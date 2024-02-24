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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Боруссия М
5:2
Конец матча
Бохум
0'
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Бернардо Фернандес
1:0
28' Гол
Нгуму Натан
30' Желтая карточка
Машович Эрхан
2:0
35' Пенальти
Вайгль Юлиан
45' Undefined phrase: football_event_
Нойхаус Флориан
45' Желтая карточка
Лайнер Штефан
45' Желтая карточка
Риман Мануэль
45' Желтая карточка
Штёгер Кевин
45' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
64' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
3:0
72' Гол
Райтц Рокко
3:1
75' Гол
Хофманн Филипп
4:1
78' Гол
Сибачо Жордан
4:2
88' Гол
Шлоттербек Кевен
5:2
90' Гол
Онора Франк
90'+8

Ход матча

4'
 
Бернардо Фернандес
28'
Нгуму Натан
(Вебер Максимилиан)
1:0
30'
 
Машович Эрхан
35'
Вайгль Юлиан
2:0
45'
Нойхаус Флориан
 
45'
Лайнер Штефан
 
45'
 
Риман Мануэль
45'
 
Штёгер Кевин
45'
Нойхаус Флориан
 
58'
 
Дашнер Лукас
Квартенг Мориц-Брони
58'
 
Фёрстер Филипп
Гамбоа Кристиан
64'
 
Шлоттербек Кевен
67'
Онора Франк
Хак Робин
 
67'
Райтц Рокко
Нойхаус Флориан
 
69'
 
Пасьенса Гонсало
Машович Эрхан
69'
 
Хофманн Филипп
Брошински Мориц
72'
Райтц Рокко
(Нгуму Натан)
3:0
75'
3:1
Хофманн Филипп
(Пасьенса Гонсало)
78'
Сибачо Жордан
(Онора Франк)
4:1
82'
Крамер Кристоф
Нгуму Натан
 
88'
4:2
Шлоттербек Кевен
(Беро Матуш)
88'
Херрманн Патрик
Лайнер Штефан
 
88'
Янчке Тони
Сибачо Жордан
 
90'
Онора Франк
5:2

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 396 Количество передач 406
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Боруссия М 81% (98)
X 14.9% (18)
Бохум 4.1% (5)
0
выиграет Боруссия М
Как то так
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
39
Вебер
Максимилиан
29
Скалли
Джозеф
17
Коне
Куадио
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
19
Нгуму
Натан
13
Сибачо
Жордан
25
Хак
Робин
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
11
Асано
Такума
19
Беро
Матуш
4
Машович
Эрхан
7
Штёгер
Кевин
27
Квартенг
Мориц-Брони
29
Брошински
Мориц
Боруссия М
4-3-3
Бохум
4-5-1

История личных встреч

Боруссия М
Бохум

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.71

Среднее время на гол

65
52

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.3
Сибачо Жордан 5 0.22
Райтц Рокко 5 0.22
Чванчара Томаш 4 (1) 0.17
Нгуму Натан 3 0.13
Нойхаус Флориан 3 0.13
Онора Франк 2 0.09
Хак Робин 2 0.09
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.09
Эльведи Нико 2 0.09
Итакура Ко 2 0.09
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.26
Штёгер Кевин 5 (4) 0.22
Пасьенса Гонсало 3 0.13
Шлоттербек Кевен 3 0.13
Патрик Остерхаге 2 0.09
Брошински Мориц 2 0.09
Лосилья Антони 1 0.04
Хофманн Филипп 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 7 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Итакура Ко 5 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Нойхаус Флориан 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Райтц Рокко 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 7 0
Шлоттербек Кевен 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Бернардо Фернандес 6 0
Лосилья Антони 5 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Машович Эрхан 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Брошински Мориц 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Бохум
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
8
Боруссия М
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Бохум
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

13
18
Боруссия М
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
39% (9)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
10%
1
10%
1-15
6
29%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
2
20%
76-90

Пропущено

18
33
5 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
12%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
2
11%
10
30%
31-45
7
39%
2
6%
46-60
3
17%
5
15%
61-75
3
17%
7
21%
76-90

Забито

19
19
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
11%
1
5%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
5
26%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Пропущено

28
12
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
18%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
3
25%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
8
29%
4
33%
76-90

Забито

40
29
24 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
10%
2
7%
1-15
12
30%
5
17%
16-30
8
20%
7
24%
31-45
3
8%
4
14%
46-60
5
13%
5
17%
61-75
8
20%
6
21%
76-90

Пропущено

46
45
19 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
6
13%
5
11%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
8
17%
13
29%
31-45
9
20%
5
11%
46-60
7
15%
5
11%
61-75
11
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2
Бохум
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1
Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0

Результаты матчей

Боруссия М
Бохум

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
4
7
3
9
2.5
3
8
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
3
9
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
5
12
11
1.5
7
16
7
16
2.5
3
20
3
20
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 0:0 Заявка 23 16 3 4 61 - 25 51
3.
Штутгарт
 Заявка 23 15 2 6 52 - 29 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 23 12 5 6 48 - 28 41
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хайденхайм
 Заявка 23 7 7 9 33 - 40 28
10.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
11.
Унион Берлин
 Заявка 23 7 4 12 23 - 37 25
12.
Боруссия М
 Заявка 23 6 7 10 41 - 45 25
13.
Бохум
 Заявка 23 5 10 8 28 - 46 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
15.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 Заявка 23 2 7 14 24 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 0:0 Заявка 12 9 2 1 37 - 7 29
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
11.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
13.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 0:0 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 18 15
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Бохум
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Херрманн Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Коне Куадио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Боруссия М
    • 91'
      Хофманн Филипп наказан за толчок Николас Мориц
    • 91'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Крамер Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Боруссия М 81% (98)
    X 14.9% (18)
    Бохум 4.1% (5)
    0
    выиграет Боруссия М
    Как то так
    Sergey353 #
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