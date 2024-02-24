Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

96' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Айю Джордан получил желтую карточку от судьи

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

90' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бёрнли отменен из-за положения "вне игры".

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли

86' Удар от ворот произведет Бёрнли

85' Эстев Максим получил желтую карточку от судьи

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Г О О О О О Л - Матета Жан-Филипп из команды Кристал Пэлас забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джеймс Траффорд прыгнул не в ту сторону.

78' После проверки VAR судья не изменил решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кристал Пэлас

76' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кристал Пэлас будет все-таки засчитан.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кристал Пэлас

71' Франса Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Команда Кристал Пэлас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

68' Айю Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Хорошую попытку сделал Ахамада Науиру . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

62' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ассиньон Лоренс из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Бёрнли

58' Уортон Адам не смог попасть в створ ударом издали

58' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

50' Уортон Адам получил желтую карточку от судьи

50' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

48' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем