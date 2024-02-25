Тур: 19. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Jacob Karlsen
0'
31' Желтая карточкаТомас Найджел
34' Желтая карточкаБундгаард Оливер
47' Желтая карточкаСпельманн Мартин
51' Желтая карточкаЗалетел Жан
0:0
57' Не забитый пенальтиБонде Якуб
65' Желтая карточкаJeffrey Papa
1:0
68' ГолJeffrey Papa
1:1
75' ГолЙенсен Исак
2:1
83' ГолМакиенок Симон
84' Желтая карточкаМакиенок Симон
2:2
90' ГолИбрагим Саид
90'+7
Ход матча
31'
34'
47'
51'
57'
0:0
65'
68'
1:0
75'
1:1
83'
84'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
360 Количество передач 365
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
58
Мантл
Нико
55
Радич
Стипе
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
-
29 Anders Ravn
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Виборг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
233.3%
7 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
0.86
2.13
Среднее время на гол
105
42
Всего голов
14
26
Голов в среднем за матч
0.93
1.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
96
51
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.21
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.16
|Magnus Fredslund
|1
|0.05
|Andreas Smed
|1
|0.05
|Камили Лирим
|1 (1)
|0.05
|Макиенок Симон
|1
|0.05
|Jeffrey Papa
|1
|0.05
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|5
|0.26
|Йенсен Исак
|3
|0.16
|Ибрагим Саид
|2
|0.11
|Sergio Andrade
|2
|0.11
|Жуниор Ренато
|1
|0.05
|Томас Найджел
|1
|0.05
|Бонде Якуб
|1
|0.05
|Джатта Алассана
|1
|0.05
|Залетел Жан
|1
|0.05
|Бундгаард Оливер
|1
|0.05
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.05
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.05
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Ильязовски Ахмед
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Спельманн Мартин
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Jeffrey Papa
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Виборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
5
Видовре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Виборг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
12
Видовре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Виборг
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
24
21
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
7
29%
29%
5
24%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
6
25%
4
19%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
5
38%
2
10%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
1
8%
7
33%
76-90
Пропущено
39
32
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
8
21%
2
6%
1-15
4
10%
5
16%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
8
21%
7
22%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3
Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0
Виборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2
АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0
Результаты матчей
Видовре
Виборг
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
6 раз 67%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
2
8 раз 42%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Видовре
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
19
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
55
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
127
316
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|2:0
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|0:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|2:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|0:2
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|0:2
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6