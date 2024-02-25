Тур: 19. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Sandi Putros
0'
0:1
7' ГолСудзуки Юито
0:2
11' ГолОмойджуфано Охи
27' Желтая карточкаТрибулл Том
55' Желтая карточкаBjoern Paulsen
61' Желтая карточкаВасс Даниэль
0:3
77' ГолКвистгарден Матиас
89' Желтая карточкаClement Bischoff
90'+5
Ход матча
7'
0:1
11'
27'
55'
61'
77'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
409 Количество передач 649
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
15
Трибулл
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
-
30 Фенгер МаксНападающий
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
Брондбю
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 15 побед
48 матчей
22.9%
29.2%
47.9%
11 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
32
Голов в среднем за матч
0.65
1.28
Среднее время на гол
138
70
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
52
62
Голов в среднем за матч
1.08
1.29
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
21
Больше 44%
Меньше 56%
27
9
Больше 19%
Меньше 81%
39
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
83
69
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.42
|Кадри Башким
|6 (1)
|0.32
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.11
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.05
|Манне Аласана
|1
|0.05
|Микельсон Николас
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Tobias Slotsager
|1
|0.05
|Charly Horneman
|1
|0.05
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.05
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.53
|Омойджуфано Охи
|7 (2)
|0.37
|Квистгарден Матиас
|6
|0.32
|Дивкович Марко
|2
|0.11
|Радошевич Йосип
|2
|0.11
|Судзуки Юито
|2
|0.11
|Клейбер Шон
|2
|0.11
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.05
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Эвьен Хэкон
|1
|0.05
|Расмуссен Якоб
|1
|0.05
|Алвес Фредерик
|1
|0.05
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Бундгаард Филип
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|6
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Don Deedson Louicius
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Хеландер Филип
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Васс Даниэль
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Брондбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Оденсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Брондбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
14
Оденсе
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Брондбю
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
5
25%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Забито
23
36
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 17
4 Не забивали 1
4
17%
7
19%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
5
22%
3
8%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
4
17%
7
19%
76-90
Пропущено
29
18
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 10
5
17%
1
6%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
7
24%
3
17%
46-60
3
10%
5
28%
61-75
8
28%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1
Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2
Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3
Результаты матчей
Оденсе
Брондбю
Точный счет
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
0:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
3
6 раз 32%
2
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
19
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
45
64
18
46
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
181
514
118
118
712
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|0:0
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6