Тур: 19. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Крог Мортен
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Франкулино
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
35 матчей
17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 21 победа
49 матчей
22.4%
18.4%
59.2%
11 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
16.3%
38.8%
44.9%
8 побед 19 ничьих 22 победы
Второй тайм
24.5%
32.7%
42.8%
12 побед 16 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
48
49
Голов в среднем за матч
2
1.96
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
79
76
Голов в среднем за матч
1.61
1.55
Тотал матчей
2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (1)
|0.39
|Бех Тобиас
|6
|0.33
|Поульсен Николай
|2
|0.11
|Тингагер Фредерик
|2
|0.11
|Серра Янни
|2
|0.11
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.06
|Кнудсен Магнус
|1
|0.06
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|8 (3)
|0.44
|Франкулино
|6
|0.33
|Серенсен Оливер
|4
|0.22
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.22
|Осорио Дарио
|4
|0.22
|Далсгор Хенрик
|2
|0.11
|Симсир Араль
|2
|0.11
|Габриэль Адам
|1
|0.06
|Ингасон Сверрир
|1
|0.06
|Шарлес
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Han-Beom Lee
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Каль Эрик
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Frederik Brandhof
|2
|1
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
4
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Мидтьюлланн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
17
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Мидтьюлланн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
4
29%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
4
29%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
3
18%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
21
34
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
14%
1
3%
1-15
3
14%
6
18%
16-30
4
19%
3
9%
31-45
3
14%
10
29%
29%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
5
24%
7
21%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
6
35%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1
Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13
Результаты матчей
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
37
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
612
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|0:0
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6