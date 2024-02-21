Тур: 26. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Барротт Сэмюэл
Позже
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Главный тренер: Эмери Унаи
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Астон Вилла
Ноттингем Форест
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
2
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|13
|0.52
|Бэйли Леон
|7
|0.28
|Соарес Дуглас
|7 (4)
|0.28
|Макгинн Джон
|6
|0.24
|Диаби Мусса
|4
|0.16
|Кэш Мэтти
|2
|0.08
|Морено Алекс
|2
|0.08
|Дуран Джон
|2
|0.08
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8
|0.32
|Авонийи Тайво
|6
|0.24
|Эланга Энтони
|5
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|4
|0.16
|Гиббс-Уайт Морган
|2 (1)
|0.08
|Домингес Николас
|2
|0.08
|Тоффоло Харри
|1
|0.04
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Боли Вийи
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|7
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|6
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Ноттингем Форест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
9
Астон Вилла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ноттингем Форест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
18
12
Астон Вилла
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Ноттингем Форест
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
30
13
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
7%
4
31%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
4
13%
3
23%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
9
30%
1
8%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
2
14%
4
17%
76-90
Забито
22
19
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
14%
3
16%
1-15
9
41%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
3
14%
6
32%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
7
37%
5
25%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
3
16%
4
20%
76-90
Забито
52
32
23 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
5
10%
7
22%
1-15
15
29%
1
3%
16-30
3
6%
5
16%
31-45
7
13%
6
19%
46-60
10
19%
6
19%
61-75
12
23%
7
22%
76-90
Пропущено
33
44
13 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
4
12%
5
11%
1-15
6
18%
6
14%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
10
30%
8
18%
46-60
5
15%
8
18%
61-75
5
15%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 44%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
75
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
76
48
211
111
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
196
1411
1213
916
124
421
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|58 - 26
|56
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|28 - 44
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 33
|20
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Астон Вилла - Ноттингем Форест
Исход игры
Астон Вилла
97.9% (47)
Ничья
0% (0)
Ноттингем Форест
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
45.8% (22)
2:0 Астон Вилла
20.8% (10)
1:0 Астон Вилла
12.5% (6)
3:1 Астон Вилла
10.4% (5)
4:2 Астон Вилла
4.2% (2)
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