"Арсенал" в предыдущих матчах АПЛ обыграл "Вест Хэм" 6:0 и "Бёрнли" 5:0. Сегодня, если усматривать определённый смысл в тех счетах, должно быть 4:0.

Бен Уайт обрёл мяч на линии штрафной площади и бить не стал. Вместо него это сделал Мартинелли - блокировка.

"Арсенал" вроде как не собирается останавливаться. Вошли "канониры" во вкус в предыдущих турах и не намерены останавливать свой банкет.

По касаниям мяча в чужой штрафной площади статистика сейчас 18 - 0. В пользу "Арсенала", естественно.

Деклан Райс невнимательно действовал в своей штрафной площади, но обошлось всё же без опасного момента для лондонского "Арсенала", который уже находится в позиционной атаке.

Бен Уайт на правом фланге оставил мяч Мартину Эдегору, который навесил на дальний полуфланг, а там Габриэль Мартинелли слабо пробил головой с отскоком от газона в руки Лорису Кариусу.

"Манчестер Сити" ранее сегодня одержал победу над "Борнмутом". Это очередной стимул для "Арсенала" выиграть у "Ньюкасла". В свете борьбы за чемпионство.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! СВЕН БОТМАН (В СВОИ ВОРОТА)! Букайо Сака подал угловой с правого фланга, Вильям Салиба пробил головой в ближний угол, Лорис Кариус отразил, а потом гости не смогли отбиться, и Свен Ботман проткнул мяч в свои ворота.

Габриэл Мартинелли с левой стороны сделал прострел в центр чужой штрафной площади, где после рикошетов не добрался мяч до Кая Хаверца.

11' Вскоре Букайо Сака оказался в офсайде на правом фланге. Кстати, у "Арсенала" совсем небольшое преимущество по владению мячом. 54 процента против 46.

10' Момент возникает у "Арсенала"! Деклан Райс выбрался на ударную позицию в зоне правого инсайда и нанёс удар, который отразил Лорис Кариус.

10' Мартин Эдегор подвёл мяч к чужой штрафной площади и распорядился диспетчерской возможностью неудачно, просто подарив игровой снаряд Лорису Кариусу.

9' Нынешний матч проходит в непривычный для АПЛ поздневечерний субботний слот. Связано это с тем, что "Арсенал" в среду проводил игру в Лиге чемпионов.

8' Букайо Сака принял мяч на грани офсайда и с правого полуфланга метил в ближний угол, но не смог пробить Лориса Кариуса.

8' Габриэл Мартинелли допустил невынужденную ошибку на левом фланге, где упустил мяч за боковую линию.

7' "Ньюкасл" попробовал через короткие пасы выйти из обороны в атаку, однако Мартин Эдегор уронил Мигеля Альмирона ценой жёлтой карточки.

6' Габриэл Мартинелли подавал с левого фланга в направлении Кая Хаверца, однако верховую борьбу выиграли игроки "Ньюкасла".

5' Бен Уайт забрасывал вперёд по правому полуфлангу, и Букайо Сака не смог зацепиться за этот мяч. Удачно действовал в обороне Валентино Ливраменто.