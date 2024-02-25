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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 11611 Главный судья: Крог Мортен
АГФ Орхус
2:3
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
7' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
1:0
9' Пенальти
Мортенсен Патрик
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Бех Тобиас
32' Желтая карточка
Паулиньо VI
1:1
45' Пенальти
Гуэ-Сон Чо
47' Желтая карточка
Frederik Brandhof
1:2
48' Гол
Han-Beom Lee
49' Вторая желтая карточка
Паулиньо VI
55' Желтая карточка
Каль Эрик
75' Вторая желтая карточка
Ингасон Сверрир
2:2
76' Пенальти
Мортенсен Патрик
88' Желтая карточка
Серенсен Оливер
2:3
90' Гол
Шарлес
90' Желтая карточка
Шарлес
90' Желтая карточка
Thomas Thomasberg
90'+12

Ход матча

7'
 
Ингасон Сверрир
9'
Мортенсен Патрик
1:0
13'
Бех Тобиас
 
32'
 
Паулиньо VI
45'
1:1
Гуэ-Сон Чо
47'
Frederik Brandhof
 
48'
1:2
Han-Beom Lee
49'
 
Паулиньо VI
52'
 
Бак Виктор
Брюнхильдсен Ола
55'
Каль Эрик
 
63'
Поульсен Николай
Frederik Brandhof
 
64'
Дуэлунд Миккель
Линкс Гифт
 
75'
 
Ингасон Сверрир
76'
Мортенсен Патрик
2:2
76'
 
Шарлес
Симсир Араль
83'
Серра Янни
Мадсен Мадс Эмиль
 
88'
 
Серенсен Оливер
90'
Mathias Sauer
Бех Тобиас
 
90'
2:3
Шарлес
(Серенсен Оливер)
90'
 
Шарлес
90'
 
Thomas Thomasberg

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 2
  • 477 Количество передач 292
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
11
Линкс
Гифт
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
29
Frederik
Brandhof
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
1
Лоссль
Йонас
3
Han-Beom
Lee
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
9
Брюнхильдсен
Ола
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
37
Гигович
Армин
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
АГФ Орхус
3-4-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

35 матчей

17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 21 победа

49 матчей

22.4%
18.4%
59.2%
11 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

16.3%
38.8%
44.9%
8 побед 19 ничьих 22 победы

Второй тайм

24.5%
32.7%
42.8%
12 побед 16 ничьих 21 победа

История матчей

СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

48
49

Голов в среднем за матч

2
1.96

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

79
76

Голов в среднем за матч

1.61
1.55

Тотал матчей

2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
19
Больше 39%
Меньше 61%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.47
Бех Тобиас 6 0.32
Поульсен Николай 2 0.11
Тингагер Фредерик 2 0.11
Серра Янни 2 0.11
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.05
Кнудсен Магнус 1 0.05
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 9 (4) 0.47
Франкулино 6 0.32
Серенсен Оливер 4 0.21
Брюнхильдсен Ола 4 0.21
Осорио Дарио 4 0.21
Далсгор Хенрик 2 0.11
Симсир Араль 2 0.11
Шарлес 2 0.11
Габриэль Адам 1 0.05
Han-Beom Lee 1 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Паулиньо VI 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 7 0
Каль Эрик 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Андерсон Микаэль 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Якоб Андерсен 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Серенсен Оливер 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
4
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
17
АГФ Орхус
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Мидтьюлланн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
38%
5
31%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
3
18%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

23
37
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
3
13%
11
30%
30%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
6
26%
8
22%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
7
35%
4
17%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
5
25%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1
Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13

Результаты матчей

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
2
9 раз 47%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
13
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11611 болельщиков
  • 103'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 62%, Мидтьюлланн: 38%.
  • 103'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - АГФ Орхус пробьет пенальти!
  • 102'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АГФ Орхус.
  • 102'
    Han-Beom Lee из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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