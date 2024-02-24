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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Арсенал
2:0
Первый тайм: 27'
Ньюкасл
0'
7' Желтая карточка
Эдегор Мартин
1:0
18' Гол в свои ворота
Ботман Свен
2:0
24' Гол
Хаверц Кай

Ход матча

7'
Эдегор Мартин
 
18'
Ботман Свен
1:0
24'
Хаверц Кай
(Мартинелли Габриэл)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 138
Арсенал 89.9% (124)
X 4.3% (6)
Ньюкасл 5.8% (8)
-1
выиграет Арсенал, со счетом 2:1
Как то так
Sergey353 #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Ньюкасл
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
20
Жоржиньо
II
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
11
Мартинелли
Габриэл
18
Кариус
Лорис
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
21
Ливраменто
Валентино
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
67
Майли
Льюис
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Арсенал
4-3-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Ньюкасл

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

32 матча

75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
59.4%
3.1%
12 побед 19 ничьих 1 победа

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

0.81
0.38

Среднее время на гол

110
240

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.66
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
92

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 12 (4) 0.46
Троссар Леандро 7 0.27
Эдегор Мартин 5 (2) 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.19
Мартинелли Габриэл 5 0.19
Хаверц Кай 5 (1) 0.19
Райс Деклан 4 0.15
Жезус Габриэль 4 0.15
Габриэль дос Сантос 3 0.12
Салиба Вильям 2 0.08
Зинченко Александр 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Кивёр Якуб 0 0
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 10 (2) 0.38
Гордон Энтони 8 (1) 0.31
Уилсон Каллум 7 (2) 0.27
Лонгстафф Шон 4 0.15
Гимараэс Бруно 3 0.12
Альмирон Мигель 3 0.12
Шёр Фабиан 3 0.12
Ботман Свен 2 0.08
Бёрн Дэн 2 0.08
Жоэлинтон 2 0.08
Барнс Харви 2 0.08
Триппьер Киран 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ритчи Мэтт 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Арсенал
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
8
Арсенал
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Ньюкасл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

27
27
Арсенал
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

30
35

Голы по времени матча

Забито

29
21
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
3
10%
6
29%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Забито

28
31
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 12
3
11%
5
16%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
25%
4
13%
31-45
4
14%
5
16%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
36%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Забито

57
52
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
7
12%
6
12%
1-15
5
9%
6
12%
16-30
10
18%
10
19%
31-45
10
18%
8
15%
46-60
10
18%
12
23%
61-75
15
26%
10
19%
76-90

Пропущено

23
42
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
4
17%
2
5%
1-15
5
22%
7
17%
16-30
2
9%
6
14%
31-45
7
30%
8
19%
46-60
1
4%
9
21%
61-75
4
17%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Арсенал
Ньюкасл

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
8
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
1.5
8
5
5
7
2.5
5
8
2
10
3.5
4
9
2
10
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
6
6
4
9
2.5
3
9
4
9
3.5
1
11
2
11
4.5
1
11
1
12
5.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
21
4
16
9
1.5
14
11
9
16
2.5
8
17
6
19
3.5
5
20
4
21
4.5
2
23
1
24
5.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 26 18 5 3 59 - 26 59
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 26 18 4 4 59 - 22 58
4.
Астон Вилла
 Заявка 26 16 4 6 56 - 35 52
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 14 2 10 36 - 36 44
7.
Брайтон
 Заявка 26 10 9 7 49 - 41 39
8.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 26 11 4 11 53 - 42 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 26 9 5 12 36 - 42 32
13.
Борнмут
 Заявка 25 7 7 11 34 - 48 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 26 7 7 12 31 - 44 28
15.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 26 6 6 14 34 - 48 24
17.
Эвертон
 Заявка 26 8 7 11 28 - 34 21
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
20.
Бёрнли
 Заявка 26 3 4 19 25 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 10 2 1 31 - 11 32
3.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
8.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
15.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 13 3 2 8 22 - 26 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
18.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 8
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 14 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Кристал Пэлас Айю Джордан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    По касаниям мяча в чужой штрафной площади статистика сейчас 18 - 0. В пользу "Арсенала", естественно.
  • 25'
    "Арсенал" вроде как не собирается останавливаться. Вошли "канониры" во вкус в предыдущих турах и не намерены останавливать свой банкет.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! КАЙ ХАВЕРЦ!
    Продолжилась атака "Арсенала". Габриэл Мартинелли открылся под заброс в зону правого полуфланга к лицевой линии и прострелил, а Кай Хаверц опередил Кирана Триппьера и поразил ворота гостей.
  • 23'
    Бен Уайт обрёл мяч на линии штрафной площади и бить не стал. Вместо него это сделал Мартинелли - блокировка.
  • 22'
    Бен Уайт навешивал с правого фланга в чужую штрафную площадь, где верховую борьбу выиграл Свен Ботман.
  • Фол, нарушение
    21'
    Кай Хаверц нарушил правила в чужой штрафной площадке против Бруно Гимараэса. Эта атака "Арсенала" неудачной стала.
  • 20'
    "Арсенал" в предыдущих матчах АПЛ обыграл "Вест Хэм" 6:0 и "Бёрнли" 5:0. Сегодня, если усматривать определённый смысл в тех счетах, должно быть 4:0.
  • 19'
    Габриэл Мартинелли с левой стороны сделал прострел в центр чужой штрафной площади, где после рикошетов не добрался мяч до Кая Хаверца.
  • Гол в свои ворота
    18'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! СВЕН БОТМАН (В СВОИ ВОРОТА)!
    Букайо Сака подал угловой с правого фланга, Вильям Салиба пробил головой в ближний угол, Лорис Кариус отразил, а потом гости не смогли отбиться, и Свен Ботман проткнул мяч в свои ворота.
  • Угловой
    17'
    Угловой удар удалось сейчас заработать "Арсеналу" впервые после первой минуты. С правого фланга пойдёт исполнение стандарта.
  • 16'
    Долгая позиционная атака проводится "Арсеналом". Пытаются хозяева растянуть оборонительные порядки гостей.
  • 15'
    "Манчестер Сити" ранее сегодня одержал победу над "Борнмутом". Это очередной стимул для "Арсенала" выиграть у "Ньюкасла". В свете борьбы за чемпионство.
  • Травма, повреждение
    14'
    Киран Триппьер получил небольшое повреждение, но ничего страшного, медицинская помощь не потребовалась защитнику "Ньюкасла".
  • 13'
    Бен Уайт на правом фланге оставил мяч Мартину Эдегору, который навесил на дальний полуфланг, а там Габриэль Мартинелли слабо пробил головой с отскоком от газона в руки Лорису Кариусу.
  • 12'
    Деклан Райс невнимательно действовал в своей штрафной площади, но обошлось всё же без опасного момента для лондонского "Арсенала", который уже находится в позиционной атаке.
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    • Офсайд
      11'
      Вскоре Букайо Сака оказался в офсайде на правом фланге. Кстати, у "Арсенала" совсем небольшое преимущество по владению мячом. 54 процента против 46.
    • Опасный момент
      10'
      Момент возникает у "Арсенала"! Деклан Райс выбрался на ударную позицию в зоне правого инсайда и нанёс удар, который отразил Лорис Кариус.
    • 10'
      Мартин Эдегор подвёл мяч к чужой штрафной площади и распорядился диспетчерской возможностью неудачно, просто подарив игровой снаряд Лорису Кариусу.
    • 9'
      Нынешний матч проходит в непривычный для АПЛ поздневечерний субботний слот. Связано это с тем, что "Арсенал" в среду проводил игру в Лиге чемпионов.
    • Опасный момент
      8'
      Букайо Сака принял мяч на грани офсайда и с правого полуфланга метил в ближний угол, но не смог пробить Лориса Кариуса.
    • 8'
      Габриэл Мартинелли допустил невынужденную ошибку на левом фланге, где упустил мяч за боковую линию.
    • Желтая карточка
      7'
      "Ньюкасл" попробовал через короткие пасы выйти из обороны в атаку, однако Мартин Эдегор уронил Мигеля Альмирона ценой жёлтой карточки.
    • 6'
      Габриэл Мартинелли подавал с левого фланга в направлении Кая Хаверца, однако верховую борьбу выиграли игроки "Ньюкасла".
    • 5'
      Бен Уайт забрасывал вперёд по правому полуфлангу, и Букайо Сака не смог зацепиться за этот мяч. Удачно действовал в обороне Валентино Ливраменто.
    • 4'
      "Арсенал" активно начал матч. На первой же минуте хозяева заработали два угловых удара. Но сейчас ситуация на поле стала уже более спокойной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Кай Хаверц отметился нарушением правил на чужой половине поля. Там игрок "Арсенала" сфолил против Кирана Триппьера.
    • 2'
      После второго левофлангового углового "Арсенала" Букайо Сака с левой ноги пробивал с подступов к штрафной площади и не попал в створ.
    • Угловой
      1'
      Деклан Райс выполнил подачу корнера с левого фланга, потом снова подхватил мяч и заработал ещё один угловой удар.
    • Угловой
      1'
      "Арсенал" быстро идёт в атаку и зарабатывает угловой удар за 15 секунд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Арсенал
    89.9% (124)
    Ничья
    4.3% (6)
    Ньюкасл
    5.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (86)
    Меньше
    28.33% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (88)
    Нет
    26.67% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    44.2% (61)
    2:0 Арсенал
    14.5% (20)
    3:1 Арсенал
    12.3% (17)
    1:0 Арсенал
    7.2% (10)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    3:2 Арсенал
    1.4% (2)
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