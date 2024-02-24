Тур: 27. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Петреску Раду
3:1
Конец матча
0'
0:1
52' ГолКрасники Эрмал
1:1
55' ГолБеттаеб Адель
83' Undefined phrase: football_event_Харрисон Шейон
2:1
87' ГолAlin Roman II
3:1
90' ГолХаррисон Шейон
90'+6
Ход матча
52'
0:1
55'
1:1
83'
87'
2:1
90'
3:1
Владение мячом
16
Айоани
Михай
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кабран КевинНападающий
-
28 Diego Farcas
-
-
21 Allanzinho
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
42
63
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|8 (1)
|0.3
|Харрисон Шейон
|6
|0.22
|Luis Phelipe
|3
|0.11
|Julian Marchioni
|2
|0.07
|Буш Сержиу
|2
|0.07
|Andrei Gheorghita
|2
|0.07
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Rares Ispas
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Hamza Saghiri
|1
|0.04
|Беттаеб Адель
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|9 (2)
|0.33
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.22
|Ионицэ Александру II
|5
|0.19
|Папо Джейсон
|5
|0.19
|Петрила Клаудиу
|4
|0.15
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.11
|Borisav Burmaz
|3
|0.11
|Красники Эрмал
|3
|0.11
|Валье Борха
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.04
|Якоб Паул
|1
|0.04
|Джокович Дамьян
|1
|0.04
|Эммерс Сиан
|1
|0.04
|Оня Рэзван
|1
|0.04
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|6
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Рапид Бухарест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
11
6
Политехника Яссы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
9
25
Политехника Яссы
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
7
39%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
7
35%
3
23%
76-90
Забито
15
30
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
13%
4
13%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
2
13%
9
30%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
4
19%
5
33%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Забито
32
48
15 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
4
13%
8
17%
1-15
6
19%
4
8%
16-30
5
16%
13
27%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
6
19%
11
23%
76-90
Пропущено
41
28
20 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 16
4
10%
4
14%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
9
22%
3
11%
31-45
7
17%
8
29%
46-60
3
7%
6
21%
61-75
11
27%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2
Результаты матчей
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
311
103
212
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
58
59
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
207
819
1512
324
720
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9