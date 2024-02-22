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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Арсенал
 
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Ньюкасл
Прогнозы 45
Арсенал 97.8% (44)
X 2.2% (1)
Ньюкасл 0% (0)
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Арсенал
Ньюкасл

История личных встреч

Арсенал
Ньюкасл

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

32 матча

75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
59.4%
3.1%
12 побед 19 ничьих 1 победа

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

0.81
0.38

Среднее время на гол

110
240

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.66
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
92

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 12 (4) 0.48
Троссар Леандро 7 0.28
Эдегор Мартин 5 (2) 0.2
Нкетиа Эдди 5 0.2
Мартинелли Габриэл 5 0.2
Хаверц Кай 5 (1) 0.2
Райс Деклан 4 0.16
Жезус Габриэль 4 0.16
Габриэль дос Сантос 3 0.12
Салиба Вильям 2 0.08
Зинченко Александр 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Кивёр Якуб 0 0
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 10 (2) 0.4
Гордон Энтони 8 (1) 0.32
Уилсон Каллум 7 (2) 0.28
Лонгстафф Шон 4 0.16
Гимараэс Бруно 3 0.12
Альмирон Мигель 3 0.12
Шёр Фабиан 3 0.12
Ботман Свен 2 0.08
Бёрн Дэн 2 0.08
Жоэлинтон 2 0.08
Барнс Харви 2 0.08
Триппьер Киран 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ритчи Мэтт 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 6 0
Жезус Габриэль 5 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Арсенал
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
8
Арсенал
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Ньюкасл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

27
27
Арсенал
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

30
35

Голы по времени матча

Забито

29
21
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
3
10%
6
29%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Забито

28
31
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 12
3
11%
5
16%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
25%
4
13%
31-45
4
14%
5
16%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
36%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
3
19%
76-90

Забито

57
52
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
7
12%
6
12%
1-15
5
9%
6
12%
16-30
10
18%
10
19%
31-45
10
18%
8
15%
46-60
10
18%
12
23%
61-75
15
26%
10
19%
76-90

Пропущено

23
42
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
4
17%
2
5%
1-15
5
22%
7
17%
16-30
2
9%
6
14%
31-45
7
30%
8
19%
46-60
1
4%
9
21%
61-75
4
17%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Арсенал
Ньюкасл

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
8
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
1.5
8
5
5
7
2.5
5
8
2
10
3.5
4
9
2
10
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
6
6
4
9
2.5
3
9
4
9
3.5
1
11
2
11
4.5
1
11
1
12
5.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
21
4
16
9
1.5
14
11
9
16
2.5
8
17
6
19
3.5
5
20
4
21
4.5
2
23
1
24
5.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 25 17 5 3 58 - 26 56
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 25 6 7 12 28 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Эвертон
 Заявка 25 8 6 11 27 - 33 20
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
3.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Арсенал 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Ньюкасл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ньюкасл
    5.55
    7.40
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    8.50
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    Прогнозы на матч Арсенал - Ньюкасл

    Исход игры
    Арсенал
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ньюкасл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    44.4% (20)
    2:0 Арсенал
    22.2% (10)
    3:1 Арсенал
    22.2% (10)
    1:0 Арсенал
    4.4% (2)
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