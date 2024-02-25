Сабали подключился к атаке своей команды по левому флангу и от лицевой выполнил кросс к линии вратарской, Паредес не стал рисковать и головой выбил сферу.

Руибаль очень высоко забрался на чужую половину поля и стал активно прессинговать Берчиче. Нарушение правил со стороны защитника "Бетиса" зафиксировал Куадра.

Вивиан со своей половины поля выполнил перевод на левый край, Нико Уильямс здорово открылся, однако передача получилась сильной, и снаряд вышел за пределы поля.

Теперь уже центральный защитник "Бетиса" попытался начать атаку своей команды. Песселья исполнил заброс вперёд, но получилось неточно. Унай Симон забрал сферу себе.

Нико Уильямс получил игровой снаряд на левом фланге и с помощью финтов пытался пробраться в штрафную хозяев, Руибаль сыграл уверенно и остановил этот прорыв игрока "Атлетика".

Нико Уильямс оказался с мячом в левой части штрафной и пробил по воротам. Мяч попал в Джонни и улетел за лицевую. Первый угловой в матче заработали гости.

Нико Уильямс от левого углового флага выполнил кросс на ближнюю штангу, получилось довольно опасно, но защитники "Бетиса" всё-таки сумели справиться с угрозой.

8' Небольшой дождь сегодня наблюдается в Севилье. Поле уже изрядно намокло, а это значит, что дальние удары сегодня могут стать грозным оружием для команд и угрозой для вратарей.

7' Фекир получил мяч на правом фланге, добрался до штрафной, а затем пытался выполнить навес в центр. Сфера свалилась с ноги и улетела за лицевую. Спокойно начинается наша встреча.

6' Фекир решился на удар с этого штрафного. До ворот было около 30 метров, однако это не остановили капитана "Бетиса". Попытка была авантюрная, и снаряд пролетел далеко от створа.

5' Фекир получил мяч на чужой половине поля, и Прадос нарушил против него правила. Куадра нарушение зафиксировал. Перспективный стандарт для "Бетиса".

4' Футболисты "Атлетика" начинают эту встречу довольно-таки уверенно. Сразу же гости забрали игровой снаряд под свой контроль, но особого продвижения вперёд пока нет.

3' Берчиче со своей половины поля выполнил сильный вынос вперёд, Нико Уильямс рвался к мячу, но его опередил Руи Силва, вовремя вышедший за пределы штрафной площади и сыгравший головой.

2' Футболисты "Бетиса" вышли на эту встречу в домашних бело-зелёных цветах, баски играют в красно-белых футболках и чёрных трусах. Ворота Унай Симона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.