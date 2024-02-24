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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Политехника Яссы
3:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
0:1
52' Гол
Красники Эрмал
1:1
55' Гол
Беттаеб Адель
83' Undefined phrase: football_event_
Харрисон Шейон
2:1
87' Гол
Alin Roman II
3:1
90' Гол
Харрисон Шейон
90'+6
12
Ionut
Ailenei
30
Тодороски
Тодор
3
Самайоа
Николас
6
Илие
Флорин
18
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
7
Беттаеб
Адель
8
Luca
Mihai
35
Hamza
Saghiri
9
Буш
Сержиу
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
88
Джокович
Дамьян
23
Албу
Кристиан
96
Папо
Джейсон
11
Borisav
Burmaz
9
Рахмани
Альбион
77
Красники
Эрмал
Политехника Яссы
Рапид Бухарест

История личных встреч

Политехника Яссы
Рапид Бухарест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:2
ДА
2:1
ДА
4:1
ДА
2:2
ДА
1:2
ДА
3:0
ДА
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

42
63

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 8 (1) 0.3
Харрисон Шейон 6 0.22
Luis Phelipe 3 0.11
Julian Marchioni 2 0.07
Буш Сержиу 2 0.07
Andrei Gheorghita 2 0.07
Carlos Jatoba 1 0.04
Rares Ispas 1 0.04
Катанец Матия 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Васвари Габриэл 1 0.04
Hamza Saghiri 1 0.04
Беттаеб Адель 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 9 (2) 0.33
Дуганджич Марко 6 (2) 0.22
Ионицэ Александру II 5 0.19
Папо Джейсон 5 0.19
Петрила Клаудиу 4 0.15
Бамгбойе Фуншо 3 0.11
Borisav Burmaz 3 0.11
Красники Эрмал 3 0.11
Валье Борха 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 0.04
Якоб Паул 1 0.04
Джокович Дамьян 1 0.04
Эммерс Сиан 1 0.04
Оня Рэзван 1 0.04
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 6 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Julian Marchioni 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буэнна Рашид 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Luca Mihai 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Айоани Михай 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Оня Рэзван 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Рапид Бухарест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
6
Политехника Яссы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

9
25
Политехника Яссы
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
7
39%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
7
35%
3
23%
76-90

Забито

15
30
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
13%
4
13%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
2
13%
9
30%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
5
33%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Забито

32
48
15 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
4
13%
8
17%
1-15
6
19%
4
8%
16-30
5
16%
13
27%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
6
19%
11
23%
76-90

Пропущено

41
28
20 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 16
4
10%
4
14%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
9
22%
3
11%
31-45
7
17%
8
29%
46-60
3
7%
6
21%
61-75
11
27%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2

Результаты матчей

Политехника Яссы
Рапид Бухарест

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
3
11
1.5
10
3
2
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
5
8
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
20
7
8
19
1.5
15
12
3
24
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
8.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
9.
Университатя Клуж
 26 8 10 8 33 - 38 34
10.
Сепси
 26 9 6 11 35 - 32 33
11.
Оцелул Галац
 27 6 14 7 27 - 29 32
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Политехника Яссы
 27 7 9 11 31 - 42 30
14.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 27 6 4 17 20 - 41 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
6.
Сепси
 13 6 4 3 22 - 15 22
7.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
15.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Рапид Бухарест пытается что-то создать.
  • 94'
    Carlos Jatoba сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Харрисон Шейон забивает с левой ноги!
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Кабран Кевин должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Кабран Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Алланзиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Где смотреть матч Политехника Яссы 3:1 Рапид Бухарест онлайн

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