Как то так
Sergey353 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|15 (1)
|0.6
|Семеньо Антуан
|4
|0.16
|Сенеси Маркос
|3
|0.12
|Клюйверт Джастин
|3
|0.12
|Тавернер Маркус
|2
|0.08
|Биллинг Филип
|2
|0.08
|Синистерра Луис
|2
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|0.65
|Фоден Фил
|8
|0.31
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.31
|Силва Бернарду
|6
|0.23
|Родри Эрнандес
|6
|0.23
|Грилиш Джек
|3
|0.12
|Доку Жереми
|2
|0.08
|Аке Натан
|2
|0.08
|Аканджи Мануэль
|2
|0.08
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.04
|Бобб Оскар
|1
|0.04
|Льюис Рико
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|7
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Кук Льюис
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Смит Адам
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Силва Бернарду
|5
|0
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|0:0 Заявка
|26
|17
|6
|3
|58 - 26
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 47
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|17.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|21
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|3.
|0:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|18.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|8
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|1 7