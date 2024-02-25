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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Вайле
1:0
Перерыв
Силькеборг
0'
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Гуннелунн Томас
35' Желтая карточка
Колингер Денис
1:0
43' Гол
Эммануилидис Димитриос

Ход матча

32'
Гуннелунн Томас
 
35'
Колингер Денис
 
43'
Эммануилидис Димитриос
(Гуннелунн Томас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 171 Количество передач 384
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Силькеборг
3.30
3.40
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7.50
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
3
Альборнос
Миико
7
Нгбакото
Йени
5
Барри
Хамза
35
Франсуа
Тайриз
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
29
Frederik
Thykaer
Rieper
3
Эстрём
Робин
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
9
Линд
Александр
Вайле
5-4-1
Силькеборг
4-3-1-2

История личных встреч

Вайле
Силькеборг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:1
СД
3:0
СД
2:4
ТМК
0:5
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:3
ПД
5:0
ПД
1:3
ПД
0:2
ТМК
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ТМС
0:1
К
2:2
ТМС
1:1
ПД
1:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.5

Среднее время на гол

76
60

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.75
2.09

Среднее время на гол

51
43

Всего голов

27
35

Голов в среднем за матч

1.42
1.84

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
48

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.37
Нгбакото Йени 2 0.11
Барри Хамза 1 0.05
Kristian Kirkegaard 1 0.05
Эззатоллахи Саид 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Леуритсен Тобиас 1 0.05
Эммануилидис Димитриос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Ювара Муса 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.53
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.26
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.21
Маккоуотт Каллум 3 0.16
Адамсен Тонни 2 0.11
Клинг Андерс 1 0.05
Маттссон Пелле 1 0.05
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 8 0
Колингер Денис 6 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Тротт Натан 1 0
Ivan Prelec 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 4 0
Сонне Оливер 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Маттссон Пелле 3 0
Линд Александр 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Вайле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

4
13
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Силькеборг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

15
26
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
7%
3
12%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
5
33%
5
19%
61-75
2
13%
7
27%
76-90

Пропущено

22
22
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
5
23%
5
23%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0
Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3
Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3

Результаты матчей

Вайле
Силькеборг

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вайле
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
8
10
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 0:1 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 0:0 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 1:0 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 0:0 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 0:1 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 0:0 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 1:0 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 0:0 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 0:1 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 1:0 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 0:0 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 0:0 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 6
Видовре Геммер Йонас 6
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    Ничья
    Силькеборг
    3.30
    3.40
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    7.50
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