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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Бетис
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 128
Бетис 18.8% (24)
X 45.3% (58)
Атлетик Б 35.9% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
23
Сабали
Юссуф
27
Алтимира
Серхи
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
9
Авила
Эсекьель
12
Виллиан
Жозе
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Бетис
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Атлетик Б

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

30 матчей

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Среднее время на гол

96
84

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

2
1.07

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 7 0.28
Иско Аларкон 6 (1) 0.24
Перес Айосе 4 0.16
Рока Марк 2 0.08
Руибаль Айтор 2 0.08
Диао Ассане 2 0.08
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Джонни 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 9 0.36
Уильямс Иньяки 9 0.36
Беренгер Алекс 6 (1) 0.24
Уильямс Нико 3 0.12
Сансет Ойян 3 0.12
Юри Берчиче 3 0.12
Весга Микель 3 (2) 0.12
Гомес Унаи 2 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.04
Руис Иньиго 1 0.04
Вильялибре Асьер 1 0.04
Муньяин Икер 1 0.04
Гарсия Дани 1 0.04
Паредес Айтор 1 0.04
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Гидо Родригес 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Песселья Херман 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 2 2
Руис Иньиго 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Уильямс Нико 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Атлетик Б
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
3
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

10
33
Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
56% (14)
8% (2)
Атлетик Б
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

16
36

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
1
6%
3
25%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

13
33
9 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
5
38%
4
12%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
3
23%
6
18%
31-45
2
15%
4
12%
46-60
1
8%
8
24%
61-75
1
8%
7
21%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
27%
4
27%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

29
45
14 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
6
21%
7
16%
1-15
2
7%
9
20%
16-30
6
21%
6
13%
31-45
7
24%
5
11%
46-60
3
10%
9
20%
61-75
5
17%
9
20%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
2
8%
5
22%
46-60
4
17%
6
26%
61-75
7
29%
29%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2
Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Атлетик Б
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0
Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2

Результаты матчей

Бетис
Атлетик Б

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 32%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
1
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Бетис
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
11
2
1
12
2.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
18
7
7
18
1.5
15
10
1
24
2.5
8
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 26 14 8 4 45 - 23 50
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
7.
Бетис
 0:0 Заявка 26 9 13 4 28 - 25 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Бетис
 0:0 Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 13 4 6 3 11 - 9 18
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    15'
    Нико Уильямс от левого углового флага выполнил кросс на ближнюю штангу, получилось довольно опасно, но защитники "Бетиса" всё-таки сумели справиться с угрозой. 
  • 14'
    Нико Уильямс оказался с мячом в левой части штрафной и пробил по воротам. Мяч попал в Джонни и улетел за лицевую. Первый угловой в матче заработали гости. 
  • 13'
    Нико Уильямс получил игровой снаряд на левом фланге и с помощью финтов пытался пробраться в штрафную хозяев, Руибаль сыграл уверенно и остановил этот прорыв игрока "Атлетика". 
  • 12'
    Теперь уже центральный защитник "Бетиса" попытался начать атаку своей команды. Песселья исполнил заброс вперёд, но получилось неточно. Унай Симон забрал сферу себе. 
  • 11'
    Вивиан со своей половины поля выполнил перевод на левый край, Нико Уильямс здорово открылся, однако передача получилась сильной, и снаряд вышел за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Руибаль очень высоко забрался на чужую половину поля и стал активно прессинговать Берчиче. Нарушение правил со стороны защитника "Бетиса" зафиксировал Куадра. 
  • 9'
    Сабали подключился к атаке своей команды по левому флангу и от лицевой выполнил кросс к линии вратарской, Паредес не стал рисковать и головой выбил сферу. 
  • Дождь
    8'
    Небольшой дождь сегодня наблюдается в Севилье. Поле уже изрядно намокло, а это значит, что дальние удары сегодня могут стать грозным оружием для команд и угрозой для вратарей. 
  • 7'
    Фекир получил мяч на правом фланге, добрался до штрафной, а затем пытался выполнить навес в центр. Сфера свалилась с ноги и улетела за лицевую. Спокойно начинается наша встреча. 
  • 6'
    Фекир решился на удар с этого штрафного. До ворот было около 30 метров, однако это не остановили капитана "Бетиса". Попытка была авантюрная, и снаряд пролетел далеко от створа. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Фекир получил мяч на чужой половине поля, и Прадос нарушил против него правила. Куадра нарушение зафиксировал. Перспективный стандарт для "Бетиса". 
  • 4'
    Футболисты "Атлетика" начинают эту встречу довольно-таки уверенно. Сразу же гости забрали игровой снаряд под свой контроль, но особого продвижения вперёд пока нет. 
  • 3'
    Берчиче со своей половины поля выполнил сильный вынос вперёд, Нико Уильямс рвался к мячу, но его опередил Руи Силва, вовремя вышедший за пределы штрафной площади и сыгравший головой. 
  • 2'
    Футболисты "Бетиса" вышли на эту встречу в домашних бело-зелёных цветах, баски играют в красно-белых футболках и чёрных трусах. Ворота Унай Симона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Бетис
    19.4% (25)
    Ничья
    45% (58)
    Атлетик Б
    35.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.9% (37)
    Меньше
    68.1% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (49)
    1:2 Атлетик Б
    15.5% (20)
    0:1 Атлетик Б
    14% (18)
    2:1 Бетис
    9.3% (12)
    1:0 Бетис
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Атлетик Б
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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