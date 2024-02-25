Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

37' Удар от ворот произведет Вайле

36' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Колингер Денис получил желтую карточку от судьи

34' Матч возобновится спорным мячом

34' После проверки VAR рефери поменял решение - Силькеборг не будет бить пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Силькеборг

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Барри Хамза не смог попасть в створ ударом издали

29' Эммануилидис Димитриос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

28' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Вайле

26' Тордарсон Стефан-Тейтюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Нгбакото Йени создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Гуннелунн Томас из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

22' Хорошую попытку сделал Онугха Герман . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Онугха Герман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Франсуа Тайриз бьет со штрафного в створ, но Николай Ларсен держит все под контролем

20' Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Альборнос Миико . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Эммануилидис Димитриос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Нгбакото Йени из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Вайле

15' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

13' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Вайле

11' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Адамсен Тонни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Силькеборг начинает с центра поля

1' Судья начинает матч