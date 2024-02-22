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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Борнмут
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 46
Борнмут 0% (0)
X 2.2% (1)
Манчестер Сити 97.8% (45)
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Борнмут
Ничья
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Борнмут
Манчестер Сити

История личных встреч

Борнмут
Манчестер Сити

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

3.75
2.67

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.36
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

38
60

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 15 (1) 0.63
Семеньо Антуан 4 0.17
Сенеси Маркос 3 0.13
Клюйверт Джастин 3 0.13
Тавернер Маркус 2 0.08
Биллинг Филип 2 0.08
Синистерра Луис 2 0.08
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 17 (3) 0.68
Фоден Фил 8 0.32
Альварес Хулиан 8 (1) 0.32
Силва Бернарду 6 0.24
Родри Эрнандес 6 0.24
Грилиш Джек 3 0.12
Доку Жереми 2 0.08
Аке Натан 2 0.08
Аканджи Мануэль 2 0.08
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 7 0
Биллинг Филип 3 1
Кук Льюис 3 1
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Забарный Илья 4 0
Клюйверт Джастин 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Смит Адам 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Силва Бернарду 5 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

5
6
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Манчестер Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

16
30
Борнмут
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Манчестер Сити
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
28% (7)
60% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

12
28
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
17%
2
7%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
7
25%
61-75
3
25%
7
25%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
5
36%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
4
18%
4
13%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
4
18%
6
20%
76-90

Пропущено

28
12
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
14%
2
17%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
3
25%
61-75
7
25%
5
42%
76-90

Забито

34
58
14 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
6
18%
6
10%
1-15
5
15%
9
16%
16-30
3
9%
9
16%
31-45
7
21%
9
16%
46-60
6
18%
12
21%
61-75
7
21%
13
22%
76-90

Пропущено

45
26
17 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
5
11%
2
8%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
7
16%
7
27%
31-45
9
20%
0
0%
46-60
7
16%
6
23%
61-75
12
27%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1

Результаты матчей

Борнмут
Манчестер Сити

Точный счет

0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
4
1
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
9
3
3
10
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
23
2
10
14
1.5
18
7
4
20
2.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 25 17 5 3 58 - 26 56
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 25 6 7 12 28 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Эвертон
 Заявка 25 8 6 11 27 - 33 20
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
3.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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    • Прогнозы 46
    Борнмут 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Манчестер Сити 97.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Манчестер Сити
    7.80
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    5.20
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    1.42
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    Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Сити

    Исход игры
    Борнмут
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (1)
    Манчестер Сити
    97.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.72% (37)
    Меньше
    21.28% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    38.3% (18)
    1:2 Манчестер Сити
    29.8% (14)
    0:2 Манчестер Сити
    19.1% (9)
    0:3 Манчестер Сити
    8.5% (4)
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