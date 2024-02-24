  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Сент-Трейден
0:0
Первый тайм: 34'
Вестерло
0'
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Вестерло
2.13
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betcity.ru
3.67
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
90
Сайяд
Аллахьяр
9
Фриган
Матия
Сент-Трейден
3-4-2-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Вестерло

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

35 матчей

34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

ПДА
3:3
ТМК
2:2
ПДА
0:1
ТМК
3:2
ПДА
2:3
ТМК
0:5
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:1
ТМК
3:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ТМК
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
0:3
БВЛ
3:2
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
4:1
КБ
5:5
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.24
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.53

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

58
56

Голов в среднем за матч

1.66
1.6

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 13 (3) 0.48
Jarne Steuckers 4 0.15
Kahveh Zahiroleslam 4 0.15
Ито Рётаро 3 0.11
Хасиока Даики 2 0.07
Бока Эрик 1 0.04
Mathias Delorge 1 0.04
Фуджита Джоэл Чима 1 0.04
Harry Charsley 1 0.04
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.44
Йоу Гриффин 6 0.22
Стассин Лукас 6 0.22
Фриган Матия 4 0.15
Даци Эрдон 3 0.11
Верман Ромео 2 0.07
Томас ван ден Кейбус 1 0.04
Байрам Эмин 1 0.04
Tuur Rommens 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Бос Джордан 1 0.04
Йорданов Эдиссон 1 0.04
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Robert-Jan Vanwesemael 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 6 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Мадсен Николас 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Тагир Равиль 2 0
Верман Ромео 2 0
Бос Джордан 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Вестерло
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
16
Сент-Трейден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

14
15
Сент-Трейден
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Вестерло
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
19

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
7
54%
10
50%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
5
22%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
29%
29%
4
19%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

28
24
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
11%
4
17%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
8
29%
3
13%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
6
21%
8
33%
76-90

Забито

30
41
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
6
20%
5
12%
1-15
1
3%
8
20%
16-30
6
20%
6
15%
31-45
2
7%
1
2%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
12
40%
13
32%
76-90

Пропущено

43
47
16 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
4
9%
6
13%
1-15
3
7%
3
6%
16-30
9
21%
9
19%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
7
16%
10
21%
61-75
10
23%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1
Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2
Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Вестерло

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:3
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
1:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
8
5
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
7
19
1.5
14
12
3
23
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 26 15 9 2 52 - 28 54
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 26 11 9 6 43 - 31 42
7.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 0:0 27 8 11 8 32 - 41 35
10.
Вестерло
 0:0 27 7 9 11 40 - 48 30
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 26 4 6 16 18 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
6.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 0:0 14 6 5 3 15 - 13 23
8.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 0:0 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
3.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
4.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 0:0 14 2 8 4 20 - 23 14
10.
Сент-Трейден
 0:0 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Вестерло
2.13
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betcity.ru
3.67
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Трейден 0:0 Вестерло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сент-Трейден
Вестерло
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный