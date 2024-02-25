Тур: 26. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Куадра Гильермо
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
23
Сабали
Юссуф
4
Джонни
12
Виллиан
Жозе
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Атлетик Б
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
30 матчей
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Среднее время на гол
96
84
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2
1.07
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|7
|0.28
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.24
|Перес Айосе
|4
|0.16
|Рока Марк
|2
|0.08
|Руибаль Айтор
|2
|0.08
|Диао Ассане
|2
|0.08
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Джонни
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|9
|0.36
|Уильямс Иньяки
|9
|0.36
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.24
|Уильямс Нико
|3
|0.12
|Сансет Ойян
|3
|0.12
|Юри Берчиче
|3
|0.12
|Весга Микель
|3 (2)
|0.12
|Гомес Унаи
|2
|0.08
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Руис Иньиго
|1
|0.04
|Вильялибре Асьер
|1
|0.04
|Муньяин Икер
|1
|0.04
|Гарсия Дани
|1
|0.04
|Паредес Айтор
|1
|0.04
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Песселья Херман
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|2
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Вивиан Даниэль
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Атлетик Б
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
3
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
10
33
Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
56% (14)
8% (2)
Атлетик Б
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
16
36
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
1
6%
3
25%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
13
33
9 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
5
38%
4
12%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
3
23%
6
18%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
1
8%
8
24%
61-75
1
8%
7
21%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
27%
4
27%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
29
45
14 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
6
21%
7
16%
1-15
2
7%
9
20%
16-30
6
21%
6
13%
31-45
7
24%
5
11%
46-60
3
10%
9
20%
61-75
5
17%
9
20%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
2
8%
5
22%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
7
29%
29%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2
Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Атлетик Б
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0
Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2
Результаты матчей
Бетис
Атлетик Б
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
8 раз 32%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
1
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Бетис
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
49
112
112
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
187
718
1510
124
817
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|0:0 Заявка
|26
|14
|8
|4
|45 - 23
|50
|6.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|7.
|0:0 Заявка
|26
|9
|13
|4
|28 - 25
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|29 - 39
|21
|18.
|Заявка
|26
|2
|12
|12
|17 - 37
|18
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|5.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|11 - 9
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|8.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Бетис
19.4% (25)
Ничья
45% (58)
Атлетик Б
35.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
31.9% (37)
Меньше
68.1% (79)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (49)
1:2 Атлетик Б
15.5% (20)
0:1 Атлетик Б
14% (18)
2:1 Бетис
9.3% (12)
1:0 Бетис
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Атлетик Б
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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