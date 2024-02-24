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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
УТА Арад
1:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
25' Желтая карточка
Бериша Альбин
1:0
45' Гол
Marcelo Freitas
49' Желтая карточка
Бенга Александру
56' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
90' Желтая карточка
Andrei David
90' Желтая карточка
Тудорие Александру
90'+9
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
4
Бенга
Александру
30
Столник
Марко
2
Diogo
Rodrigues
14
Marcelo
Freitas
10
Фабри
Андрей
21
Cristian
Mihai
19
Миковши
Клаудиу
42
Лукассен
Кевин
24
Омонди
Эрик
38
Зима
Лукаш
34
Guilherme
Gomes
Garutti
11
Сэто
Такаюки
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
31
Ишфан
Александру
9
Бериша
Альбин
99
Муси
Александру
Мариан
УТА Арад
Петролул Плоешти

История личных встреч

УТА Арад
Петролул Плоешти

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:3
ЛI
2:4
ЛI
2:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 6 (2) 0.22
Миковши Клаудиу 5 0.19
Лукассен Кевин 4 0.15
Купер Годберг 3 0.11
Поп Рареш 3 (1) 0.11
Омонди Эрик 2 0.07
Marcelo Freitas 2 (1) 0.07
Кэпушэ Тибериу 2 0.07
Карп Кэтэлин 2 0.07
Офусу Риги 1 0.04
Diogo Rodrigues 1 0.04
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Ariel Lopez1 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.22
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.19
Муси Александру Мариан 4 0.15
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.15
Тичу Валентин Константин 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Петрович Зоран 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Хужа Мариан Фернандо 1 0.04
Бериша Альбин 1 0.04
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Ишфан Александру 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 6 0
Карп Кэтэлин 3 1
Купер Годберг 3 1
Фабри Андрей 4 0
Миковши Клаудиу 4 0
Cristian Mihai 4 0
Лукассен Кевин 3 0
Столник Марко 3 0
Marcelo Freitas 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Конте Ибраима 1 1
Бенга Александру 2 0
Якоб Флорин 2 0
Mircea Rednic 2 0
Морар Влад 1 0
Омонди Эрик 1 0
Тудорие Александру 1 0
Кэпушэ Тибериу 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Robert Mustaca 1 0
Andrei David 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 8 1
Seniko Doua 8 0
Мейхерс Барт 7 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 4 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Раду Денис 1 0
Бериша Альбин 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
3
УТА Арад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

12
17
УТА Арад
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Петролул Плоешти
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (2)
70% (19)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 23
2
11%
1
17%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
6
32%
2
33%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
6
35%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
18%
4
33%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
6
33%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
6
32%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
7
44%
76-90

Забито

32
24
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 14
4
13%
3
13%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
10
31%
1
4%
31-45
4
13%
7
29%
29%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
8
25%
6
25%
76-90

Пропущено

36
28
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
19%
3
11%
1-15
6
17%
3
11%
16-30
4
11%
3
11%
31-45
9
25%
4
14%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
7
19%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1
ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0

Результаты матчей

УТА Арад
Петролул Плоешти

Точный счет

2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
9 раз 33%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
9
4
9
1.5
2
12
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
14
13
12
15
1.5
8
19
2
25
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
4.
Фарул Констанца
 26 11 7 8 35 - 35 40
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
8.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
9.
Университатя Клуж
 26 8 10 8 33 - 38 34
10.
Сепси
 26 9 6 11 35 - 32 33
11.
Оцелул Галац
 26 6 13 7 26 - 28 31
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 27 6 4 17 20 - 41 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
6.
Сепси
 13 6 4 3 22 - 15 22
7.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 13 4 7 2 16 - 12 19
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
15.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но УТА Арад вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: УТА Арад: 46%, Петролул Плоешти: 54%.
  • 99'
    Бенга Александру ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 99'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ariel Lopez получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 99'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бериша Альбин получил травму и медбригада забирает его с поля.
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