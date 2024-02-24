Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

34' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Джейсон Папо наказан за толчок Hamza Saghiri

32' Джейсон Папо наказан за толчок Hamza Saghiri

31' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Borisav Burmaz оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Luca Mihai не смог попасть в створ ударом издали

25' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Luca Mihai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Джейсон Папо нанес удар головой, но Ionut Ailenei спокойно отбил мяч.

19' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

16' Хорошую попытку сделал Красники Эрмал . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Албу Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Матч возобновлен

12' Самайоа Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Borisav Burmaz навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру