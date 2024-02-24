Тур: 22. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 32568 Главный судья: Ласык Петр
0:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаПокорны Петер
86' Желтая карточкаШварц Петр
90' Желтая карточкаPatryk Szwedzik
90'+4
Ход матча
48'
86'
90'
15
Гургул
Михал
17
Шимчак
Филип
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Лех
Шленск Вроцлав
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
35.3%
15 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
34 матча
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.59
1.24
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
69
95
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.09
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.32
|Исхак Микаэль
|6
|0.27
|Мархвиньски Филип
|6
|0.27
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.18
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.14
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.09
|Перейра Жоэл III
|1
|0.05
|Квеквескири Ника
|1
|0.05
|Муравски Радослав
|1
|0.05
|Блажич Миха
|1
|0.05
|Червински Алан
|1
|0.05
|Милич Антонио
|1
|0.05
|Дагерстол Филип
|1
|0.05
|Гургул Михал
|1
|0.05
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.64
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.18
|Науэль Матиас
|4
|0.18
|Шварц Петр
|2
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.09
|Палюшек Александр
|1
|0.05
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Жуховски Михал
|1
|0.05
|Patryk Szwedzik
|1
|0.05
|Бейгер Лукаш
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|7
|1
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Лех
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шленск Вроцлав
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
4
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Шленск Вроцлав
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
11
14
Лех
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Шленск Вроцлав
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
21%
6
38%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
6
43%
2
22%
76-90
Забито
36
31
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
4
11%
3
10%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
8
22%
4
13%
31-45
7
19%
5
16%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
8
22%
10
32%
76-90
Пропущено
26
17
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
23%
2
12%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
10
38%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3
Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0
Результаты матчей
Лех
Шленск Вроцлав
Точный счет
2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лех
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
84
47
48
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
46
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
1210
913
418
319
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|6
|4
|50 - 31
|42
|2.
|22
|12
|6
|4
|31 - 17
|42
|3.
|22
|11
|7
|4
|36 - 26
|40
|4.
|22
|12
|3
|7
|43 - 25
|39
|5.
|0:0
|21
|10
|6
|5
|39 - 25
|36
|6.
|21
|10
|6
|5
|31 - 24
|36
|7.
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|0:0
|21
|8
|5
|8
|28 - 30
|29
|9.
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|10.
|22
|5
|11
|6
|29 - 29
|26
|11.
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|12.
|21
|4
|13
|4
|20 - 20
|25
|13.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|15.
|20
|5
|6
|9
|26 - 37
|21
|16.
|20
|4
|9
|7
|22 - 25
|21
|17.
|22
|1
|12
|9
|23 - 36
|15
|18.
|21
|2
|4
|15
|16 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|11.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|11
|2
|4
|5
|10 - 21
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|10.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|9 - 11
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|14.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|0
|10
|6 - 23
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (7)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5