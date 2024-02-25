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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Кадис
0:1
Перерыв
Сельта
0'
0:1
11' Гол
Аспас Яго
33' Желтая карточка
Тапия Ренато
41' Желтая карточка
Манкильо Хави

Ход матча

11'
0:1
Аспас Яго
(Де ла Торре Лука)
33'
 
Тапия Ренато
41'
 
Манкильо Хави

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 202 Количество передач 84
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Кадис 13.1% (16)
X 52.5% (64)
Сельта 34.4% (42)
Все прогнозы
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1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Чуст
Виктор
22
Мере
Хорхе
15
Эрнандес
Хави
V
7
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
25
Макси
Гомес
25
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
9
Альенде
Тадео
5
Тапия
Ренато
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Кадис
4-4-2
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Сельта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2.57
0.83

Среднее время на гол

35
108

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
106

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.19
Мачис Дарвин 3 (1) 0.12
Рохер Марти 2 0.08
Алькарас Рубен 2 (1) 0.08
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.35
Аспас Яго 5 (1) 0.19
Дувикас Анастасиос 4 0.15
Бамба Джонатан 2 0.08
Сведберг Виллиот 2 0.08
Де ла Торре Лука 1 0.04
Мингеса Оскар 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Альенде Тадео 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 11 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Хуанми Мигель 1 0
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Тапия Ренато 4 1
Нуньес Унай 4 0
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Кадис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сельта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
12
Кадис
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

4
7
Кадис
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сельта
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

9
18
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
22%
1
6%
1-15
5
56%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
27%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
8
40%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
20 Не забивали 19
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
4
50%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Забито

15
26
12 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
4
27%
1
4%
1-15
7
47%
9
35%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
7%
6
23%
76-90

Пропущено

35
38
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
6
17%
4
11%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
8
23%
3
8%
46-60
8
23%
5
13%
61-75
8
23%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0
Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0

Результаты матчей

Кадис
Сельта

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 56%
1
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Кадис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5
2
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
3
1
12
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
14
0.5
Больше Меньше
16
9
3
22
1.5
8
17
1
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 1:0 Заявка 26 5 8 13 28 - 37 23
18.
Кадис
 0:1 Заявка 26 2 11 13 15 - 36 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
17.
Кадис
 0:1 Заявка 13 2 6 5 9 - 16 12
18.
Сельта
 1:0 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Сельта
 1:0 Заявка 13 3 4 6 19 - 20 13
13.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 0:1 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Кадис: 65%, Сельта: 35%.
  • 49'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 48'
    Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Кадис.
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    Прогнозы 122
    Кадис 13.1% (16)
    X 52.5% (64)
    Сельта 34.4% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Сельта
    8.10
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    3.80
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    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Сельта

    Исход игры
    Кадис
    13% (16)
    Ничья
    52% (64)
    Сельта
    35% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (30)
    Меньше
    74.36% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.2% (58)
    1:2 Сельта
    17.9% (22)
    0:1 Сельта
    12.2% (15)
    1:0 Кадис
    6.5% (8)
    2:1 Кадис
    4.9% (6)
    0:2 Сельта
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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