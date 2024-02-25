Тур: 19. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Jacob Karlsen
Ход матча
31'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
185 Количество передач 177
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
-
29 Anders Ravn
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Виборг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
233.3%
7 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
0.86
2.13
Среднее время на гол
105
42
Всего голов
14
26
Голов в среднем за матч
0.93
1.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
96
51
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.21
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.16
|Andreas Smed
|1
|0.05
|Magnus Fredslund
|1
|0.05
|Камили Лирим
|1 (1)
|0.05
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|5
|0.26
|Йенсен Исак
|2
|0.11
|Sergio Andrade
|2
|0.11
|Ибрагим Саид
|1
|0.05
|Жуниор Ренато
|1
|0.05
|Томас Найджел
|1
|0.05
|Бонде Якуб
|1
|0.05
|Джатта Алассана
|1
|0.05
|Залетел Жан
|1
|0.05
|Бундгаард Оливер
|1
|0.05
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.05
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.05
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Ильязовски Ахмед
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Спельманн Мартин
|2
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Виборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Видовре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Виборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
12
Видовре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Виборг
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
18%
1
5%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
7
32%
5
26%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
23%
3
16%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
5
45%
2
11%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
37
30
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
8
22%
2
7%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
8
22%
7
23%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
8
22%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3
Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0
Виборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2
АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0
Результаты матчей
Видовре
Виборг
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
6 раз 67%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Видовре
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
117
216
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6