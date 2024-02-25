Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

95' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

93' Дуэлунд Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Mathias Sauer навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

91' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Mathias Sauer

90' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

89' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Серенсен Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

88' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

86' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

82' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

80' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

79' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

79' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' 'Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус забивает с пенальти! Он пробил правой. Йонас Лессль был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

75' После проверки VAR судья изменил решение - АГФ Орхус пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АГФ Орхус

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Поульсен Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

72' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Оооо... вот это был удар! Мортенсен Патрик должен был забить с этой позиции.

70' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

70' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

67' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Шанс! Тобиас Бех из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо

64' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Гигович Армин пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

60' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

58' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

57' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

56' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Каль Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

54' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

51' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

51' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' УДАЛЕНИЕ! - Паулиньо VI получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля

48' Г О О О О Л - Han-Beom Lee первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

48' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Гигович Армин . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.