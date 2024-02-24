  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 6240 Главный судья: Рачковски Павел
Сталь Мелец
0:0
Конец матча
Ракув
0'
16' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан
20' Желтая карточка
Барат Петер
38' Желтая карточка
Сварнас Стратос
41' Желтая карточка
Koki Hinokio
90'+6
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
3
Эсселинк
Берт
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
8
Koki
Hinokio
17
Шкурин
Илья
10
Доманьски
Мацей
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
21
Драчал
Давид
30
Кочергин
Владислав
23
Барат
Петер
20
Салес
Жеан
Карлос
19
Црнац
Анте
9
Зволински
Лукаш
27
Новак
Бартош
Сталь Мелец
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Ракув

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 10 0.48
Доманьски Мацей 3 0.14
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.14
Koki Hinokio 3 0.14
Мерилуото Кай 2 0.1
Эсселинк Берт 2 0.1
Матрас Матеуш 1 0.05
Piotr Wlazlo 1 0.05
Тромбка Михал 1 0.05
Krzysztof Wolkowicz 1 0.05
Lukasz Gerstenstein 1 0.05
Гийомье Мэтью 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 6 (2) 0.29
Зволински Лукаш 5 (3) 0.24
Замора Джон 3 0.14
Црнац Анте 3 0.14
Кочергин Владислав 3 0.14
Драчал Давид 3 0.14
Киттель Сонни 3 0.14
Раковитан Богдан 3 0.14
Салес Жеан Карлос 2 0.1
Папаниколау Яннис 2 0.1
Цебуля Марчин 1 0.05
Плавшич Срджан 1 0.05
Сореску Деян 1 0.05
Сварнас Стратос 1 0.05
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 5 0
Koki Hinokio 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Пиньот Максимилиан 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шкурин Илья 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Тудор Фран 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ракув
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
9
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

10
23
Сталь Мелец
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Ракув
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
29% (6)
62% (13)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

14
32

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
5
33%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
5
25%
1-15
4
36%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
7
35%
61-75
2
18%
2
10%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Пропущено

18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
5
28%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
1
17%
76-90

Забито

29
38
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
2
7%
4
11%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
8
28%
5
13%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
2
7%
7
18%
61-75
8
28%
11
29%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
1
3%
7
27%
1-15
9
31%
4
15%
16-30
3
10%
2
8%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
9
31%
7
27%
61-75
5
17%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1
Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3
Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Ракув

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
7
4
2
8
2.5
4
7
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
20
1
10
11
1.5
10
11
4
17
2.5
5
16
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Ракув
 21 10 6 5 39 - 25 36
6.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 21 8 5 8 28 - 30 29
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
11.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Сталь Мелец
 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
9.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
11.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Koki Hinokio получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Сварнас Стратос получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Барат Петер получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Пиньот Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Ракув онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный