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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Юнайтед
 
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Фулхэм
Прогнозы 47
Манчестер Юнайтед 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Фулхэм 2.1% (1)
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Манчестер Юнайтед
Фулхэм

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

24 матча

79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

2.5
2.17

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.46

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.28
Мактоминай Скотт 7 0.28
Гарначо Алехандро 5 0.2
Рэшфорд Маркус 5 (1) 0.2
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.12
Далот Диогу 1 0.04
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Магуайр Гарри 0 0
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 5 0.2
Хименес Рауль 5 0.2
Виллиан Боргес 4 (2) 0.16
Родриго Мунис 4 0.16
Айуоби Алекс 3 0.12
Пальинья Жоау 3 0.12
Уилсон Гарри 2 0.08
Винисиус Карлос 2 0.08
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Магуайр Гарри 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Уилсон Гарри 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Перейра Андреас 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Рид Харрисон 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Лукич Саша 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Фулхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
12
Манчестер Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Фулхэм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

15
22
Манчестер Юнайтед
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
44% (11)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Фулхэм
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

18
13
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
5
38%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Пропущено

18
24
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
7
39%
1
4%
16-30
1
6%
7
29%
29%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
7
29%
29%
61-75
1
6%
6
25%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
22%
2
9%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
6
33%
4
17%
76-90

Пропущено

15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Забито

36
36
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
5
14%
3
8%
1-15
7
19%
8
22%
16-30
2
6%
6
17%
31-45
5
14%
6
17%
46-60
5
14%
7
19%
61-75
12
33%
6
17%
76-90

Пропущено

33
39
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
4
12%
1
3%
1-15
8
24%
5
13%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
5
15%
6
15%
46-60
7
21%
10
26%
61-75
7
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4
Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 28%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
6
7
3
9
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
3
9
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
15
10
11
14
1.5
9
16
5
20
2.5
6
19
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 26 18 6 2 63 - 25 60
2.
Манчестер Сити
 Заявка 25 17 5 3 58 - 26 56
3.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 25 7 4 14 35 - 44 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 25 6 7 12 28 - 44 25
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Эвертон
 Заявка 25 8 6 11 27 - 33 20
18.
Лутон Таун
 Заявка 25 5 5 15 36 - 52 20
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 4 0 31 - 11 31
3.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 13 3 4 6 14 - 15 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 3 4 6 13 - 25 13
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 12 3 1 8 13 - 17 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.9% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Манчестер Юнайтед 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Фулхэм 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Фулхэм
    4.60
    5.40
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    5.60
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    93.6% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Фулхэм
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (28)
    Нет
    40.43% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    48.9% (23)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    27.7% (13)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.4% (3)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.4% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
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