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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Астон Вилла
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 48
Астон Вилла 97.9% (47)
X 0% (0)
Ноттингем Форест 2.1% (1)
Все прогнозы
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Астон Вилла
Ничья
Ноттингем Форест
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Астон Вилла
Ноттингем Форест

История личных встреч

Астон Вилла
Ноттингем Форест

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
Ч
1:3
Ч
5:5
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
2:2
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

2
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 13 0.52
Бэйли Леон 7 0.28
Соарес Дуглас 7 (4) 0.28
Макгинн Джон 6 0.24
Диаби Мусса 4 0.16
Кэш Мэтти 2 0.08
Морено Алекс 2 0.08
Дуран Джон 2 0.08
Торрес Пау II 2 0.08
Тилеманс Юри 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.32
Авонийи Тайво 6 0.24
Эланга Энтони 5 0.2
Хадсон-Одои Каллум 4 0.16
Гиббс-Уайт Морган 2 (1) 0.08
Домингес Николас 2 0.08
Тоффоло Харри 1 0.04
Эйна Ола 1 0.04
Боли Вийи 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Орье Серж 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 7 1
Макгинн Джон 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Динь Люка 5 0
Дзаньоло Николо 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Бэйли Леон 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Морено Алекс 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Гиббс-Уайт Морган 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Домингес Николас 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уильямс Неко 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Ноттингем Форест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
9
Астон Вилла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ноттингем Форест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

18
12
Астон Вилла
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Ноттингем Форест
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

30
13
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
7%
4
31%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
4
13%
3
23%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
9
30%
1
8%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
2
14%
4
17%
76-90

Забито

22
19
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
14%
3
16%
1-15
9
41%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
7
37%
5
25%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
3
16%
4
20%
76-90

Забито

52
32
23 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
5
10%
7
22%
1-15
15
29%
1
3%
16-30
3
6%
5
16%
31-45
7
13%
6
19%
46-60
10
19%
6
19%
61-75
12
23%
7
22%
76-90

Пропущено

33
44
13 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
4
12%
5
11%
1-15
6
18%
6
14%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
10
30%
8
18%
46-60
5
15%
8
18%
61-75
5
15%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Ноттингем Форест

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 44%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
8
5
7
5
2.5
3
9
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
4
8
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
19
6
14
11
1.5
12
13
9
16
2.5
1
24
4
21
3.5
2
23
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 25 17 5 3 58 - 26 56
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 25 6 7 12 28 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Эвертон
 Заявка 25 8 6 11 27 - 33 20
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
3.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Астон Вилла 97.9% (47)
    X 0% (0)
    Ноттингем Форест 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ноттингем Форест
    1.58
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    4.70
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    5.60
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Астон Вилла
    97.9% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Ноттингем Форест
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    45.8% (22)
    2:0 Астон Вилла
    20.8% (10)
    1:0 Астон Вилла
    12.5% (6)
    3:1 Астон Вилла
    10.4% (5)
    4:2 Астон Вилла
    4.2% (2)
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