Тур: 27. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:0
Первый тайм: 34'
0'
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Вестерло
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
35 матчей
34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.24
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.53
Среднее время на гол
43
58
Всего голов
58
56
Голов в среднем за матч
1.66
1.6
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
56
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.48
|Jarne Steuckers
|4
|0.15
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.15
|Ито Рётаро
|3
|0.11
|Хасиока Даики
|2
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Harry Charsley
|1
|0.04
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.44
|Йоу Гриффин
|6
|0.22
|Стассин Лукас
|6
|0.22
|Фриган Матия
|4
|0.15
|Даци Эрдон
|3
|0.11
|Верман Ромео
|2
|0.07
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.04
|Байрам Эмин
|1
|0.04
|Tuur Rommens
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Бос Джордан
|1
|0.04
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.04
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|6
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Мадсен Николас
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Верман Ромео
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Вестерло
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
16
Сент-Трейден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
14
15
Сент-Трейден
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Вестерло
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
19
Упущенные победы
17
31
Голы по времени матча
Забито
13
20
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
7
54%
10
50%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
5
22%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
29%
29%
4
19%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
28
24
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
11%
4
17%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
8
29%
3
13%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
6
21%
8
33%
76-90
Забито
30
41
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
6
20%
5
12%
1-15
1
3%
8
20%
16-30
6
20%
6
15%
31-45
2
7%
1
2%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
12
40%
13
32%
76-90
Пропущено
43
47
16 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 22
4
9%
6
13%
1-15
3
7%
3
6%
16-30
9
21%
9
19%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
7
16%
10
21%
61-75
10
23%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1
Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2
Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Вестерло
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:3
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
1:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 54%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
310
67
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
49
85
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
719
1412
323
422
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|26
|15
|9
|2
|52 - 28
|54
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|6.
|26
|11
|9
|6
|43 - 31
|42
|7.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|0:0
|27
|8
|11
|8
|32 - 41
|35
|10.
|0:0
|27
|7
|9
|11
|40 - 48
|30
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|27
|6
|8
|13
|32 - 42
|26
|13.
|27
|6
|7
|14
|25 - 43
|25
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|16.
|26
|4
|6
|16
|18 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|8.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|0:0
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|20 - 23
|14
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8