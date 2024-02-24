Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Юрю Томми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Andrei David возвращается на поле.

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei David получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Судье надоело, что Andrei David тянет время и он наказал его горчичником

93' Andrei David на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

91' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Грозав Георге-Теодор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Andrei David из команды УТА Арад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

85' Тичу Валентин Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Diogo Rodrigues выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

81' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тудорие Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

77' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Denis Radu

76' Тактическая замена. Cristian Mihai уходит с поля и его заменяет Andrei David

75' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

75' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Бенга Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Бенга Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Брату Марио пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

70' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Иробисо Кристиан Окечукву пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

69' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

68' Diogo Rodrigues выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

67' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Иробисо Кристиан Окечукву оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Хорошую попытку сделал Тудорие Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Marcelo Freitas создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Иробисо Кристиан Окечукву нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

59' Ханка Серджу не смог попасть в створ ударом издали

56' Тичу Валентин Константин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Миковши Клаудиу пробует нанести удар издали, но Лукас Зима ловит мяч

52' Омонди Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Матч возобновлен

49' Сэто Такаюки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе