Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Беро Матуш из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

84' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

82' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Бохум

77' Нгуму Натан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Сибачо Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Г О О О О Л - Хофманн Филипп забивает с левой ноги!

75' Пасьенса Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Г О О О О О О Л - Райтц Рокко из команды Боруссия М с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

72' Нгуму Натан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Пасьенса Гонсало нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

70' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Бохум

65' Коне Куадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Шлоттербек Кевен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Штёгер Кевин бьет со штрафного в створ, но Мориц Николас держит все под контролем

61' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Квартенг Мориц-Брони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Удар от ворот произведет Бохум

57' Оооо... вот это был удар! Сибачо Жордан должен был забить с этой позиции.

57' Сибачо Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Квартенг Мориц-Брони не смог попасть в створ ударом издали

55' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Бернардо Фернандес не смог попасть в створ ударом издали

54' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Шлоттербек Кевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Хак Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.