Тур: 19. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Sandi Putros
Ход матча
7'
0:1
11'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
15
Трибулл
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
-
30 Фенгер МаксНападающий
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
Брондбю
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед
48 матчей
22.9%
29.2%
47.9%
11 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
32
Голов в среднем за матч
0.65
1.28
Среднее время на гол
138
70
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
52
62
Голов в среднем за матч
1.08
1.29
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
83
69
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.42
|Кадри Башким
|6 (1)
|0.32
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.11
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.05
|Манне Аласана
|1
|0.05
|Микельсон Николас
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Tobias Slotsager
|1
|0.05
|Charly Horneman
|1
|0.05
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.05
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.53
|Омойджуфано Охи
|7 (2)
|0.37
|Квистгарден Матиас
|5
|0.26
|Дивкович Марко
|2
|0.11
|Радошевич Йосип
|2
|0.11
|Судзуки Юито
|2
|0.11
|Клейбер Шон
|2
|0.11
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.05
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Эвьен Хэкон
|1
|0.05
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|Алвес Фредерик
|1
|0.05
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|6
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Don Deedson Louicius
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Трибулл Том
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Васс Даниэль
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Брондбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Оденсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
14
Оденсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Брондбю
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Забито
23
33
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
4
17%
5
15%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
4
17%
6
18%
76-90
Пропущено
26
18
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
7
27%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
7
27%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1
Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2
Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3
Результаты матчей
Оденсе
Брондбю
Точный счет
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:2
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
171
513
108
117
612
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|2:0
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|0:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|0:2
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6