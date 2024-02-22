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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Бавария
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 52
Бавария 84.6% (44)
X 5.8% (3)
РБ Лейпциг 9.6% (5)
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РБ Лейпциг
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Бавария
РБ Лейпциг

История личных встреч

Бавария
РБ Лейпциг

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:2
С
0:3
Б
1:3
Б
1:1
С
3:5
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Голы

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

1.63
2.18

Среднее время на гол

55
41

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.38

Среднее время на гол

66
65

Всего голов

28
35

Голов в среднем за матч

1.47
1.84

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
48

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 25 (3) 1.14
Сане Лерой 8 0.36
Мусиала Джамал 6 0.27
Коман Кингсли 3 0.14
Тель Матис 3 0.14
Горецка Леон 2 0.09
Павлович Александр 2 0.09
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.09
Геррейру Рафаэл 2 0.09
Де Лигт Маттейс 2 0.09
Мюллер Томас 1 0.05
Киммих Йозуа 1 0.05
Дэвис Альфонсо 1 0.05
Мин-Чжэ Ким 1 0.05
Упамекано Дайо 1 0.05
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 16 (2) 0.73
Симонс Хави 6 0.27
Шешко Беньямин 6 0.27
Поульсен Юссуф 3 0.14
Баумгартнер Кристоф 3 0.14
Раум Давид 2 0.09
Ольмо Дани 2 0.09
Форсберг Эмиль 2 0.09
Вернер Тимо 2 (1) 0.09
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Симакан Мохамед 1 0.05
Кампль Кевин 1 0.05
Клостерманн Лукас 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Павлович Александр 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 5 0
Симонс Хави 5 0
Шлагер Ксавер 4 0
Опенда Лои 4 0
Раум Давид 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Бавария
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
РБ Лейпциг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
8
Бавария
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

21
28
Бавария
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

23
36

Голы по времени матча

Забито

36
17
13 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
6
17%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
6
17%
6
35%
46-60
8
22%
3
18%
61-75
9
25%
3
18%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
2
25%
3
16%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
5
21%
7
23%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
5
21%
5
17%
76-90

Пропущено

18
10
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
6
33%
4
40%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
17%
1
10%
76-90

Забито

60
47
25 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
11
18%
8
17%
1-15
6
10%
5
11%
16-30
8
13%
8
17%
31-45
10
17%
10
21%
46-60
11
18%
8
17%
61-75
14
23%
8
17%
76-90

Пропущено

26
29
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
8
31%
9
31%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1
Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0

Результаты матчей

Бавария
РБ Лейпциг

Точный счет

3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

3:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бавария
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
9
2
1.5
10
2
8
3
2.5
5
7
3
8
3.5
2
10
2
9
4.5
2
10
2
9
5.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
3
1.5
6
4
4
7
2.5
3
7
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
19
3
17
5
1.5
16
6
12
10
2.5
8
14
5
17
3.5
2
20
2
20
4.5
2
20
2
20
5.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 Заявка 22 16 2 4 61 - 25 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Бохум
 Заявка 22 5 10 7 26 - 41 25
12.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
13.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
14.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
15.
Боруссия М
 Заявка 22 5 7 10 36 - 43 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 Заявка 11 4 6 1 18 - 13 18
10.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 11 7 1 3 24 - 18 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 25 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 52
    Бавария 84.6% (44)
    X 5.8% (3)
    РБ Лейпциг 9.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.60
    4.40
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бавария
    84.6% (44)
    Ничья
    5.8% (3)
    РБ Лейпциг
    9.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.36% (42)
    Меньше
    10.64% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    50% (26)
    3:1 Бавария
    19.2% (10)
    3:2 Бавария
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    1:0 Бавария
    3.8% (2)
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