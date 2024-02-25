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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Видовре
2:2
Конец матча
Виборг
0'
31' Желтая карточка
Томас Найджел
34' Желтая карточка
Бундгаард Оливер
47' Желтая карточка
Спельманн Мартин
51' Желтая карточка
Залетел Жан
0:0
57' Не забитый пенальти
Бонде Якуб
65' Желтая карточка
Jeffrey Papa
1:0
68' Гол
Jeffrey Papa
1:1
75' Гол
Йенсен Исак
2:1
83' Гол
Макиенок Симон
84' Желтая карточка
Макиенок Симон
2:2
90' Гол
Ибрагим Саид
90'+7

Ход матча

31'
 
Томас Найджел
34'
 
Бундгаард Оливер
46'
Magnus Fredslund
Геммер Йонас
 
47'
Спельманн Мартин
 
51'
 
Залетел Жан
57'
0:0
Бонде Якуб
58'
 
Мбом Жан-Мануэль
Srdjan Kuzmic
58'
 
Абубакари Малик
Anosike Ementa
58'
 
Ибрагим Саид
Томас Найджел
65'
Jeffrey Papa
 
68'
Jeffrey Papa
(Marc Nielsen)
1:0
73'
Andreas Smed
Jeffrey Papa
 
73'
Якобсен Кристиан
Спельманн Мартин
 
75'
1:1
Йенсен Исак
(Ибрагим Саид)
76'
 
Sergio Andrade
Йенсен Исак
79'
Томсен Тобиас
Thomas Joergensen
 
79'
Рамкильде Марко
Камили Лирим
 
80'
 
Jakob Nielsen
Сёндергаард Мадс
83'
Макиенок Симон
(Magnus Fredslund)
2:1
84'
Макиенок Симон
 
90'
2:2
Ибрагим Саид

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 360 Количество передач 365
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

13
Adrian
Kappenberger
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
16
Jeffrey
Papa
58
Мантл
Нико
30
Srdjan
Kuzmic
55
Радич
Стипе
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
6
Сёндергаард
Мадс
9
Томас
Найджел
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Видовре
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Видовре
Виборг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

233.3%
7 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

СД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

0.86
2.13

Среднее время на гол

105
42

Всего голов

14
26

Голов в среднем за матч

0.93
1.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

96
51

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.21
Якобсен Кристиан II 3 0.16
Magnus Fredslund 1 0.05
Andreas Smed 1 0.05
Камили Лирим 1 (1) 0.05
Макиенок Симон 1 0.05
Jeffrey Papa 1 0.05
Ильязовски Ахмед 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Marc Nielsen 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 5 0.26
Йенсен Исак 3 0.16
Ибрагим Саид 2 0.11
Sergio Andrade 2 0.11
Жуниор Ренато 1 0.05
Томас Найджел 1 0.05
Бонде Якуб 1 0.05
Джатта Алассана 1 0.05
Залетел Жан 1 0.05
Бундгаард Оливер 1 0.05
Сёндергаард Мадс 1 0.05
Srdjan Kuzmic 1 0.05
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Ильязовски Ахмед 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Спельманн Мартин 3 0
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Макиенок Симон 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Jeffrey Papa 1 0
Пер Франдсен 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Виборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
5
Видовре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Виборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
12
Видовре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Виборг
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

24
21
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
7
29%
29%
5
24%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
6
25%
4
19%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
1
8%
7
33%
76-90

Пропущено

39
32
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
8
21%
2
6%
1-15
4
10%
5
16%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
8
21%
7
22%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3
Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0
Виборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2
АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0

Результаты матчей

Видовре
Виборг

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
6 раз 67%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
2
8 раз 42%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Видовре
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
12
7
3
16
1.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 2:0 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 0:2 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 2:0 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 0:2 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 0:2 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Видовре: 50%, Виборг: 50%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 97'
    Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали
  • 97'
    Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Serginho из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Видовре: 52%, Виборг: 48%.
    • 48'
      Залетел Жан наказан за толчок Адриан Каппенбергер
    • 48'
      Адриан Каппенбергер из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Камили Лирим из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Виборг начинает контратаку
    • 47'
      Макиенок Симон наказан за толчок Томас Найджел
    • 47'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 46'
      Макиенок Симон выиграл воздушное противоборство у Радич Стипе.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 46'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Видовре: 54%, Виборг: 46%.
    • 45'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 44'
      Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 42'
      Геммер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Jeffrey Papa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Оливер Бундгар Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Видовре: 55%, Виборг: 45%.
    • 40'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 39'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Виборг начинает контратаку
    • 39'
      Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Виборг контролирует мяч.
    • 39'
      Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Йенсен Исак пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем
    • 38'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 38'
      Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Томас Найджел из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Видовре начинает контратаку
    • 37'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 36'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Радич Стипе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Видовре контролирует мяч.
    • 36'
      Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Srdjan Kuzmic ошибается в защите.
    • 35'
      Видовре контролирует мяч.
    • 35'
      Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.
    • 35'
      Ахмед Ильязовский нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Jeffrey Papa. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Оливер Бундгар Кристенсен получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Безумный фол. Оливер Бундгар Кристенсен грубо играет против соперника. Пострадал Спельманн Мартин
    • 34'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Спельманн Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ахмед Ильязовский наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 32'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Томас Найджел возвращается на поле.
    • 32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Томас Найджел получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Глупую желтую получил Томас Найджел за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 31'
      Томас Найджел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Видовре: 53%, Виборг: 47%.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Гроннинг Йеппе наказан за толчок Jeffrey Papa
    • 29'
      Назначен штрафной. Пострадал Спельманн Мартин, его свалил Гроннинг Йеппе.
    • 29'
      Радич Стипе выиграл воздушное противоборство у Thomas Joergensen.
    • 29'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 28'
      Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 27'
      Макиенок Симон из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Marc Nielsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Видовре контролирует мяч.
    • 26'
      Виборг начинает контратаку
    • 26'
      Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Видовре: 51%, Виборг: 49%.
    • 25'
      Аносике Эмента из команды Виборг в офсайде
    • 25'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 24'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 22'
      Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Гроннинг Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Srdjan Kuzmic из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Видовре начинает контратаку
    • 21'
      Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Видовре: 54%, Виборг: 46%.
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Jeffrey Papa наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 19'
      Радич Стипе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Marc Nielsen из команды Видовре подал угловой справа.
    • 18'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Marc Nielsen
    • 17'
      Видовре начинает контратаку
    • 17'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 16'
      Томас Найджел не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Йенсен Исак из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
    • 16'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Видовре: 47%, Виборг: 53%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Макиенок Симон из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Сёндергаард Мадс
    • 15'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Мантл Нико из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 14'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Marc Nielsen из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Видовре начинает контратаку
    • 13'
      Геммер Йонас из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 12'
      Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 12'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Аносике Эмента из команды Виборг в офсайде
    • 11'
      Адриан Каппенбергер из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Виборг начинает контратаку
    • 10'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Видовре: 29%, Виборг: 71%.
    • 10'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Srdjan Kuzmic из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Srdjan Kuzmic из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 9'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Srdjan Kuzmic из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Камили Лирим
    • 7'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 7'
      Томас Найджел из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Marc Nielsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Камили Лирим из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Йенсен Исак. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Гроннинг Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Макиенок Симон из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 5'
      Контроль мяча: Видовре: 38%, Виборг: 62%.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Адриан Каппенбергер из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Marc Nielsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 3'
      Мантл Нико из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Радич Стипе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 2'
      Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 1'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pro Ventilation Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Видовре 2:2 Виборг онлайн

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