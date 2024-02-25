Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

42' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Видовре

41' Матч возобновлен

40' Оливер Бундгар Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

39' Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Йенсен Исак пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем

38' Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Виборг

36' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.

35' Ахмед Ильязовский нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Хорошую попытку сделал Jeffrey Papa . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Оливер Бундгар Кристенсен получил желтую карточку от судьи

34' Безумный фол. Оливер Бундгар Кристенсен грубо играет против соперника. Пострадал Спельманн Мартин

34' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

33' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ахмед Ильязовский наказан за толчок Гроннинг Йеппе

32' Ох, нехорошо это выглядит. Томас Найджел получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Матч возобновлен

31' Глупую желтую получил Томас Найджел за то, что отбил ногой мяч после свистка

31' Томас Найджел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Удар от ворот произведет Видовре

27' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.

21' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе

20' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Видовре

16' Томас Найджел не смог попасть в створ ударом издали

16' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Marc Nielsen из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Видовре

7' Томас Найджел из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Йенсен Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Виборг начинает с центра поля