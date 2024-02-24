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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Брайтон
1:1
Конец матча
Эвертон
0'
33' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
54' Желтая карточка
Де Дзерби Роберто
70' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
0:1
73' Гол
Брэнтуэйт Джерред
74' Желтая карточка
Гросс Паскаль
81' Красная карточка
Гилмор Билли
90' Желтая карточка
Гомеш Бету
90' Желтая карточка
Онана Амаду
1:1
90' Гол
Данк Льюис
90'+11

Ход матча

33'
 
Тарковски Джеймс
49'
 
Онана Амаду
Гуэйе Идрисса
54'
Де Дзерби Роберто
 
60'
Эступиньян Первис
Роша Игор
 
61'
Фати Ансу
Уэлбек Данни
 
61'
Вельтман Йоел
Лемпти Тарик
 
68'
 
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
70'
Ван Хекке Ян-Поль
 
73'
Энсисо Хулио
Буонанотте Факундо
 
73'
0:1
Брэнтуэйт Джерред
74'
Гросс Паскаль
 
75'
Лаллана Адам
Фергюсон Эван
 
81'
Гилмор Билли
 
89'
 
Янг Эшли
Дукуре Абдулай
90'
 
Гомеш Бету
90'
 
Онана Амаду
90'
Данк Льюис
(Гросс Паскаль)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 617 Количество передач 344
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Брайтон 69% (87)
X 23% (29)
Эвертон 7.9% (10)
0
выиграет Брайтон, со счетом 2:1
Вот так вот
Sergey353 #
0
выиграет Брайтон, со счетом 2:1
21
orlack #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
18
Уэлбек
Данни
24
Адингра
Симон
28
Фергюсон
Эван
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
27
Гуэйе
Идрисса
37
Гарнер
Джеймс
11
Харрисон
Джек
16
Дукуре
Абдулай
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
Брайтон
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Эвертон

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.54
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
55

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.31
Адингра Симон 6 0.23
Фергюсон Эван 6 0.23
Гросс Паскаль 4 (1) 0.15
Митома Каору 3 0.12
Уэлбек Данни 3 0.12
Данк Льюис 3 0.12
Марч Соломон 3 0.12
Буонанотте Факундо 3 0.12
Хиншелвуд Джек 3 0.12
Эступиньян Первис 2 0.08
Фати Ансу 2 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.23
Харрисон Джек 3 0.12
Калверт-Льюин Доминик 3 0.12
Макнил Дуайт 2 0.08
Миколенко Виталий 2 0.08
Брэнтуэйт Джерред 2 0.08
Онана Амаду 2 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.04
Гарнер Джеймс 1 0.04
Гуэйе Идрисса 1 0.04
Кин Майкл 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Данджума Арно 1 0.04
Гомеш Бету 1 0.04
Доббин Льюис 1 0.04
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Гилмор Билли 5 1
Буонанотте Факундо 6 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Гросс Паскаль 4 0
Роша Игор II 4 0
Митома Каору 4 0
Балеба Карлос 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Тарковски Джеймс 5 0
Гарнер Джеймс 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Шон 3 0
Пикфорд Джордан 3 0
Онана Амаду 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Гомеш Бету 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Брайтон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
5
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

15
13
Брайтон
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Эвертон
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

26
14

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
3
11%
3
20%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
6
22%
4
27%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
25%
5
28%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
7
47%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
6
23%
2
14%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
23%
5
36%
61-75
6
23%
2
14%
76-90

Забито

48
30
20 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
4
8%
5
17%
1-15
10
21%
4
13%
16-30
6
13%
3
10%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
12
25%
9
30%
76-90

Пропущено

42
32
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
6
14%
4
13%
1-15
7
17%
6
19%
16-30
6
14%
3
9%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
10
24%
10
31%
61-75
10
24%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0

Результаты матчей

Брайтон
Эвертон

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
4
9
5
8
2.5
2
11
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
16
10
12
14
1.5
8
18
9
17
2.5
4
22
5
21
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 26 17 6 3 58 - 26 57
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 25 7 8 10 34 - 47 29
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
17.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 21
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
20.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
4.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
18.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 8
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Кристал Пэлас Айю Джордан 1 7
Весь список
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    Прогнозы 126
    Брайтон 69% (87)
    X 23% (29)
    Эвертон 7.9% (10)
    0
    выиграет Брайтон, со счетом 2:1
    Вот так вот
    Sergey353 #
    0
    выиграет Брайтон, со счетом 2:1
    21
    orlack #
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон 1:1 Эвертон онлайн

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