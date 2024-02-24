Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Andrei Rus получил желтую карточку от судьи

43' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Дякону Роналдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Рушевич Анес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Оооо... вот это был удар! Рушевич Анес должен был забить с этой позиции.

38' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

32' Команда Фарул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О О Л - Будеску Константин из команды Фарул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Eduard Pap прыгнул не в ту сторону.

30' Гонсалвес получил желтую карточку от судьи

29' После проверки VAR судья изменил решение - Фарул Констанца пробьет пенальти!

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фарул Констанца

27' Оооо... вот это был удар! Кейруш Диогу должен был забить с этой позиции.

27' Кейруш Диогу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Jonathan Cisse из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Дякону Роналдо получил желтую карточку от судьи

17' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

16' Судья сигнализирует, что Alexandru Pop из команды Оцелул Галац поставил подножку. Пострадал Луи Мунтяну

16' Ривалдиньо пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дякону Роналдо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Кейруш Диогу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Дякону Роналдо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Будеску Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Ловрич Драган выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

11' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

7' Alexandru Pop навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола