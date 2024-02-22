Тур: 23. Стадион: Альянц Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Розе Марко
История личных встреч
Бавария
РБ Лейпциг
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
24
Голов в среднем за матч
1.63
2.18
Среднее время на гол
55
41
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.38
Среднее время на гол
66
65
Всего голов
28
35
Голов в среднем за матч
1.47
1.84
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
48
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|25 (3)
|1.14
|Сане Лерой
|8
|0.36
|Мусиала Джамал
|6
|0.27
|Коман Кингсли
|3
|0.14
|Тель Матис
|3
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.09
|Павлович Александр
|2
|0.09
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.09
|Мюллер Томас
|1
|0.05
|Киммих Йозуа
|1
|0.05
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.05
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.05
|Упамекано Дайо
|1
|0.05
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|16 (2)
|0.73
|Симонс Хави
|6
|0.27
|Шешко Беньямин
|6
|0.27
|Поульсен Юссуф
|3
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.09
|Ольмо Дани
|2
|0.09
|Форсберг Эмиль
|2
|0.09
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.09
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|Кампль Кевин
|1
|0.05
|Клостерманн Лукас
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Павлович Александр
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
РБ Лейпциг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
8
Бавария
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
21
28
Бавария
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
23
36
Голы по времени матча
Забито
36
17
13 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
6
17%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
6
17%
6
35%
46-60
8
22%
3
18%
61-75
9
25%
3
18%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
2
25%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
5
21%
7
23%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
3
13%
5
17%
61-75
5
21%
5
17%
76-90
Пропущено
18
10
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
6
33%
4
40%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
17%
1
10%
76-90
Забито
60
47
25 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
11
18%
8
17%
1-15
6
10%
5
11%
16-30
8
13%
8
17%
31-45
10
17%
10
21%
46-60
11
18%
8
17%
61-75
14
23%
8
17%
76-90
Пропущено
26
29
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
8
31%
9
31%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1
Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0
Результаты матчей
Бавария
РБ Лейпциг
Точный счет
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
3:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бавария
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
92
102
83
57
38
210
29
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
83
64
47
37
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
193
175
166
1210
814
517
220
220
220
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|16
|2
|4
|61 - 25
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 41
|25
|12.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 43
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 13
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 18
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|25 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг
Исход игры
Бавария
84.6% (44)
Ничья
5.8% (3)
РБ Лейпциг
9.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
89.36% (42)
Меньше
10.64% (5)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
2:1 Бавария
50% (26)
3:1 Бавария
19.2% (10)
3:2 Бавария
5.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
1:0 Бавария
3.8% (2)
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