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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Штутгарт
0:0
Первый тайм: 30'
Кёльн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 122
Штутгарт 94.3% (115)
X 4.1% (5)
Кёльн 1.6% (2)
0
выиграет Штутгарт
Как то так
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Кёльн
9.40
5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бредлов
Фабиан
4
Вагноман
Жоша
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
10
Чжон
Ву-Ён
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
45
Диль
Юстин
11
Кайнц
Флориан
7
Любичич
Деян
29
Тилманн
Ян
Штутгарт
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Кёльн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36%
52%
12%
9 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
3:0
ТМК
2:4
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:0
К
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
К
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:5
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3

Голы

Всего голов

14
25

Голов в среднем за матч

1.08
2.08

Среднее время на гол

83
43

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

0.75
1.46

Среднее время на гол

120
61

Всего голов

23
44

Голов в среднем за матч

0.92
1.76

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

97
51

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 18 (3) 0.78
Ундав Дениз 14 0.61
Фюрих Крис 6 0.26
Мийо Энцо 3 (1) 0.13
Мвумпа Силас 3 0.13
Миттельштедт Максимилиан 2 0.09
Левелинг Джейми 2 0.09
Вагноман Жоша 1 0.04
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.22
Кайнц Флориан 3 (3) 0.13
Вальдшмидт Лука 2 0.09
Алиду Фариде 2 0.09
Майна Линтон 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Любичич Деян 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 7 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 3 0
Фюрих Крис 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 6 1
Хюберс Тимо 4 0
Любичич Деян 4 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Тилманн Ян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Финкгрефе Макс 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Кёльн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Штутгарт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

16
7
Штутгарт
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
18% (4)
23% (5)
Кёльн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
59% (13)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

35
6
17 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
1
3%
0
0%
1-15
9
26%
0
0%
16-30
7
20%
3
50%
31-45
3
9%
2
33%
46-60
10
29%
0
0%
61-75
5
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
3
33%
6
30%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
7
35%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
33%
3
33%
76-90

Пропущено

17
16
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
6
35%
6
38%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Забито

53
15
25 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
5
9%
1
7%
1-15
11
21%
2
13%
16-30
9
17%
3
20%
31-45
5
9%
3
20%
46-60
12
23%
2
13%
61-75
11
21%
4
27%
76-90

Пропущено

26
36
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
3
12%
3
8%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
7
27%
9
25%
61-75
5
19%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Кёльн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2

Результаты матчей

Штутгарт
Кёльн

Точный счет

3:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

3:1
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
3 раза 14%
0
10 раз 45%
1
10 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
2
9
7
4
2.5
1
10
3
8
3.5
3
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
12
10
16
6
1.5
2
20
10
12
2.5
1
21
3
19
3.5
3
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 22 16 2 4 61 - 25 50
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 23 15 2 6 51 - 28 47
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 1:0 Заявка 23 9 5 9 32 - 34 32
8.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 23 8 6 9 32 - 38 30
9.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
10.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
11.
Бохум
 0:0 Заявка 23 5 11 7 26 - 41 26
12.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 23 7 3 13 21 - 36 24
14.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
15.
Боруссия М
 0:0 Заявка 23 5 8 10 36 - 43 23
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 23 3 8 12 15 - 36 17
17.
Майнц
 Заявка 23 2 9 12 18 - 37 15
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 23 2 6 15 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Штутгарт
 0:0 Заявка 12 9 2 1 34 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Вердер
 1:0 Заявка 12 6 2 4 20 - 17 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
8.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
10.
Бохум
 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
11.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 11 5 1 5 12 - 15 16
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13.
Боруссия М
 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 21 12
10.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 12 1 5 6 6 - 20 8
15.
Бохум
 0:0 Заявка 12 1 5 6 8 - 28 8
16.
Боруссия М
 0:0 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
17.
Дармштадт
 0:1 Заявка 11 1 3 7 10 - 27 6
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Штутгарт: 76%, Кёльн: 24%.
  • 29'
    Судья сигнализирует, что Фюрих Крис из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Расмус Карстенсен
  • 29'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 29'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 28'
    Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 28'
    Гусенбашич Денис возвращается на поле.
  • 27'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гусенбашич Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 27'
    Гусенбашич Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Штутгарт: 75%, Кёльн: 25%.
  • 25'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • 25'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 25'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Антон Вальдемар успешно блокирует удар.
    • 25'
      Тилманн Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Мийо Энцо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Ито Хироки создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 23'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Диль Юстин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 21'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Килиан Лука из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Килиан Лука из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Игра в одни ворота сейчас. Штутгарт доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 20'
      Штиллер Анджело из команды Штутгарт разыграл угловой с правого угла.
    • 20'
      Контроль мяча: Штутгарт: 74%, Кёльн: 26%.
    • 20'
      Шабо Юлиан успешно блокирует удар.
    • 20'
      Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 19'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 19'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Финкгрефе Макс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 18'
      Шанс! Гирасси Серу из команды Штутгарт пробил головой, но мимо
    • 18'
      Чжон Ву-Ён из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 17'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Штутгарт: 68%, Кёльн: 32%.
    • 15'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Чжон Ву-Ён. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Чжон Ву-Ён. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 13'
      Антон Вальдемар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 11'
      Швебе Марвин из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Штутгарт: 67%, Кёльн: 33%.
    • 10'
      Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Финкгрефе Макс из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Вагноман Жоша
    • 9'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 8'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Мартель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 7'
      Тилманн Ян из команды Кёльн в офсайде
    • 7'
      Гирасси Серу наказан за толчок Шабо Юлиан
    • 6'
      Ито Хироки из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 5'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Штутгарт: 57%, Кёльн: 43%.
    • 5'
      Чжон Ву-Ён из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Тилманн Ян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 3'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Энтони Руо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 3'
      Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Расмус Карстенсен выиграл воздушное противоборство у Фюрих Крис.
    • 1'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Штутгарт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 122
    Штутгарт 94.3% (115)
    X 4.1% (5)
    Кёльн 1.6% (2)
    0
    выиграет Штутгарт
    Как то так
    Sergey353 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Кёльн
    9.40
    5.80
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    9.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Штутгарт
    94.3% (115)
    Ничья
    4.1% (5)
    Кёльн
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (65)
    Нет
    44.44% (52)
    Популярный счёт
    2:0 Штутгарт
    27.9% (34)
    2:1 Штутгарт
    27% (33)
    3:1 Штутгарт
    20.5% (25)
    3:0 Штутгарт
    7.4% (9)
    1:0 Штутгарт
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Кёльн
    1.6% (2)
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