Тур: 27. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
17' Желтая карточкаМертенс Матье
1:0
30' ГолБирон Микаэль
1:1
36' ГолПлетинкс Эвауд
59' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
79' Желтая карточкаРикка Федерико
90'+5
Ход матча
17'
30'
1:0
36'
1:1
59'
79'
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
17
Ilay
Camara
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Защитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
АХ Лёвен
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
10
Голов в среднем за матч
0
3.33
Среднее время на гол
0
27
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.67
3.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
27
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.3
|Бирон Микаэль
|6 (1)
|0.22
|Ilay Camara
|3
|0.11
|Мерсье Ксавье
|2
|0.07
|Мбуп Пате
|2
|0.07
|Вела Карлос
|2
|0.07
|Да Сильва Флоран
|2
|0.07
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.15
|Торстейнссон Йон
|4
|0.15
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.11
|Мендиль Хамза
|3
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.11
|Richie Sagrado
|2
|0.07
|Плетинкс Эвауд
|2
|0.07
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.07
|Nachon Nsingi
|1
|0.04
|Мисао Кенто
|1
|0.04
|Мигель Флориан
|1
|0.04
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.04
|Мертенс Матье
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Шломо Раз
|1
|0.04
|Муеанта Супханат
|1
|0.04
|Joel Schingtienne
|1
|0.04
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|5
|1
|Ilay Camara
|5
|1
|Двомо Пьер
|6
|0
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Эль-Уади Закария
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мертенс Матье
|4
|0
|Рикка Федерико
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АХ Лёвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
9
РВДМ 47
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
АХ Лёвен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
6
16
РВДМ 47
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
АХ Лёвен
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
5
36%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
25
29
16 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
6
24%
5
17%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
7
28%
4
14%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
4
16%
4
14%
61-75
3
12%
6
21%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
1
6%
5
26%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
7
44%
5
26%
76-90
Пропущено
30
12
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
7%
0
0%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
4
13%
5
42%
31-45
2
7%
2
17%
46-60
5
17%
3
25%
61-75
11
37%
2
17%
76-90
Забито
31
33
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
1
3%
10
30%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
6
19%
1
3%
61-75
8
26%
8
24%
76-90
Пропущено
55
41
28 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
8
15%
5
12%
1-15
9
16%
5
12%
16-30
11
20%
9
22%
31-45
4
7%
7
17%
46-60
9
16%
7
17%
61-75
14
25%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2
Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Результаты матчей
РВДМ 47
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
410
49
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
310
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
207
720
720
225
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|26
|15
|9
|2
|52 - 28
|54
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|6.
|26
|11
|9
|6
|43 - 31
|42
|7.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|0:0
|27
|8
|11
|8
|32 - 41
|35
|10.
|0:0
|27
|7
|9
|11
|40 - 48
|30
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|27
|6
|8
|13
|32 - 42
|26
|13.
|27
|6
|7
|14
|25 - 43
|25
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|16.
|26
|4
|6
|16
|18 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|8.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|0:0
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|20 - 23
|14
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8