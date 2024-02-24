Тур: 26. Стадион: Фалмер. Главный судья: Харрингтон Тони
0'
33' Желтая карточкаТарковски Джеймс
54' Желтая карточкаДе Дзерби Роберто
70' Желтая карточкаВан Хекке Ян-Поль
0:1
73' ГолБрэнтуэйт Джерред
74' Желтая карточкаГросс Паскаль
81' Красная карточкаГилмор Билли
90' Желтая карточкаГомеш Бету
90' Желтая карточкаОнана Амаду
1:1
90' ГолДанк Льюис
90'+11
Ход матча
33'
73'
74'
81'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
617 Количество передач 344
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Гилмор
Билли
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Эвертон
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.54
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
55
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.31
|Адингра Симон
|6
|0.23
|Фергюсон Эван
|6
|0.23
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.15
|Митома Каору
|3
|0.12
|Уэлбек Данни
|3
|0.12
|Данк Льюис
|3
|0.12
|Марч Соломон
|3
|0.12
|Буонанотте Факундо
|3
|0.12
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.12
|Эступиньян Первис
|2
|0.08
|Фати Ансу
|2
|0.08
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.23
|Харрисон Джек
|3
|0.12
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.12
|Макнил Дуайт
|2
|0.08
|Миколенко Виталий
|2
|0.08
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.08
|Онана Амаду
|2
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Гарнер Джеймс
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.04
|Кин Майкл
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Данджума Арно
|1
|0.04
|Гомеш Бету
|1
|0.04
|Доббин Льюис
|1
|0.04
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Гилмор Билли
|5
|1
|Буонанотте Факундо
|6
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Гросс Паскаль
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Балеба Карлос
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Уэлбек Данни
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
5
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Эвертон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
15
13
Брайтон
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Эвертон
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
26
14
Упущенные победы
23
18
Голы по времени матча
Забито
27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
3
11%
3
20%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
6
22%
4
27%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
25%
5
28%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
2
13%
1-15
6
29%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
7
47%
76-90
Пропущено
26
14
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
6
23%
2
14%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
23%
5
36%
61-75
6
23%
2
14%
76-90
Забито
48
30
20 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
4
8%
5
17%
1-15
10
21%
4
13%
16-30
6
13%
3
10%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
12
25%
9
30%
76-90
Пропущено
42
32
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
6
14%
4
13%
1-15
7
17%
6
19%
16-30
6
14%
3
9%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
10
24%
10
31%
61-75
10
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0
Результаты матчей
Брайтон
Эвертон
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
76
49
58
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
49
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1610
1214
818
917
422
521
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|0:0 Заявка
|26
|17
|6
|3
|58 - 26
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 47
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|17.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|21
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|3.
|0:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|18.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|8
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|1 7