Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Штутгарт играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Фюрих Крис пробил со штрафного прямо в стенку

48' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Штутгарт

44' Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали

42' Энтони Руо получил желтую карточку от судьи

42' Матч возобновлен

41' Любичич Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Любичич Деян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Кёльн

37' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Кёльн

34' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Гусенбашич Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Гусенбашич Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Мийо Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ито Хироки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хорошую попытку сделал Диль Юстин . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Игра в одни ворота сейчас. Штутгарт доминирует и владеет мячом

20' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Кёльн

17' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Чжон Ву-Ён . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Чжон Ву-Ён . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Кёльн

8' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ито Хироки из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Тилманн Ян . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Энтони Руо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Расмус Карстенсен выиграл воздушное противоборство у Фюрих Крис

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Штутгарт начинает с центра поля