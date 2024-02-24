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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Смит Льюис
Кристал Пэлас
3:0
Конец матча
Бёрнли
0'
35' Красная карточка
Браунхилл Джош
50' Желтая карточка
Уортон Адам
1:0
68' Гол
Ричардс Крис
2:0
71' Гол
Айю Джордан
3:0
79' Пенальти
Матета Жан-Филипп
85' Желтая карточка
Эстев Максим
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Фофана Датро
90' Желтая карточка
Айю Джордан
90' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
90'+14

Ход матча

35'
 
Браунхилл Джош
37'
 
Каллен Джош
Амдуни Зеки
50'
Уортон Адам
 
66'
Ахамада Науиру
Уортон Адам
 
66'
Франса Матеус
Эдуар Одсонн
 
68'
Ричардс Крис
(Айю Джордан)
1:0
71'
Айю Джордан
(Франса Матеус)
2:0
75'
 
Витиньо Виктор
Тэйлор Чарли
79'
Матета Жан-Филипп
3:0
85'
 
Эстев Максим
87'
 
Фофана Датро
90'
 
Бенсон Манюэль
Одоберт Уилсон
90'
 
Корк Джек
Гудмундссон Йоханн
90'
 
Родригес Джей
Фофана Датро
90'
Томкинс Джеймс
Андерсен Йоаким
 
90'
Айю Джордан
 
90'
Митчелл Тайрик
 
91'
Озо Дэвид
Айю Джордан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 3
  • 6 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 464 Количество передач 387
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Кристал Пэлас 76.7% (92)
X 15.8% (19)
Бёрнли 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
20
Уортон
Адам
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
14
Матета
Жан-Филипп
1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
23
Фофана
Датро
25
Амдуни
Зеки
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Кристал Пэлас
Бёрнли

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
Ч
1:0
Ч
4:3
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
4:2
Ч
0:0
Ч
5:0

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
77

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 6 (1) 0.23
Эдуар Одсонн 6 0.23
Эзе Эберечи 5 (1) 0.19
Айю Джордан 4 0.15
Матета Жан-Филипп 4 (2) 0.15
Андерсен Йоаким 2 0.08
Митчелл Тайрик 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Хефферсон Лерма 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0
Франса Матеус 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.15
Амдуни Зеки 4 0.15
Браунхилл Джош 3 0.12
Одоберт Уилсон 3 0.12
Фофана Датро 2 0.08
Родригес Джей 2 (1) 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.08
О'Ши Дара 1 0.04
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 7 1
Хефферсон Лерма 6 0
Митчелл Тайрик 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Уортон Адам 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
Браунхилл Джош 3 1
О'Ши Дара 4 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Фофана Датро 1 0
Эстев Максим 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Бёрнли
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
8
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
27

Упущенные победы

9
8
Кристал Пэлас
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)
Бёрнли
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

24
28

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
4
33%
31-45
4
21%
2
17%
46-60
4
21%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

18
26
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
8
44%
8
31%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
0
0%
3
20%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

24
30
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
21%
4
13%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
9
38%
5
17%
76-90

Забито

33
27
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
2
6%
4
15%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
4
12%
6
22%
31-45
7
21%
4
15%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
8
24%
6
22%
76-90

Пропущено

42
56
16 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
8
19%
5
9%
1-15
4
10%
12
21%
16-30
4
10%
8
14%
31-45
5
12%
6
11%
46-60
4
10%
12
21%
61-75
17
40%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Бёрнли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Бёрнли

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
16
10
7
19
1.5
6
20
4
22
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 26 17 6 3 58 - 26 57
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 25 7 8 10 34 - 47 29
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
17.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 21
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
20.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
4.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 0:0 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
18.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 8
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Кристал Пэлас Айю Джордан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 102'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 102'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Франса Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 100'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 57%, Бёрнли: 43%.
  • 100'
    Ассиньон Лоренс из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Кристал Пэлас 76.7% (92)
    X 15.8% (19)
    Бёрнли 7.5% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    76.7% (92)
    Ничья
    15.8% (19)
    Бёрнли
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (56)
    Меньше
    51.72% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (74)
    Нет
    36.21% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    34.2% (41)
    1:0 Кристал Пэлас
    25.8% (31)
    1:1 Ничья
    15% (18)
    2:0 Кристал Пэлас
    7.5% (9)
    3:2 Кристал Пэлас