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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Фарул Констанца
1:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
18' Желтая карточка
Дякону Роналдо
30' Желтая карточка
Мигель Сильва
1:0
31' Пенальти
Будеску Константин
45' Желтая карточка
Andrei Rus
57' Желтая карточка
Costin Ghiocel
1:1
67' Гол
Фредерик
75' Желтая карточка
Сырбу Дан
88' Undefined phrase: football_event_
90' Желтая карточка
Jonathan Cisse
90'+5
1
Бузбуки
Александру
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
77
Дякону
Роналдо
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
7
Ривалдиньо
10
Будеску
Константин
9
Мунтяну
Луис
94
Пап
Эдуард
14
Andrei
Rus
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
31
Живулич
Диего
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
9
Рушевич
Анес
11
Alexandru
Pop
Фарул Констанца
Оцелул Галац

История личных встреч

Фарул Констанца
Оцелул Галац

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
0:1
Л2С1
2:5
Л2С1
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
0:2
ДА
2:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

50
83

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 7 (5) 0.26
Будеску Константин 6 (2) 0.22
Ривалдиньо 5 0.19
Мунтяну Луис 5 0.19
Артян Андрей 3 0.11
Вынэ Йонуц 2 0.07
Грамени Константин 2 0.07
Мазилу Адриан 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Балута Тудор 1 0.04
Дякону Роналдо 1 0.04
Крисиума Матеус 1 0.04
Сали Энес 1 0.04
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 10 (3) 0.37
Yuri Cisotti 5 (2) 0.19
Фредерик 4 0.15
Teles 2 0.07
Бодиштяну Штефан 2 0.07
Фатаи Кехинде 1 0.04
George Carjan 1 0.04
Jonathan Cisse 1 0.04
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Грамени Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Дюссо Дамьен 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ганя Кристиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Ionut Cojocaru 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 7 0
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Teles 4 0
Jonathan Cisse 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Mihai Adascalitei 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
George Carjan 3 0
Relu Stoian 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Costin Ghiocel 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Оцелул Галац
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
8
Фарул Констанца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Оцелул Галац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

12
7
Фарул Констанца
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Оцелул Галац
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
11%
5
29%
29%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
5
38%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
6
32%
2
20%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
3
16%
8
50%
76-90

Забито

38
27
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
4
11%
5
19%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
8
21%
5
19%
76-90

Пропущено

34
29
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
12%
3
10%
1-15
5
15%
1
3%
16-30
8
24%
7
24%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
6
18%
13
45%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2

Результаты матчей

Фарул Констанца
Оцелул Галац

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
2
11
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
4
10
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
8
10
17
1.5
6
21
3
24
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
4.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
8.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
9.
Университатя Клуж
 26 8 10 8 33 - 38 34
10.
Сепси
 26 9 6 11 35 - 32 33
11.
Оцелул Галац
 27 6 14 7 27 - 29 32
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 27 6 4 17 20 - 41 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
6.
Сепси
 13 6 4 3 22 - 15 22
7.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
15.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Andrei Rus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Фарул Констанца пытается что-то создать.
  • 94'
    Безумный фол. Jonathan Cisse грубо играет против соперника. Пострадал Неделку Драгош
  • 94'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Jonathan Cisse получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Кики Давид из команды Фарул Констанца в офсайде
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