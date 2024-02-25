Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Адамсен Тонни из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Г О О О О Л - Эммануилидис Димитриос забивает с правой ноги!

43' Гуннелунн Томас из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Вайле

42' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Вайле

37' Удар от ворот произведет Вайле

36' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Судья подбегает и показывает Колингер Денис из команды Вайле отложенную желтую карточку за фол.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' После проверки VAR рефери поменял решение - Силькеборг не будет бить пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Силькеборг

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Барри Хамза не смог попасть в створ ударом издали

29' Эммануилидис Димитриос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

28' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Вайле

26' Тордарсон Стефан-Тейтюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Нгбакото Йени создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Гуннелунн Томас из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

22' Хорошую попытку сделал Онугха Герман . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Хорошую попытку сделал Онугха Герман . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Франсуа Тайриз бьет со штрафного в створ, но Николай Ларсен держит все под контролем

20' Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Альборнос Миико . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Эммануилидис Димитриос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Нгбакото Йени из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Вайле

15' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

13' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Вайле

11' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Адамсен Тонни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Силькеборг начинает с центра поля

1' Судья начинает матч