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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Сталь Мелец
0:0
Второй тайм: 66'
Ракув
0'
16' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан
20' Желтая карточка
Барат Петер
38' Желтая карточка
Сварнас Стратос
41' Желтая карточка
Koki Hinokio

Ход матча

16'
Пиньот Максимилиан
 
20'
 
Барат Петер
38'
 
Сварнас Стратос
41'
Koki Hinokio
 
46'
 
Берггрен Густав
Арсенич Зоран
65'
Стржалек Игорь
Koki Hinokio
 
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Сталь Мелец
Ничья
Ракув
6.84
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Все Коэффициенты
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
3
Эсселинк
Берт
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
8
Koki
Hinokio
17
Шкурин
Илья
10
Доманьски
Мацей
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
21
Драчал
Давид
30
Кочергин
Владислав
23
Барат
Петер
20
Салес
Жеан
Карлос
19
Црнац
Анте
9
Зволински
Лукаш
27
Новак
Бартош
Сталь Мелец
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Ракув

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 10 0.48
Доманьски Мацей 3 0.14
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.14
Koki Hinokio 3 0.14
Мерилуото Кай 2 0.1
Эсселинк Берт 2 0.1
Матрас Матеуш 1 0.05
Piotr Wlazlo 1 0.05
Тромбка Михал 1 0.05
Krzysztof Wolkowicz 1 0.05
Lukasz Gerstenstein 1 0.05
Гийомье Мэтью 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 6 (2) 0.29
Зволински Лукаш 5 (3) 0.24
Замора Джон 3 0.14
Црнац Анте 3 0.14
Кочергин Владислав 3 0.14
Драчал Давид 3 0.14
Киттель Сонни 3 0.14
Раковитан Богдан 3 0.14
Салес Жеан Карлос 2 0.1
Папаниколау Яннис 2 0.1
Цебуля Марчин 1 0.05
Плавшич Срджан 1 0.05
Сореску Деян 1 0.05
Сварнас Стратос 1 0.05
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 5 0
Koki Hinokio 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Пиньот Максимилиан 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шкурин Илья 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Тудор Фран 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ракув
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
9
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

10
23
Сталь Мелец
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Ракув
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
25% (5)
65% (13)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

14
32

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
5
33%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
5
25%
1-15
4
36%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
7
35%
61-75
2
18%
2
10%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Пропущено

18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
5
28%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
1
17%
76-90

Забито

29
38
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
2
7%
4
11%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
8
28%
5
13%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
8
28%
11
29%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
1
3%
7
27%
1-15
9
31%
4
15%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
9
31%
7
27%
61-75
5
17%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1
Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3
Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Ракув

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
6 раз 30%
1
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
7
4
2
7
2.5
4
7
1
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
3
6
2
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
10
10
1.5
10
10
4
16
2.5
5
15
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Ракув
 0:0 21 10 6 5 39 - 25 36
6.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 0:0 21 8 5 8 28 - 30 29
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
11.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Сталь Мелец
 0:0 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
9.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
11.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
10.
Сталь Мелец
 0:0 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 0:0 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Koki Hinokio получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Сварнас Стратос получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Барат Петер получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Ракув
6.84
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4.10
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2.08
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Сталь Мелец
Ракув
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