76-90

Забито

35
27
22 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
11%
2
7%
1-15
11
31%
5
19%
16-30
7
20%
7
26%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
4
11%
4
15%
61-75
6
17%
5
19%
76-90

Пропущено

44
40
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
6
14%
5
13%
1-15
5
11%
5
13%
16-30
8
18%
12
30%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
6
14%
4
10%
61-75
10
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2
Бохум
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1
Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0

Результаты матчей

Боруссия М
Бохум

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

3:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
3
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
6
16
6
16
2.5
3
19
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 22 16 2 4 61 - 25 50
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 23 15 2 6 51 - 28 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 1:0 Заявка 23 9 5 9 32 - 34 32
8.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 23 8 6 9 32 - 38 30
9.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
10.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
11.
Бохум
 0:0 Заявка 23 5 11 7 26 - 41 26
12.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 23 7 3 13 21 - 36 24
14.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 23 5 8 10 36 - 43 23
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 23 3 8 12 15 - 36 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 23 2 6 15 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Штутгарт
 0:0 Заявка 12 9 2 1 34 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Вердер
 1:0 Заявка 12 6 2 4 20 - 17 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
8.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
10.
Бохум
 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 11 5 1 5 12 - 15 16
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 12 1 5 6 6 - 20 8
15.
Бохум
 0:0 Заявка 12 1 5 6 8 - 28 8
16.
Боруссия М
 0:0 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
17.
Дармштадт
 0:1 Заявка 11 1 3 7 10 - 27 6
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
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    Прогнозы 121
    Боруссия М 81% (98)
    X 14.9% (18)
    Бохум 4.1% (5)
    0
    выиграет Боруссия М
    Как то так
    Sergey353 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Бохум
    3.55
    3.85
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    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Бохум

    Исход игры
    Боруссия М
    81% (98)
    Ничья
    14.9% (18)
    Бохум
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (77)
    Меньше
    34.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    50.4% (61)
    2:0 Боруссия М
    11.6% (14)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    1:0 Боруссия М
    9.9% (12)
    3:1 Боруссия М
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Бохум
    1.7% (2)
    3:2 Боруссия М
    1.7% (2)
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