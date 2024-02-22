Тур: 26. Стадион: Виталити. Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Борнмут
Манчестер Сити
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.1%
7.1%
85.8%
1 победа 1 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
3.75
2.67
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
2.36
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
38
60
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|15 (1)
|0.63
|Семеньо Антуан
|4
|0.17
|Сенеси Маркос
|3
|0.13
|Клюйверт Джастин
|3
|0.13
|Тавернер Маркус
|2
|0.08
|Биллинг Филип
|2
|0.08
|Синистерра Луис
|2
|0.08
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|0.68
|Фоден Фил
|8
|0.32
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.32
|Силва Бернарду
|6
|0.24
|Родри Эрнандес
|6
|0.24
|Грилиш Джек
|3
|0.12
|Доку Жереми
|2
|0.08
|Аке Натан
|2
|0.08
|Аканджи Мануэль
|2
|0.08
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.04
|Бобб Оскар
|1
|0.04
|Льюис Рико
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|7
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Кук Льюис
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Смит Адам
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Силва Бернарду
|5
|0
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
5
6
Борнмут
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Манчестер Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
16
30
Борнмут
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Манчестер Сити
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
28% (7)
60% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
12
28
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
17%
2
7%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
2
17%
6
21%
46-60
2
17%
7
25%
61-75
3
25%
7
25%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
2
12%
5
36%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
22
30
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
12 Не забивали 12
4
18%
4
13%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
5
23%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
4
18%
6
20%
76-90
Пропущено
28
12
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
14%
2
17%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
18%
2
17%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
3
25%
61-75
7
25%
5
42%
76-90
Забито
34
58
14 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
6
18%
6
10%
1-15
5
15%
9
16%
16-30
3
9%
9
16%
31-45
7
21%
9
16%
46-60
6
18%
12
21%
61-75
7
21%
13
22%
76-90
Пропущено
45
26
17 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 18
5
11%
2
8%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
7
16%
7
27%
31-45
9
20%
0
0%
46-60
7
16%
6
23%
61-75
12
27%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0
Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1
Результаты матчей
Борнмут
Манчестер Сити
Точный счет
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
94
110
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
67
93
310
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
232
1014
187
420
1114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|58 - 26
|56
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|28 - 44
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 33
|20
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Борнмут - Манчестер Сити
Исход игры
Борнмут
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Манчестер Сити
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
78.72% (37)
Меньше
21.28% (10)
Обе команды забьют
Да
72.34% (34)
Нет
27.66% (13)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
38.3% (18)
1:2 Манчестер Сити
29.8% (14)
0:2 Манчестер Сити
19.1% (9)
0:3 Манчестер Сити
8.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!