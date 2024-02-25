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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Оденсе
0:3
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
7' Гол
Судзуки Юито
0:2
11' Гол
Омойджуфано Охи
27' Желтая карточка
Трибулл Том
55' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
61' Желтая карточка
Васс Даниэль
0:3
77' Гол
Квистгарден Матиас
89' Желтая карточка
Clement Bischoff
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Судзуки Юито
(Валлис Николай)
11'
0:2
Омойджуфано Охи
(Валлис Николай)
27'
Трибулл Том
 
46'
Markus Gustav Jensen
Luca Kjerrumgaard
 
55'
Bjoern Paulsen
 
61'
 
Васс Даниэль
68'
 
Бундгаард Филип
Омойджуфано Охи
68'
 
Квистгарден Матиас
Судзуки Юито
72'
Кёлер Свен
Трибулл Том
 
72'
Микельсон Николас
Nicklas Mouritzen
 
76'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
76'
Фенгер Макс
Кадри Башким
 
77'
0:3
Квистгарден Матиас
(Бундгаард Филип)
85'
 
Noah Nartey
Васс Даниэль
85'
 
Clement Bischoff
Себулонсен Себастьян
85'
Charly Horneman
Don Deedson Louicius
 
89'
 
Clement Bischoff

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 409 Количество передач 649
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
15
Трибулл
Том
3
Nicklas
Mouritzen
10
Don
Deedson
Louicius
17
Luca
Kjerrumgaard
9
Кадри
Башким
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
24
Дивкович
Марко
28
Судзуки
Юито
9
Омойджуфано
Охи
Оденсе
3-4-3
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Брондбю

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед

48 матчей

22.9%
29.2%
47.9%
11 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
2:2
ТМК
1:1
СД
0:3
СД
3:1
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
2:5
СД
1:2
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:3
СД
0:1
С
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
ТМС
2:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
0:0
СЛ
0:1
К
0:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2
К
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
32

Голов в среднем за матч

0.65
1.28

Среднее время на гол

138
70

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

52
62

Голов в среднем за матч

1.08
1.29

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

83
69

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.42
Кадри Башким 6 (1) 0.32
Хаяль Рами 2 (1) 0.11
Буя Турай Мохамед 1 0.05
Манне Аласана 1 0.05
Микельсон Николас 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Tobias Slotsager 1 0.05
Charly Horneman 1 0.05
Сельвен Йоханнес 1 0.05
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.53
Омойджуфано Охи 7 (2) 0.37
Квистгарден Матиас 6 0.32
Дивкович Марко 2 0.11
Радошевич Йосип 2 0.11
Судзуки Юито 2 0.11
Клейбер Шон 2 0.11
Васс Даниэль 1 (1) 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Эвьен Хэкон 1 0.05
Расмуссен Якоб 1 0.05
Алвес Фредерик 1 0.05
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Бундгаард Филип 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 6 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Трибулл Том 3 0
Don Deedson Louicius 3 0
Andreas Alm 1 1
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Кадри Башким 1 0
Хеландер Филип 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Васс Даниэль 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Шиембе Кевин 1 1
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Брондбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Оденсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Брондбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
14
Оденсе
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Брондбю
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
5
25%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Забито

23
36
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 17
4 Не забивали 1
4
17%
7
19%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
5
22%
3
8%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
4
17%
7
19%
76-90

Пропущено

29
18
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 10
5
17%
1
6%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
7
24%
3
17%
46-60
3
10%
5
28%
61-75
8
28%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1
Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2
Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3

Результаты матчей

Оденсе
Брондбю

Точный счет

1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
0:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
3
6 раз 32%
2
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
6
4
1
8
2.5
4
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
18
1
5
14
1.5
11
8
1
18
2.5
7
12
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 0:0 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 0:0 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 0:0 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 0:0 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
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