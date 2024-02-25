Тур: 26. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Ортис Мигель
Ход матча
11'
0:1
33'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
202 Количество передач 84
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мере
Хорхе
25
Макси
Гомес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Сельта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2.57
0.83
Среднее время на гол
35
108
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.92
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
106
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.19
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.12
|Рохер Марти
|2
|0.08
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.08
|Эрнандес Луис
|1
|0.04
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.04
|Пирес Лукас
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.35
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.19
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.15
|Бамба Джонатан
|2
|0.08
|Сведберг Виллиот
|2
|0.08
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Мингеса Оскар
|1
|0.04
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|Старфельт Карл
|1
|0.04
|Альенде Тадео
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|13
|0
|Алькарас Рубен
|11
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сельта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
12
Кадис
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
4
7
Кадис
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сельта
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
9
18
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
22%
1
6%
1-15
5
56%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
27%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
8
40%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
20 Не забивали 19
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
4
50%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
5
25%
4
22%
76-90
Забито
15
26
12 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
4
27%
1
4%
1-15
7
47%
9
35%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
7%
6
23%
76-90
Пропущено
35
38
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
6
17%
4
11%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
8
23%
3
8%
46-60
8
23%
5
13%
61-75
8
23%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0
Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0
Результаты матчей
Кадис
Сельта
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 56%
1
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Кадис
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
210
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
93
112
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1114
Больше Меньше
169
322
817
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|1:0 Заявка
|26
|5
|8
|13
|28 - 37
|23
|18.
|0:1 Заявка
|26
|2
|11
|13
|15 - 36
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|5.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|17.
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 16
|12
|18.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 20
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|0:1 Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Сельта
Исход игры
Кадис
13% (16)
Ничья
52% (64)
Сельта
35% (43)
Тотал 2.5
Больше
25.64% (30)
Меньше
74.36% (87)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.2% (58)
1:2 Сельта
17.9% (22)
0:1 Сельта
12.2% (15)
1:0 Кадис
6.5% (8)
2:1 Кадис
4.9% (6)
0:2 Сельта
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!