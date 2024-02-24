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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
РВДМ 47
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
17' Желтая карточка
Мертенс Матье
1:0
30' Гол
Бирон Микаэль
1:1
36' Гол
Плетинкс Эвауд
59' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
79' Желтая карточка
Рикка Федерико
90'+5
33
Дефурни
Тео
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
17
Ilay
Camara
77
Рен-Аделед
Жефф
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
1
Лейсен
Тобе
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
24
Руссо
Франко
52
Richie
Sagrado
18
Мигель
Флориан
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
33
Мертенс
Матье
21
Nathaniel
Opoku
88
Мазиз
Юссеф
РВДМ 47
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-1-2

История личных встреч

РВДМ 47
АХ Лёвен

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
1:2
ТМС
2:4
ТМК
2:4

Голы

Всего голов

0
10

Голов в среднем за матч

0
3.33

Среднее время на гол

0
27

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.67
3.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
27

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.3
Бирон Микаэль 6 (1) 0.22
Ilay Camara 3 0.11
Мерсье Ксавье 2 0.07
Мбуп Пате 2 0.07
Вела Карлос 2 0.07
Да Сильва Флоран 2 0.07
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.15
Торстейнссон Йон 4 0.15
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.11
Мендиль Хамза 3 0.11
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.11
Richie Sagrado 2 0.07
Плетинкс Эвауд 2 0.07
Ezechiel Banzuzi 2 0.07
Nachon Nsingi 1 0.04
Мисао Кенто 1 0.04
Мигель Флориан 1 0.04
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.04
Мертенс Матье 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Шломо Раз 1 0.04
Муеанта Супханат 1 0.04
Joel Schingtienne 1 0.04
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 5 1
Ilay Camara 5 1
Двомо Пьер 6 0
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Эль-Уади Закария 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Самбу Марсони 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мертенс Матье 4 0
Рикка Федерико 4 0
Мигель Флориан 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Мазиз Юссеф 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
9
РВДМ 47
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
АХ Лёвен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

27
9

Упущенные победы

6
16
РВДМ 47
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
АХ Лёвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
5
36%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

25
29
16 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
6
24%
5
17%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
7
28%
4
14%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
4
16%
4
14%
61-75
3
12%
6
21%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
1
6%
5
26%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
7
44%
5
26%
76-90

Пропущено

30
12
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
7%
0
0%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
4
13%
5
42%
31-45
2
7%
2
17%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
11
37%
2
17%
76-90

Забито

31
33
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
1
3%
10
30%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
6
19%
1
3%
61-75
8
26%
8
24%
76-90

Пропущено

55
41
28 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
8
15%
5
12%
1-15
9
16%
5
12%
16-30
11
20%
9
22%
31-45
4
7%
7
17%
46-60
9
16%
7
17%
61-75
14
25%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2
Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0

Результаты матчей

РВДМ 47
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
4
9
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
20
7
7
20
1.5
7
20
2
25
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 26 15 9 2 52 - 28 54
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 26 11 9 6 43 - 31 42
7.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 0:0 27 8 11 8 32 - 41 35
10.
Вестерло
 0:0 27 7 9 11 40 - 48 30
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 26 4 6 16 18 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
6.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 0:0 14 6 5 3 15 - 13 23
8.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 0:0 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
3.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
4.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 0:0 14 2 8 4 20 - 23 14
10.
Сент-Трейден
 0:0 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Мазиз Юссеф сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Плетинкс Эвауд бьет в цель!
  • 30'
    Илай Камара сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Микаэль Бирон бьет в цель!
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