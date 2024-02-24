Тур: 22. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 6240 Главный судья: Рачковски Павел
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПиньот Максимилиан
20' Желтая карточкаБарат Петер
38' Желтая карточкаСварнас Стратос
41' Желтая карточкаKoki Hinokio
90'+6
Ход матча
20'
38'
41'
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
21
Драчал
Давид
23
Барат
Петер
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сталь Мелец
Ракув
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|10
|0.48
|Доманьски Мацей
|3
|0.14
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.14
|Koki Hinokio
|3
|0.14
|Мерилуото Кай
|2
|0.1
|Эсселинк Берт
|2
|0.1
|Матрас Матеуш
|1
|0.05
|Piotr Wlazlo
|1
|0.05
|Тромбка Михал
|1
|0.05
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.05
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.05
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|6 (2)
|0.29
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.24
|Замора Джон
|3
|0.14
|Црнац Анте
|3
|0.14
|Кочергин Владислав
|3
|0.14
|Драчал Давид
|3
|0.14
|Киттель Сонни
|3
|0.14
|Раковитан Богдан
|3
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.1
|Папаниколау Яннис
|2
|0.1
|Цебуля Марчин
|1
|0.05
|Плавшич Срджан
|1
|0.05
|Сореску Деян
|1
|0.05
|Сварнас Стратос
|1
|0.05
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Пиньот Максимилиан
|2
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ракув
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
9
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
10
23
Сталь Мелец
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Ракув
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
29% (6)
62% (13)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
14
32
Голы по времени матча
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
5
33%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
5
25%
1-15
4
36%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
7
35%
61-75
2
18%
2
10%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
5
42%
6
26%
76-90
Пропущено
18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
5
28%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
1
17%
76-90
Забито
29
38
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
2
7%
4
11%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
8
28%
5
13%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
8
28%
11
29%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
1
3%
7
27%
1-15
9
31%
4
15%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
9
31%
7
27%
61-75
5
17%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1
Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3
Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2
Результаты матчей
Сталь Мелец
Ракув
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
74
28
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
91
38
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
201
1011
1011
417
516
120
219
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5