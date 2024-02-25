Тур: 19. Стадион: Ceres Park. Зрители: 11611 Главный судья: Крог Мортен
2:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
1:0
9' ПенальтиМортенсен Патрик
13' Undefined phrase: football_event_Бех Тобиас
32' Желтая карточкаПаулиньо VI
1:1
45' ПенальтиГуэ-Сон Чо
47' Желтая карточкаFrederik Brandhof
1:2
48' ГолHan-Beom Lee
49' Вторая желтая карточкаПаулиньо VI
55' Желтая карточкаКаль Эрик
75' Вторая желтая карточкаИнгасон Сверрир
2:2
76' ПенальтиМортенсен Патрик
88' Желтая карточкаСеренсен Оливер
2:3
90' ГолШарлес
90' Желтая карточкаШарлес
90' Желтая карточкаThomas Thomasberg
90'+12
Ход матча
9'
1:0
13'
32'
45'
1:1
48'
1:2
49'
55'
75'
76'
2:2
76'
88'
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 2
-
477 Количество передач 292
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Франкулино
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
35 матчей
17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 21 победа
49 матчей
22.4%
18.4%
59.2%
11 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
16.3%
38.8%
44.9%
8 побед 19 ничьих 22 победы
Второй тайм
24.5%
32.7%
42.8%
12 побед 16 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
48
49
Голов в среднем за матч
2
1.96
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
79
76
Голов в среднем за матч
1.61
1.55
Тотал матчей
2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|0.47
|Бех Тобиас
|6
|0.32
|Поульсен Николай
|2
|0.11
|Тингагер Фредерик
|2
|0.11
|Серра Янни
|2
|0.11
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.05
|Кнудсен Магнус
|1
|0.05
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|9 (4)
|0.47
|Франкулино
|6
|0.32
|Серенсен Оливер
|4
|0.21
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.21
|Осорио Дарио
|4
|0.21
|Далсгор Хенрик
|2
|0.11
|Симсир Араль
|2
|0.11
|Шарлес
|2
|0.11
|Габриэль Адам
|1
|0.05
|Han-Beom Lee
|1
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Паулиньо VI
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|7
|0
|Каль Эрик
|6
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Серенсен Оливер
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
4
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
17
АГФ Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Мидтьюлланн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
38%
5
31%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
3
18%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
23
37
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
3
13%
11
30%
30%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
6
26%
8
22%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
7
35%
4
17%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
5
25%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1
Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13
Результаты матчей
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
2
9 раз 47%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
712
136
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6