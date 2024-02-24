Тур: 27. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Rares George Vidican
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаДякону Роналдо
30' Желтая карточкаМигель Сильва
1:0
31' ПенальтиБудеску Константин
45' Желтая карточкаAndrei Rus
57' Желтая карточкаCostin Ghiocel
1:1
67' ГолФредерик
75' Желтая карточкаСырбу Дан
90' Желтая карточкаJonathan Cisse
90'+5
Ход матча
18'
30'
31'
45'
57'
67'
1:1
75'
80'
88'
90'
Владение мячом
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
94
Пап
Эдуард
14
Andrei
Rus
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
-
34 Мушат Штефан
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
14 Andrei RusЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
24 Denis Bordun
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Оцелул Галац
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
50
83
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.26
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.22
|Ривалдиньо
|5
|0.19
|Мунтяну Луис
|5
|0.19
|Артян Андрей
|3
|0.11
|Вынэ Йонуц
|2
|0.07
|Грамени Константин
|2
|0.07
|Мазилу Адриан
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Балута Тудор
|1
|0.04
|Дякону Роналдо
|1
|0.04
|Крисиума Матеус
|1
|0.04
|Сали Энес
|1
|0.04
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|10 (3)
|0.37
|Yuri Cisotti
|5 (2)
|0.19
|Фредерик
|4
|0.15
|Teles
|2
|0.07
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|1
|0.04
|George Carjan
|1
|0.04
|Jonathan Cisse
|1
|0.04
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Грамени Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|7
|0
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Teles
|4
|0
|Jonathan Cisse
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Mihai Adascalitei
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
|Costin Ghiocel
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Оцелул Галац
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
8
Фарул Констанца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
12
7
Фарул Констанца
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Оцелул Галац
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
11%
5
29%
29%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
2
11%
3
18%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
5
38%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
6
32%
2
20%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
3
16%
8
50%
76-90
Забито
38
27
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
4
11%
5
19%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
8
21%
5
19%
76-90
Пропущено
34
29
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
12%
3
10%
1-15
5
15%
1
3%
16-30
8
24%
7
24%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
6
18%
13
45%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Оцелул Галац
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
59
211
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
58
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
198
1017
621
324
126
126
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9