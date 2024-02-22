Тур: 26. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
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Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
24 матча
79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
2.5
2.17
Среднее время на гол
36
41
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.67
1.46
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.28
|Мактоминай Скотт
|7
|0.28
|Гарначо Алехандро
|5
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|5 (1)
|0.2
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.12
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|5
|0.2
|Хименес Рауль
|5
|0.2
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.16
|Родриго Мунис
|4
|0.16
|Айуоби Алекс
|3
|0.12
|Пальинья Жоау
|3
|0.12
|Уилсон Гарри
|2
|0.08
|Винисиус Карлос
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Уилсон Гарри
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Перейра Андреас
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
12
Манчестер Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Фулхэм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
15
22
Манчестер Юнайтед
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
44% (11)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Фулхэм
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
18
13
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
5
38%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
2
15%
76-90
Пропущено
18
24
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
7
39%
1
4%
16-30
1
6%
7
29%
29%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
7
29%
29%
61-75
1
6%
6
25%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
22%
2
9%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
Пропущено
15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
6
40%
3
20%
76-90
Забито
36
36
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
5
14%
3
8%
1-15
7
19%
8
22%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
5
14%
7
19%
61-75
12
33%
6
17%
76-90
Пропущено
33
39
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
4
12%
1
3%
1-15
8
24%
5
13%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
5
15%
6
15%
46-60
7
21%
10
26%
61-75
7
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4
Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
66
67
39
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
58
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
1510
1114
916
520
619
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|58 - 26
|56
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|28 - 44
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 33
|20
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Фулхэм
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
48.9% (23)
2:0 Манчестер Юнайтед
27.7% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.4% (3)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.4% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
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