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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 32568 Главный судья: Ласык Петр
Лех
0:0
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
48' Желтая карточка
Покорны Петер
86' Желтая карточка
Шварц Петр
90' Желтая карточка
Patryk Szwedzik
90'+4
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
8
Голизаде
Али
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
11
Вельде
Кристоффер
10
Мархвиньски
Филип
17
Шимчак
Филип
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Лех
4-4-1-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Шленск Вроцлав

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
35.3%
15 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

34 матча

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
К
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:3
ЭГА
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
EFR
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
OE
0:2
OE
1:1

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.59
1.24

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

69
95

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.32
Исхак Микаэль 6 0.27
Мархвиньски Филип 6 0.27
Ба-Луа Адриэль 4 0.18
Шимчак Филип 3 (1) 0.14
Карлстрём Йеспер 2 0.09
Перейра Жоэл III 1 0.05
Квеквескири Ника 1 0.05
Муравски Радослав 1 0.05
Блажич Миха 1 0.05
Червински Алан 1 0.05
Милич Антонио 1 0.05
Дагерстол Филип 1 0.05
Гургул Михал 1 0.05
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.64
Самец-Талар Пётр 4 0.18
Науэль Матиас 4 0.18
Шварц Петр 2 0.09
Индже Бурак 2 0.09
Палюшек Александр 1 0.05
Кончковски Мартин 1 0.05
Жуховски Михал 1 0.05
Patryk Szwedzik 1 0.05
Бейгер Лукаш 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Мархвиньски Филип 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Саламон Бартош 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 7 1
Ольсен Патрик 5 0
Науэль Матиас 3 1
Шварц Петр 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Лех
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шленск Вроцлав
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
4
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Шленск Вроцлав
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

11
14
Лех
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Шленск Вроцлав
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
21%
6
38%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
6
43%
2
22%
76-90

Забито

36
31
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
4
11%
3
10%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
8
22%
4
13%
31-45
7
19%
5
16%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
8
22%
10
32%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
23%
2
12%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
10
38%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3
Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0

Результаты матчей

Лех
Шленск Вроцлав

Точный счет

2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лех
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
4
7
4
8
2.5
2
9
2
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
12
10
1.5
9
13
4
18
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 22 12 6 4 50 - 31 42
2.
Шленск Вроцлав
 22 12 6 4 31 - 17 42
3.
Лех
 22 11 7 4 36 - 26 40
4.
Погонь Щецин
 22 12 3 7 43 - 25 39
5.
Ракув
 0:0 21 10 6 5 39 - 25 36
6.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
7.
Гурник Забже
 21 9 5 7 28 - 23 32
8.
Сталь Мелец
 0:0 21 8 5 8 28 - 30 29
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 22 5 11 6 29 - 29 26
11.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
12.
Пяст
 21 4 13 4 20 - 20 25
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
16.
Корона Кельце
 20 4 9 7 22 - 25 21
17.
Рух Хожув
 22 1 12 9 23 - 36 15
18.
ЛКС Лодзь
 21 2 4 15 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Гурник Забже
 10 6 2 2 12 - 7 20
6.
Сталь Мелец
 0:0 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
9.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
11.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
12.
Пяст
 10 3 5 2 11 - 9 14
13.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
14.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
10.
Сталь Мелец
 0:0 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 0:0 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 11 1 5 5 8 - 14 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
ЛКС Лодзь
 10 0 0 10 6 - 23 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (7)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Филип Шимчак бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Лех 0:0 Шленск Вроцлав онлайн

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