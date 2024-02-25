Тур: 19. Стадион: Вейле. Главный судья: Jonas Hansen
1:0
Перерыв
0'
32' Undefined phrase: football_event_Гуннелунн Томас
35' Желтая карточкаКолингер Денис
1:0
43' ГолЭммануилидис Димитриос
Ход матча
32'
35'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
171 Количество передач 384
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
-
38 Чолина ДавидЗащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вайле
Силькеборг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.5
Среднее время на гол
76
60
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
1.75
2.09
Среднее время на гол
51
43
Всего голов
27
35
Голов в среднем за матч
1.42
1.84
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
48
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.37
|Нгбакото Йени
|2
|0.11
|Барри Хамза
|1
|0.05
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.05
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.05
|Альбентоса Рауль
|1
|0.05
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.05
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Ювара Муса
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.53
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.26
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.21
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.16
|Адамсен Тонни
|2
|0.11
|Клинг Андерс
|1
|0.05
|Маттссон Пелле
|1
|0.05
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|8
|0
|Колингер Денис
|6
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Велков Стефан
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Тротт Натан
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|4
|0
|Сонне Оливер
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Маттссон Пелле
|3
|0
|Линд Александр
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
4
13
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Силькеборг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
7%
3
12%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
5
33%
5
19%
61-75
2
13%
7
27%
76-90
Пропущено
22
22
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
5
23%
5
23%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0
Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3
Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3
Результаты матчей
Вайле
Силькеборг
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вайле
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
315
810
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6