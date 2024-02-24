Тур: 23. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 54500 Главный судья: Иттрич Патрик
Ход матча
42'
53'
1:0
62'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
830 Количество передач 271
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
45
Диль
Юстин
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Диль ЮстинПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Кёльн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36%
52%
12%
9 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
25
Голов в среднем за матч
1.08
2.08
Среднее время на гол
83
43
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
0.75
1.46
Среднее время на гол
120
61
Всего голов
23
44
Голов в среднем за матч
0.92
1.76
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
97
51
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|18 (3)
|0.78
|Ундав Дениз
|14
|0.61
|Фюрих Крис
|6
|0.26
|Мийо Энцо
|4 (1)
|0.17
|Мвумпа Силас
|3
|0.13
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.09
|Левелинг Джейми
|2
|0.09
|Вагноман Жоша
|1
|0.04
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.04
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.22
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.13
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.09
|Алиду Фариде
|2
|0.09
|Майна Линтон
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Финкгрефе Макс
|1
|0.04
|Любичич Деян
|0
|0
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|7
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|6
|1
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Кёльн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
6
Штутгарт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
16
7
Штутгарт
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Кёльн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
61% (14)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
36
7
17 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
1
3%
0
0%
1-15
9
25%
0
0%
16-30
7
19%
3
43%
31-45
4
11%
2
29%
46-60
10
28%
1
14%
61-75
5
14%
1
14%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
3
30%
6
29%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
1
10%
7
33%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
22%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
33%
3
33%
76-90
Пропущено
17
16
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
6
35%
6
38%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Забито
54
16
25 В 1-м тайме 6
29 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
5
9%
1
6%
1-15
11
20%
2
13%
16-30
9
17%
3
19%
31-45
6
11%
3
19%
46-60
12
22%
3
19%
61-75
11
20%
4
25%
76-90
Пропущено
27
37
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
3
11%
3
8%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
8
30%
30%
9
24%
61-75
5
19%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Кёльн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1
Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2
Результаты матчей
Штутгарт
Кёльн
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
7 раз 58%
0
5 раз 42%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
3 раза 13%
1
11 раз 48%
0
10 раз 43%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
29
75
110
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
65
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
1310
167
221
1013
122
320
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|0:0 Заявка
|23
|16
|3
|4
|61 - 25
|51
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|0:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 28
|41
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|33 - 40
|28
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|41 - 45
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 46
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|23
|2
|9
|12
|18 - 37
|15
|18.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|24 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Майнц
|Кор Доминик
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 1:1 Кёльн
Исход игры
Штутгарт
94.3% (115)
Ничья
4.1% (5)
Кёльн
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.68% (71)
Меньше
39.32% (46)
Обе команды забьют
Да
55.56% (65)
Нет
44.44% (52)
Популярный счёт
2:0 Штутгарт
27.9% (34)
2:1 Штутгарт
27% (33)
3:1 Штутгарт
20.5% (25)
3:0 Штутгарт
7.4% (9)
1:0 Штутгарт
7.4% (9)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:2 Кёльн
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!