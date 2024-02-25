Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю в офсайде

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Дон Дидсон Луисиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Удар от ворот произведет Оденсе

39' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Брондбю

35' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Брондбю

34' Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали

34' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Брондбю

33' Luca Kjerrumgaard не смог попасть в створ ударом издали

33' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Брондбю

32' Никлас Мурицен не смог попасть в створ ударом издали

32' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Дон Дидсон Луисиус пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

29' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Судья подбегает и показывает Трибулл Том из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

27' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Tobias Slotsager

27' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Luca Kjerrumgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Оденсе

14' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Брондбю

11' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

11' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Судзуки Юито из команды Брондбю

7' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля