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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
АГФ Орхус
0:0
Первый тайм: 3'
Мидтьюлланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Мидтьюлланн
3.20
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3.30
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3.20
Все Коэффициенты
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
29
Frederik
Brandhof
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
1
Лоссль
Йонас
3
Han-Beom
Lee
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
2
Рёмер
Андре
58
Симсир
Араль
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
АГФ Орхус
3-4-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

35 матчей

17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 21 победа

49 матчей

22.4%
18.4%
59.2%
11 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

16.3%
38.8%
44.9%
8 побед 19 ничьих 22 победы

Второй тайм

24.5%
32.7%
42.8%
12 побед 16 ничьих 21 победа

История матчей

СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

48
49

Голов в среднем за матч

2
1.96

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

79
76

Голов в среднем за матч

1.61
1.55

Тотал матчей

2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.39
Бех Тобиас 6 0.33
Поульсен Николай 2 0.11
Тингагер Фредерик 2 0.11
Серра Янни 2 0.11
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.06
Кнудсен Магнус 1 0.06
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 8 (3) 0.44
Франкулино 6 0.33
Серенсен Оливер 4 0.22
Брюнхильдсен Ола 4 0.22
Осорио Дарио 4 0.22
Далсгор Хенрик 2 0.11
Симсир Араль 2 0.11
Габриэль Адам 1 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Шарлес 1 0.06
Паулиньо VI 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Han-Beom Lee 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Frederik Brandhof 2 1
Беихмо Феликс 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 4 0
Габриэль Адам 4 0
Ингасон Сверрир 3 0
Рёмер Андре 3 0
Шарлес 3 0
Гигович Армин 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
4
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Мидтьюлланн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
17
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Мидтьюлланн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
4
29%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
40%
4
29%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
3
18%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

21
34
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
14%
1
3%
1-15
3
14%
6
18%
16-30
4
19%
3
9%
31-45
3
14%
10
29%
29%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
5
24%
7
21%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
6
35%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
24%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1
Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13

Результаты матчей

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
12
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 0:0 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 0:0 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 0:0 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 0:0 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Весь список
  • 2'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 1'
    Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Мидтьюлланн начинает с центра поля
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    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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