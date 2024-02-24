Тур: 23. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Вилленборг Франк
5:2
Конец матча
0'
4' Undefined phrase: football_event_Бернардо Фернандес
1:0
28' ГолНгуму Натан
30' Желтая карточкаМашович Эрхан
2:0
35' ПенальтиВайгль Юлиан
45' Undefined phrase: football_event_Нойхаус Флориан
45' Желтая карточкаЛайнер Штефан
45' Желтая карточкаРиман Мануэль
45' Желтая карточкаШтёгер Кевин
45' Желтая карточкаНойхаус Флориан
64' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
3:0
72' ГолРайтц Рокко
3:1
75' ГолХофманн Филипп
4:1
78' ГолСибачо Жордан
4:2
88' ГолШлоттербек Кевен
5:2
90' ГолОнора Франк
90'+8
Ход матча
28'
1:0
30'
35'
2:0
45'
45'
45'
45'
45'
64'
67'
72'
3:0
75'
78'
4:1
88'
4:2
90'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
9 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
396 Количество передач 406
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Бохум
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.71
Среднее время на гол
65
52
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.3
|Сибачо Жордан
|5
|0.22
|Райтц Рокко
|5
|0.22
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.17
|Нгуму Натан
|3
|0.13
|Нойхаус Флориан
|3
|0.13
|Онора Франк
|2
|0.09
|Хак Робин
|2
|0.09
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.09
|Эльведи Нико
|2
|0.09
|Итакура Ко
|2
|0.09
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.26
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.22
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.13
|Шлоттербек Кевен
|3
|0.13
|Патрик Остерхаге
|2
|0.09
|Брошински Мориц
|2
|0.09
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Хофманн Филипп
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Беро Матуш
|1
|0.04
|Дашнер Лукас
|1
|0.04
|Бернардо Фернандес
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|7
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Итакура Ко
|5
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Нойхаус Флориан
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|7
|0
|Шлоттербек Кевен
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Бернардо Фернандес
|6
|0
|Лосилья Антони
|5
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Машович Эрхан
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Брошински Мориц
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Бохум
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
8
Боруссия М
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Бохум
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
13
18
Боруссия М
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
39% (9)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
10%
1
10%
1-15
6
29%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
2
20%
76-90
Пропущено
18
33
5 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
12%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
2
11%
10
30%
31-45
7
39%
2
6%
46-60
3
17%
5
15%
61-75
3
17%
7
21%
76-90
Забито
19
19
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
11%
1
5%
1-15
6
32%
3
16%
16-30
5
26%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
16%
4
21%
76-90
Пропущено
28
12
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
5
18%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
3
25%
31-45
2
7%
3
25%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
8
29%
4
33%
76-90
Забито
40
29
24 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
10%
2
7%
1-15
12
30%
5
17%
16-30
8
20%
7
24%
31-45
3
8%
4
14%
46-60
5
13%
5
17%
61-75
8
20%
6
21%
76-90
Пропущено
46
45
19 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
6
13%
5
11%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
8
17%
13
29%
31-45
9
20%
5
11%
46-60
7
15%
5
11%
61-75
11
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2
Бохум
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1
Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
Результаты матчей
Боруссия М
Бохум
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
47
39
38
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
56
39
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
1211
716
716
320
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|0:0 Заявка
|23
|16
|3
|4
|61 - 25
|51
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|0:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 28
|41
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.85