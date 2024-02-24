Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

92' Онана Амаду получает желтую карточку за толчок соперника.

91' Гомеш Бету совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Удар от ворот произведет Эвертон

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Хорошую попытку сделал Фати Ансу . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Удар от ворот произведет Брайтон

86' Дукуре Абдулай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Хорошую попытку сделал Энсисо Хулио . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

85' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Онана Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Онана Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Эвертон

78' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

78' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Брайтон

76' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

75' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эвертон будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эвертон

74' Рефери не любит споров - именно за это Гросс Паскаль сейчас получил желтую

74' Команда Эвертон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

73' Г О О О О Л - Брэнтуэйт Джерред первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

71' Удар от ворот произведет Брайтон

70' Эступиньян Первис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Фергюсон Эван пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

69' Гомеш Бету нанес удар головой, но Барт Вербрюгген спокойно отбил мяч.

68' Харрисон Джек из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Эвертон

66' Буонанотте Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Брайтон

61' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тактическая замена. Тарик Лэмпти уходит с поля и его заменяет Вельтман Йоел

59' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

57' Тарик Лэмпти успешно блокирует удар.

57' Дукуре Абдулай завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

57' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

57' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Брайтон

55' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

54' Рефери не любит споров - именно за это Де Дзерби Роберто сейчас получил желтую

53' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

52' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

49' Матч возобновлен

49' Гуэйе Идрисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Макнил Дуайт наказан за толчок Тарик Лэмпти