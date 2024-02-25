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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Оденсе
0:2
Первый тайм: 27'
Брондбю
0'
0:1
7' Гол
Судзуки Юито
0:2
11' Гол
Омойджуфано Охи

Ход матча

7'
0:1
Судзуки Юито
(Валлис Николай)
11'
0:2
Омойджуфано Охи
(Валлис Николай)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Брондбю
3.75
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3.60
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Все Коэффициенты
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
15
Трибулл
Том
3
Nicklas
Mouritzen
10
Don
Deedson
Louicius
17
Luca
Kjerrumgaard
9
Кадри
Башким
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
24
Дивкович
Марко
28
Судзуки
Юито
9
Омойджуфано
Охи
Оденсе
3-4-3
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Брондбю

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед

48 матчей

22.9%
29.2%
47.9%
11 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
32

Голов в среднем за матч

0.65
1.28

Среднее время на гол

138
70

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

52
62

Голов в среднем за матч

1.08
1.29

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

83
69

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.42
Кадри Башким 6 (1) 0.32
Хаяль Рами 2 (1) 0.11
Буя Турай Мохамед 1 0.05
Манне Аласана 1 0.05
Микельсон Николас 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Tobias Slotsager 1 0.05
Charly Horneman 1 0.05
Сельвен Йоханнес 1 0.05
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.53
Омойджуфано Охи 7 (2) 0.37
Квистгарден Матиас 5 0.26
Дивкович Марко 2 0.11
Радошевич Йосип 2 0.11
Судзуки Юито 2 0.11
Клейбер Шон 2 0.11
Васс Даниэль 1 (1) 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Эвьен Хэкон 1 0.05
Расмуссен Якоб 1 0.05
Алвес Фредерик 1 0.05
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 6 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Don Deedson Louicius 3 0
Andreas Alm 1 1
Трибулл Том 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Кадри Башким 1 0
Хеландер Филип 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Васс Даниэль 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Брондбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Оденсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
14
Оденсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Брондбю
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Забито

23
33
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 16
3 Не забивали 1
4
17%
5
15%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
4
17%
6
18%
76-90

Пропущено

26
18
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
7
27%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
7
27%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1
Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2
Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3

Результаты матчей

Оденсе
Брондбю

Точный счет

1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:2
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
1
5
13
1.5
10
8
1
17
2.5
6
12
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 2:0 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 0:2 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 2:0 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 0:2 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 0:2 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Хеландер Филип
  • 27'
    Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 27'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 26'
    Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 25'
    Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Удар от ворот произведет Брондбю
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    Оденсе
    Ничья
    Брондбю
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