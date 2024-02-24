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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Борнмут
0:0
Первый тайм: 20'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 130
Борнмут 1.5% (2)
X 2.3% (3)
Манчестер Сити 96.2% (125)
0
выиграет Манчестер Сити, со счетом 1:2
Как то так
Sergey353 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Манчестер Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
16
Родри
Эрнандес
5
Стоунс
Джон
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
8
Ковачич
Матео
27
Луис
Матеус
II
9
Холанн
Эрлинг
Борнмут
4-2-3-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Борнмут
Манчестер Сити

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

3.75
2.67

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.36
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

38
60

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 15 (1) 0.6
Семеньо Антуан 4 0.16
Сенеси Маркос 3 0.12
Клюйверт Джастин 3 0.12
Тавернер Маркус 2 0.08
Биллинг Филип 2 0.08
Синистерра Луис 2 0.08
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 17 (3) 0.65
Фоден Фил 8 0.31
Альварес Хулиан 8 (1) 0.31
Силва Бернарду 6 0.23
Родри Эрнандес 6 0.23
Грилиш Джек 3 0.12
Доку Жереми 2 0.08
Аке Натан 2 0.08
Аканджи Мануэль 2 0.08
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 7 0
Биллинг Филип 3 1
Кук Льюис 3 1
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Забарный Илья 4 0
Клюйверт Джастин 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Смит Адам 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Силва Бернарду 5 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

5
6
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Манчестер Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

16
30
Борнмут
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Манчестер Сити
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
28% (7)
60% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

12
28
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
17%
2
7%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
7
25%
61-75
3
25%
7
25%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
5
36%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
4
18%
4
13%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
4
18%
6
20%
76-90

Пропущено

28
12
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
14%
2
17%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
3
25%
61-75
7
25%
5
42%
76-90

Забито

34
58
14 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
6
18%
6
10%
1-15
5
15%
9
16%
16-30
3
9%
9
16%
31-45
7
21%
9
16%
46-60
6
18%
12
21%
61-75
7
21%
13
22%
76-90

Пропущено

45
26
17 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
5
11%
2
8%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
7
16%
7
27%
31-45
9
20%
0
0%
46-60
7
16%
6
23%
61-75
12
27%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1

Результаты матчей

Борнмут
Манчестер Сити

Точный счет

0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
4
1
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
9
3
3
10
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
23
2
10
14
1.5
18
7
4
20
2.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 26 17 6 3 58 - 26 57
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 25 7 8 10 34 - 47 29
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
17.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 21
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
20.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
4.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
18.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 8
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Кристал Пэлас Айю Джордан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Завершились у нас стартовые минуты поединка. Пока мы наблюдаем довольно скучный футбол. Гости неторопливо пытаются раскачать оборону "Борнмута". Хозяева не решаются большими силами идти в атаку. 
  • Желтая карточка
    21'
    Кто-то из тренерского штаба "Борнмута" получил жёлтую карточку. Очень сложно сказать кто, но явно не Андони Ираола. Очень интересно, с чем были разногласия у скамейки хозяев. 
  • 20'
    Хорошая передача прошла в левую часть штрафной "Борнмута", Фоден в одно касание выполнил заброс в центр, однако найти Холанна не получилось. Керкез разрядил обстановку у собственных ворот. 
  • 19'
    Матеус Луис получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и выполнил неудобный пас в центр, Родри сферу получил, однако быстро защитники хозяев её отобрали. 
  • 18'
    Заброс из глубины последовал в штрафную "горожан", Эдерсон сыграл на выходе, однако выронил сферу после столкновения с защитником. Быстро сориентировался голкипер и снова завладел мячом. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Семеньо рвался вперёд по правой бровке, и в районе центральной линии поля его на газон уронил Матеус Луис. Джиллетт пока не решается показывать жёлтые карточки. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Смит довольно грубо сыграл в центре поля. Защитник "Борнмута" сыграл в подкате в мяч, однако зацепил и ноги Матеуса Луиса. Арбитр нарушение зафиксировал, но обошёлся без карточки. 
  • 15'
    Фоден получил игровой снаряд перед штрафной соперника и выполнил разрезающий пас вперёд на Холанна. Защита "Борнмута" сыграла внимательно и справилась с угрозой. 
  • 14'
    Соланке с левого фланга отдал перспективный пас вперёд, Кристи рвался к этой передаче, однако его опередил Эдерсон, вовремя вышедший из ворот. 
  • Угловой
    13'
    Первый корнер в матче закончился ничем для "Борнмута". После навеса от правого углового флага сфера прилетела точно в руки Эдерсону. Активный отрезок выдали команды. 
  • Опасный момент
    12'
    ОТВЕТ! Керкез получил игровой снаряд чуть левее центра перед штрафной соперника и с левой ноги пробил под перекладину, Эдерсон в красивом прыжке перевёл сферу на угловой! 
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТ! Фоден из центра поля отдал вертикальный пас вперёд, Холанн вырвался один на один с голкипером, но не стал приближаться к воротам, а пробил с линии штрафной. Получилось сильно мимо правого угла! 
  • 10'
    Холанн получил мяч на чужой половине поля, сразу три соперника оказались против норвежца, но он сумел выжать максимум из момента. Аут заработал форвард "Манчестер Сити". 
  • 9'
    Матеус Луис с левого фланга активно пошёл вперёд, ворвался в штрафную соперника, однако затем упал на газон. Никакого контакта с защитником не было, поэтому игра спокойно продолжилась. 
  • 8'
    Сенеси из центрального круга выполнил заброс в атаку на левый край, Тавернер рвался к этой передаче, однако сохранить мяч в пределах поля не получилось. 
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    • Фол, нарушение
      7'
      Семеньо получил снаряд около центральной линии поля, и против него нарушил правила Аке. Пока ничего интересного на поле не происходит. Команды проводят разведку. 
    • 6'
      Родри получил мяч в центральной зоне и выполнил неточный пас на левый фланг. Сфера укатилась за боковую, что вызвало бурю ликования на трибунах. 
    • 5'
      Футболисты "Борнмута" сейчас забрали игровой снаряд под свой контроль. Абсолютно никакого движения вперёд мы не наблюдаем, хозяева катают сферу у своей штрафной. 
    • 4'
      Холанн вернулся практически к своей штрафной, дабы получить мяч. Норвежец не стал рисковать, а просто вернул сферу своему защитнику. Спокойно начинается наша встреча. 
    • 3'
      "Манчестер Сити" продолжает погоню за "Ливерпулем" и в случае победы сократит отставание от "мерсисайдцев" до одного балла. "Борнмут" расположился в середине турнирной таблице, имея значительное преимущество над зоной вылета.  
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в домашних красно-чёрных цветах, футболисты "Манчестер Сити" играют в белых футболках и бордовых трусах. Ворота Эдерсона в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Борнмут
    1.5% (2)
    Ничья
    2.3% (3)
    Манчестер Сити
    96.2% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.88% (86)
    Меньше
    27.12% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    29% (38)
    1:3 Манчестер Сити
    26% (34)
    0:2 Манчестер Сити
    19.8% (26)
    0:3 Манчестер Сити
    6.1% (8)
    0:1 Манчестер Сити
    3.1% (4)
    1:4 Манчестер Сити
    2.3% (3)
    0:4 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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