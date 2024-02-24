Тур: 22. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 11098 Главный судья: Франковски Бартож
1:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолЩепан Даниэль
73' Желтая карточкаДлугош Виктор
74' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
85' Желтая карточкаКалисканер Каан
89' Желтая карточкаСачек Михал
1:1
90' ГолИмас Хесус
90'+9
Ход матча
41'
0:1
73'
85'
89'
90'
1:1
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
70
Козак
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Рух Хожув
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.09
Среднее время на гол
45
82
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
1.64
0.5
Среднее время на гол
55
180
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
1.81
0.81
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
49
111
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.41
|Имас Хесус
|7
|0.32
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.32
|Хансен Кристоффер
|6
|0.27
|Наранхо Хосе
|6
|0.27
|Нене III
|5
|0.23
|Dominik Marczuk
|3
|0.14
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.09
|Левицки Якуб
|2
|0.09
|Wojciech Laski
|1
|0.05
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|8 (4)
|0.36
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.18
|Michal Feliks
|3
|0.14
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.09
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|Przemyslaw Szur
|1
|0.05
|Михальский Кацпер
|1
|0.05
|Летневски Юлиуш
|1
|0.05
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.05
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|6
|1
|Нене III
|5
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Дигес Адриан
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Przemyslaw Szur
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Рух Хожув
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
11
Ягеллония Белосток
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Рух Хожув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
20
8
Ягеллония Белосток
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
18% (4)
23% (5)
Рух Хожув
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
27
11
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
11%
0
0%
1-15
6
22%
2
18%
16-30
5
19%
3
27%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
7
26%
4
36%
76-90
Пропущено
11
21
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
19%
16-30
3
27%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
5
24%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
5
24%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
4
19%
4
33%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Забито
48
23
23 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
8
17%
2
9%
1-15
8
17%
4
17%
16-30
7
15%
3
13%
31-45
7
15%
1
4%
46-60
7
15%
5
22%
61-75
11
23%
8
35%
76-90
Пропущено
33
36
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
4
12%
2
6%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
9
27%
9
25%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
6
18%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2
Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Рух Хожув
(20 матчей)
5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 поражений
Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1
Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Рух Хожув
Точный счет
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
5 раз 23%
0
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
83
47
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
74
38
47
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
139
157
715
1012
220
517
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|50 - 31
|42
|2.
|0:0
|22
|12
|6
|4
|31 - 17
|42
|3.
|0:0
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|22
|12
|3
|7
|43 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|31 - 24
|36
|6.
|20
|10
|5
|5
|39 - 25
|35
|7.
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|20
|8
|4
|8
|28 - 30
|28
|9.
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|10.
|22
|5
|11
|6
|29 - 29
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|12.
|21
|4
|13
|4
|20 - 20
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|26 - 37
|21
|16.
|20
|4
|9
|7
|22 - 25
|21
|17.
|22
|1
|12
|9
|23 - 36
|15
|18.
|21
|2
|4
|15
|16 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|8.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|9 - 11
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|0
|10
|6 - 23
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8