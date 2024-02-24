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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Мехелен
3:0
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
31' Гол
Антонио Билл
2:0
79' Гол в свои ворота
Tom Vandenberghe
3:0
90' Гол
Бафдили Билал
90'+8
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
13
Слимани
Ислам
19
Мрабти
Керим
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
70
Бруно
Массимо
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
9
Jonathan
Afolabi
39
Дэвис
Айзек
Мехелен
3-4-3
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Кортрейк

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
3:2
К
0:1
ПДА
1:4
ТМК
3:1
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛП
0:2
ТМК
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.57

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.46

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 6 0.22
Мрабти Керим 4 0.15
Хайреманс Джеффри 4 (3) 0.15
Флюке Патрик 3 0.11
Бассетте Норман 3 0.11
Антонио Билл 3 0.11
Фулон Дам 2 0.07
Лаубербах Лион 2 0.07
Сторм Никола 1 0.04
Rafik Belghali 1 0.04
Бейтс Дэвид 1 0.04
Бафдили Билал 1 0.04
Маледе Йонас 0 0
Слимани Ислам 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 6 0.22
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.11
Abdelkahar Kadri 2 0.07
Dion De Neve 2 0.07
Бруно Массимо 1 0.04
Оджо Шейи 1 0.04
Tom Vandenberghe 1 0.04
Jonathan Afolabi 1 0.04
Djibi Seck 1 0.04
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Слимани Ислам 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Оджо Шейи 3 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Кортрейк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
11
Мехелен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кортрейк
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
17

Упущенные победы

11
7
Мехелен
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Кортрейк
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
9
47%
4
33%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
3
27%
1
3%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
27%
9
31%
31-45
1
9%
9
31%
46-60
1
9%
3
10%
61-75
3
27%
3
10%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
6
29%
76-90

Забито

32
22
8 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
1
3%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
5
16%
4
18%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
13
41%
5
23%
76-90

Пропущено

31
50
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
5
16%
4
8%
1-15
5
16%
7
14%
16-30
5
16%
10
20%
31-45
4
13%
15
30%
46-60
5
16%
5
10%
61-75
7
23%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2
Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1

Результаты матчей

Мехелен
Кортрейк

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
2
11
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
9
3
10
1.5
2
12
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
13
14
8
19
1.5
4
23
6
21
2.5
1
26
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 26 15 9 2 52 - 28 54
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Генк
 27 11 10 6 49 - 27 43
6.
Гент
 26 11 9 6 43 - 31 42
7.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
8.
Мехелен
 27 11 6 10 33 - 30 39
9.
Сент-Трейден
 27 9 10 8 33 - 41 37
10.
Вестерло
 27 7 8 12 40 - 49 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 27 6 8 13 32 - 42 26
13.
Спортинг Шарлеруа
 27 6 7 14 25 - 43 25
14.
РВДМ 47
 27 5 8 14 29 - 57 23
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 27 4 6 17 18 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
7.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
8.
Мехелен
 14 6 4 4 19 - 11 22
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
3.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
4.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 14 2 7 5 20 - 24 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Схоофс Роб сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Антонио Билл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мехелен 3:0 Кортрейк онлайн

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