Тур: 27. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБериша Альбин
1:0
45' ГолMarcelo Freitas
49' Желтая карточкаБенга Александру
56' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
90' Желтая карточкаAndrei David
90' Желтая карточкаТудорие Александру
90'+9
Ход матча
25'
45'
1:0
49'
90'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
10
Фабри
Андрей
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
17 Морар ВладПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Raul Stanciu
-
20 Andrei David
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисНападающий
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
УТА Арад
Петролул Плоешти
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|6 (2)
|0.22
|Миковши Клаудиу
|5
|0.19
|Лукассен Кевин
|4
|0.15
|Купер Годберг
|3
|0.11
|Поп Рареш
|3 (1)
|0.11
|Омонди Эрик
|2
|0.07
|Marcelo Freitas
|2 (1)
|0.07
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0.07
|Карп Кэтэлин
|2
|0.07
|Офусу Риги
|1
|0.04
|Diogo Rodrigues
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Ariel Lopez1
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.22
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.19
|Муси Александру Мариан
|4
|0.15
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.15
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.04
|Бериша Альбин
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Ишфан Александру
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|6
|0
|Карп Кэтэлин
|3
|1
|Купер Годберг
|3
|1
|Фабри Андрей
|4
|0
|Миковши Клаудиу
|4
|0
|Cristian Mihai
|4
|0
|Лукассен Кевин
|3
|0
|Столник Марко
|3
|0
|Marcelo Freitas
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Конте Ибраима
|1
|1
|Бенга Александру
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Mircea Rednic
|2
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Омонди Эрик
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
|Andrei David
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|8
|1
|Seniko Doua
|8
|0
|Мейхерс Барт
|7
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
3
УТА Арад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
12
17
УТА Арад
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Петролул Плоешти
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (2)
70% (19)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 23
2
11%
1
17%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
6
32%
2
33%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
6
35%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
6
33%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
6
32%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
7
44%
76-90
Забито
32
24
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 14
4
13%
3
13%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
10
31%
1
4%
31-45
4
13%
7
29%
29%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
8
25%
6
25%
76-90
Пропущено
36
28
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
19%
3
11%
1-15
6
17%
3
11%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
9
25%
4
14%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
7
19%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1
ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0
Результаты матчей
УТА Арад
Петролул Плоешти
Точный счет
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
9 раз 33%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
86
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
59
49
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1413
1215
819
225
324
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9