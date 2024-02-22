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Главный тренер: Артета Микель
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Главный тренер: Хау Эдди
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История личных встреч
Арсенал
Ньюкасл
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
32 матча
75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
59.4%
3.1%
12 побед 19 ничьих 1 победа
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
22 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.5
1.56
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
0.81
0.38
Среднее время на гол
110
240
Всего голов
53
31
Голов в среднем за матч
1.66
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
92
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|12 (4)
|0.48
|Троссар Леандро
|7
|0.28
|Эдегор Мартин
|5 (2)
|0.2
|Нкетиа Эдди
|5
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.2
|Хаверц Кай
|5 (1)
|0.2
|Райс Деклан
|4
|0.16
|Жезус Габриэль
|4
|0.16
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.12
|Салиба Вильям
|2
|0.08
|Зинченко Александр
|1
|0.04
|Уайт Бен
|1
|0.04
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.04
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.04
|Кивёр Якуб
|0
|0
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|10 (2)
|0.4
|Гордон Энтони
|8 (1)
|0.32
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.28
|Лонгстафф Шон
|4
|0.16
|Гимараэс Бруно
|3
|0.12
|Альмирон Мигель
|3
|0.12
|Шёр Фабиан
|3
|0.12
|Ботман Свен
|2
|0.08
|Бёрн Дэн
|2
|0.08
|Жоэлинтон
|2
|0.08
|Барнс Харви
|2
|0.08
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|6
|0
|Жезус Габриэль
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
8
Арсенал
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Ньюкасл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
27
27
Арсенал
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
30
35
Голы по времени матча
Забито
29
21
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
3
10%
6
29%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
9
31%
4
19%
76-90
Пропущено
12
26
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Забито
28
31
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 12
3
11%
5
16%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
25%
4
13%
31-45
4
14%
5
16%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
6
21%
6
19%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
36%
4
25%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Забито
57
52
22 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
7
12%
6
12%
1-15
5
9%
6
12%
16-30
10
18%
10
19%
31-45
10
18%
8
15%
46-60
10
18%
12
23%
61-75
15
26%
10
19%
76-90
Пропущено
23
42
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
4
17%
2
5%
1-15
5
22%
7
17%
16-30
2
9%
6
14%
31-45
7
30%
8
19%
46-60
1
4%
9
21%
61-75
4
17%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0
Результаты матчей
Арсенал
Ньюкасл
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
8
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
85
57
58
210
49
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
67
66
49
39
49
111
211
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
214
169
1411
916
817
619
520
421
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|58 - 26
|56
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|28 - 44
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 33
|20
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Арсенал - Ньюкасл
Исход игры
Арсенал
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Ньюкасл
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (33)
Меньше
26.67% (12)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
44.4% (20)
2:0 Арсенал
22.2% (10)
3:1 Арсенал
22.2% (10)
1:0 Арсенал
4.4% (2)
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