Смит довольно грубо сыграл в центре поля. Защитник "Борнмута" сыграл в подкате в мяч, однако зацепил и ноги Матеуса Луиса. Арбитр нарушение зафиксировал, но обошёлся без карточки.

Семеньо рвался вперёд по правой бровке, и в районе центральной линии поля его на газон уронил Матеус Луис. Джиллетт пока не решается показывать жёлтые карточки.

Заброс из глубины последовал в штрафную "горожан", Эдерсон сыграл на выходе, однако выронил сферу после столкновения с защитником. Быстро сориентировался голкипер и снова завладел мячом.

Матеус Луис получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и выполнил неудобный пас в центр, Родри сферу получил, однако быстро защитники хозяев её отобрали.

Хорошая передача прошла в левую часть штрафной "Борнмута", Фоден в одно касание выполнил заброс в центр, однако найти Холанна не получилось. Керкез разрядил обстановку у собственных ворот.

Кто-то из тренерского штаба "Борнмута" получил жёлтую карточку. Очень сложно сказать кто, но явно не Андони Ираола. Очень интересно, с чем были разногласия у скамейки хозяев.

Завершились у нас стартовые минуты поединка. Пока мы наблюдаем довольно скучный футбол. Гости неторопливо пытаются раскачать оборону "Борнмута". Хозяева не решаются большими силами идти в атаку.

15' Фоден получил игровой снаряд перед штрафной соперника и выполнил разрезающий пас вперёд на Холанна. Защита "Борнмута" сыграла внимательно и справилась с угрозой.

14' Соланке с левого фланга отдал перспективный пас вперёд, Кристи рвался к этой передаче, однако его опередил Эдерсон, вовремя вышедший из ворот.

13' Первый корнер в матче закончился ничем для "Борнмута". После навеса от правого углового флага сфера прилетела точно в руки Эдерсону. Активный отрезок выдали команды.

12' ОТВЕТ! Керкез получил игровой снаряд чуть левее центра перед штрафной соперника и с левой ноги пробил под перекладину, Эдерсон в красивом прыжке перевёл сферу на угловой!

11' МОМЕНТ! Фоден из центра поля отдал вертикальный пас вперёд, Холанн вырвался один на один с голкипером, но не стал приближаться к воротам, а пробил с линии штрафной. Получилось сильно мимо правого угла!

10' Холанн получил мяч на чужой половине поля, сразу три соперника оказались против норвежца, но он сумел выжать максимум из момента. Аут заработал форвард "Манчестер Сити".

9' Матеус Луис с левого фланга активно пошёл вперёд, ворвался в штрафную соперника, однако затем упал на газон. Никакого контакта с защитником не было, поэтому игра спокойно продолжилась.