Тур: 26. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Смит Льюис
3:0
Конец матча
0'
35' Красная карточкаБраунхилл Джош
50' Желтая карточкаУортон Адам
1:0
68' ГолРичардс Крис
2:0
71' ГолАйю Джордан
3:0
79' ПенальтиМатета Жан-Филипп
85' Желтая карточкаЭстев Максим
87' Undefined phrase: football_event_Фофана Датро
90' Желтая карточкаАйю Джордан
90' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
90'+14
Ход матча
35'
50'
68'
1:0
71'
2:0
79'
85'
87'
90'
90'
91'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
12 Угловые 3
-
6 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
464 Количество передач 387
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
22
Эдуар
Одсонн
33
Эстев
Максим
16
Берге
Сандер
23
Фофана
Датро
25
Амдуни
Зеки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
48 Планж ЛюкНападающий
-
51 Родни Кайден
-
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Бёрнли
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
77
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.23
|Эдуар Одсонн
|6
|0.23
|Эзе Эберечи
|5 (1)
|0.19
|Айю Джордан
|4
|0.15
|Матета Жан-Филипп
|4 (2)
|0.15
|Андерсен Йоаким
|2
|0.08
|Митчелл Тайрик
|1
|0.04
|Шлупп Джеффри
|1
|0.04
|Хефферсон Лерма
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.15
|Амдуни Зеки
|4
|0.15
|Браунхилл Джош
|3
|0.12
|Одоберт Уилсон
|3
|0.12
|Фофана Датро
|2
|0.08
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.08
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.08
|О'Ши Дара
|1
|0.04
|Тэйлор Чарли
|1
|0.04
|Берге Сандер
|1
|0.04
|Колеошо Лука
|1
|0.04
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.04
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|6
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|Браунхилл Джош
|3
|1
|О'Ши Дара
|4
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Компани Венсан
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Бёрнли
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
8
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
27
Упущенные победы
9
8
Кристал Пэлас
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)
Бёрнли
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
24
28
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
4
33%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
18
26
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
8
44%
8
31%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
0
0%
3
20%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
21%
4
13%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
9
38%
5
17%
76-90
Забито
33
27
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
2
6%
4
15%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
4
12%
6
22%
31-45
7
21%
4
15%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
8
24%
6
22%
76-90
Пропущено
42
56
16 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
8
19%
5
9%
1-15
4
10%
12
21%
16-30
4
10%
8
14%
31-45
5
12%
6
11%
46-60
4
10%
12
21%
61-75
17
40%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Бёрнли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Бёрнли
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
58
310
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1610
719
620
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|0:0 Заявка
|26
|17
|6
|3
|58 - 26
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 47
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|17.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|21
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|3.
|0:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|18.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|8
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли
Исход игры
Кристал Пэлас
76.7% (92)
Ничья
15.8% (19)
Бёрнли
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
34.2% (41)
1:0 Кристал Пэлас
25.8% (31)
1:1 Ничья
15% (18)
2:0 Кристал Пэлас
7.5% (9)
3:2 Кристал Пэлас