Тур: 27. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
1:0
31' ГолАнтонио Билл
2:0
79' Гол в свои воротаTom Vandenberghe
3:0
90' ГолБафдили Билал
90'+8
Ход матча
31'
1:0
79'
2:0
85'
90'
3:0
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
38 Антонио БиллПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
Кортрейк
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.57
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.62
1.46
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|6
|0.22
|Мрабти Керим
|4
|0.15
|Хайреманс Джеффри
|4 (3)
|0.15
|Флюке Патрик
|3
|0.11
|Бассетте Норман
|3
|0.11
|Антонио Билл
|3
|0.11
|Фулон Дам
|2
|0.07
|Лаубербах Лион
|2
|0.07
|Сторм Никола
|1
|0.04
|Rafik Belghali
|1
|0.04
|Бейтс Дэвид
|1
|0.04
|Бафдили Билал
|1
|0.04
|Маледе Йонас
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|6
|0.22
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.11
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.07
|Dion De Neve
|2
|0.07
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Кортрейк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
11
Мехелен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кортрейк
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
17
Упущенные победы
11
7
Мехелен
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Кортрейк
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
19
12
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
9
47%
4
33%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
3
27%
1
3%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
27%
9
31%
31-45
1
9%
9
31%
46-60
1
9%
3
10%
61-75
3
27%
3
10%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
6
29%
76-90
Забито
32
22
8 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
1
3%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
5
16%
4
18%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
13
41%
5
23%
76-90
Пропущено
31
50
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
5
16%
4
8%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
4
13%
15
30%
46-60
5
16%
5
10%
61-75
7
23%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2
Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1
Результаты матчей
Мехелен
Кортрейк
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
59
211
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
59
310
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1314
819
423
621
126
126
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8