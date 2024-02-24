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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 11098 Главный судья: Франковски Бартож
Ягеллония Белосток
1:1
Конец матча
Рух Хожув
0'
0:1
41' Гол
Щепан Даниэль
73' Желтая карточка
Длугош Виктор
74' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
85' Желтая карточка
Калисканер Каан
89' Желтая карточка
Сачек Михал
1:1
90' Гол
Имас Хесус
90'+9
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
4
Халити
Йетмир
27
Вдовик
Бартломей
7
Dominik
Marczuk
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
22
Стажиньски
Филип
8
Patryk
Sikora
5
Tomasz
Wojtowicz
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
88
Влканова
Адам
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Рух Хожув
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Рух Хожув

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:0
Э
5:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:2
OE
1:0
OE
0:0
OE
4:0
OE
1:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.09

Среднее время на гол

45
82

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

1.64
0.5

Среднее время на гол

55
180

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

1.81
0.81

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

49
111

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.41
Имас Хесус 7 0.32
Пюлюлю Афимико 7 (3) 0.32
Хансен Кристоффер 6 0.27
Наранхо Хосе 6 0.27
Нене III 5 0.23
Dominik Marczuk 3 0.14
Скшипчак Матеуш 2 0.09
Левицки Якуб 2 0.09
Wojciech Laski 1 0.05
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 8 (4) 0.36
Tomasz Swedrowski 4 0.18
Michal Feliks 3 0.14
Бартолевски Матеуш 2 0.09
Подставски Томаш 1 0.05
Przemyslaw Szur 1 0.05
Михальский Кацпер 1 0.05
Летневски Юлиуш 1 0.05
Tomasz Wojtowicz 1 0.05
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Влканова Адам 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 6 1
Нене III 5 0
Сачек Михал 4 0
Купиш Томаш 3 0
Дигес Адриан 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Przemyslaw Szur 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Барановски Павел 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Рух Хожув
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
11
Ягеллония Белосток
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Рух Хожув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

20
8
Ягеллония Белосток
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
18% (4)
23% (5)
Рух Хожув
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

22
19

Голы по времени матча

Забито

27
11
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
11%
0
0%
1-15
6
22%
2
18%
16-30
5
19%
3
27%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
15%
2
18%
61-75
7
26%
4
36%
76-90

Пропущено

11
21
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
19%
16-30
3
27%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
27%
5
24%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
5
24%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
4
19%
4
33%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
6
27%
3
20%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Забито

48
23
23 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
8
17%
2
9%
1-15
8
17%
4
17%
16-30
7
15%
3
13%
31-45
7
15%
1
4%
46-60
7
15%
5
22%
61-75
11
23%
8
35%
76-90

Пропущено

33
36
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
4
12%
2
6%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
9
27%
9
25%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
6
18%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2
Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Рух Хожув
(20 матчей)
5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 поражений
Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1
Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Рух Хожув

Точный счет

4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
5 раз 23%
0
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
8
3
1.5
4
7
6
5
2.5
1
10
4
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
13
9
15
7
1.5
7
15
10
12
2.5
2
20
5
17
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 0:0 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 0:0 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
6.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
11.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 0:0 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Шленск Вроцлав
 0:0 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
8.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
9.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
11.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 0:0 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Весь список
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    • 46'
      Пюлюлю Афимико уходит с поля. Калисканер Каан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Влканова Адам сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Щепан Даниэль бьет в цель!
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