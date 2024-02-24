Тур: 27. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
Ход матча
31'
1:0
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
38 Антонио БиллПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
Кортрейк
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.57
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.62
1.46
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|6
|0.22
|Мрабти Керим
|4
|0.15
|Хайреманс Джеффри
|4 (3)
|0.15
|Флюке Патрик
|3
|0.11
|Бассетте Норман
|3
|0.11
|Фулон Дам
|2
|0.07
|Лаубербах Лион
|2
|0.07
|Антонио Билл
|2
|0.07
|Сторм Никола
|1
|0.04
|Rafik Belghali
|1
|0.04
|Бейтс Дэвид
|1
|0.04
|Маледе Йонас
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|6
|0.22
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.11
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.07
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Кортрейк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
10
Мехелен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кортрейк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
11
7
Мехелен
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Кортрейк
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
17
11
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
8
47%
3
27%
76-90
Пропущено
10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
3
30%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
30%
8
30%
30%
31-45
1
10%
9
33%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
2
20%
2
7%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
6
29%
76-90
Забито
30
21
7 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
1
3%
2
10%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
5
17%
4
19%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
12
40%
4
19%
76-90
Пропущено
30
48
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
5
17%
4
8%
1-15
5
17%
7
15%
16-30
5
17%
9
19%
31-45
4
13%
15
31%
46-60
5
17%
5
10%
61-75
6
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2
Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1
Результаты матчей
Мехелен
Кортрейк
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1313
719
422
521
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|26
|15
|9
|2
|52 - 28
|54
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|27
|11
|10
|6
|49 - 27
|43
|6.
|26
|11
|9
|6
|43 - 31
|42
|7.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|8.
|1:0
|27
|11
|6
|10
|31 - 30
|39
|9.
|27
|9
|10
|8
|33 - 41
|37
|10.
|27
|7
|8
|12
|40 - 49
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|27
|6
|8
|13
|32 - 42
|26
|13.
|27
|6
|7
|14
|25 - 43
|25
|14.
|27
|5
|8
|14
|29 - 57
|23
|15.
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|16.
|0:1
|27
|4
|6
|17
|18 - 52
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|8.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|17 - 11
|22
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|15.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|4.
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|14
|2
|7
|5
|20 - 24
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|0:1
|14
|1
|3
|10
|8 - 31
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8