  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 18123 Главный судья: Ортис Мигель
Кадис
2:2
Конец матча
Сельта
0'
0:1
11' Гол
Аспас Яго
33' Желтая карточка
Тапия Ренато
41' Желтая карточка
Манкильо Хави
0:2
58' Гол
Сведберг Виллиот
1:2
66' Гол
Хуанми Мигель
72' Желтая карточка
Хуанми Мигель
76' Желтая карточка
Аспас Яго
86' Желтая карточка
Алькарас Рубен
2:2
90' Гол
Мачис Дарвин
90'+12

Ход матча

11'
0:1
Аспас Яго
(Де ла Торре Лука)
33'
 
Тапия Ренато
41'
 
Манкильо Хави
57'
 
Сведберг Виллиот
Альенде Тадео
57'
 
Жаилсон Маркес
Тапия Ренато
58'
0:2
Сведберг Виллиот
(Санчес Мануэль)
65'
Гвардиола Серхи
Макси Гомес
 
65'
Рамос Кристофер
Собрино Рубен
 
65'
Куаме Роминигуе
Эскаланте Гонсало
 
66'
Хуанми Мигель
(Гвардиола Серхи)
1:2
72'
Хуанми Мигель
 
75'
 
Мингеса Оскар
Манкильо Хави
75'
 
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
76'
 
Аспас Яго
84'
 
Домингес Карлос
Сведберг Виллиот
86'
Алькарас Рубен
 
86'
Сальдуа Хосеба
Карселен Исаак
 
87'
Мачис Дарвин
Наварро Роберто
 
90'
Мачис Дарвин
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 202 Количество передач 84
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Кадис 13% (16)
X 52% (64)
Сельта 35% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Чуст
Виктор
22
Мере
Хорхе
15
Эрнандес
Хави
V
7
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
17
Эскаланте
Гонсало
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
25
Макси
Гомес
25
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
9
Альенде
Тадео
5
Тапия
Ренато
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Кадис
4-4-2
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Сельта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2.57
0.83

Среднее время на гол

35
108

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
106

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.19
Мачис Дарвин 4 (1) 0.15
Рохер Марти 2 0.08
Алькарас Рубен 2 (1) 0.08
Хуанми Мигель 1 0.04
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.35
Аспас Яго 5 (1) 0.19
Дувикас Анастасиос 4 0.15
Сведберг Виллиот 3 0.12
Бамба Джонатан 2 0.08
Де ла Торре Лука 1 0.04
Мингеса Оскар 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Альенде Тадео 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 13 0
Алькарас Рубен 12 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 5 1
Тапия Ренато 4 1
Нуньес Унай 4 0
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Манкильо Хави 1 0
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Кадис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сельта
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
14
Кадис
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

4
7
Кадис
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сельта
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
18%
2
10%
1-15
5
45%
5
25%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
6%
6
27%
31-45
5
29%
29%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
3
18%
9
41%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
21 Не забивали 20
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
4
50%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Забито

17
28
12 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
4
24%
2
7%
1-15
7
41%
9
32%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
2
12%
5
18%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
2
12%
6
21%
76-90

Пропущено

37
40
12 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
7
19%
4
10%
1-15
2
5%
5
13%
16-30
3
8%
9
23%
31-45
9
24%
3
8%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
8
22%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0
Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0

Результаты матчей

Кадис
Сельта

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
8 раз 31%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Кадис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
2
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
3
1
12
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
17
9
4
22
1.5
9
17
1
25
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 26 14 8 4 45 - 23 50
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
7.
Бетис
 0:0 Заявка 26 9 13 4 28 - 25 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Бетис
 0:0 Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 13 4 6 3 11 - 9 18
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    Команда Сельта играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Кадис: 66%, Сельта: 34%.
  • 101'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 100'
    Контроль мяча: Кадис: 66%, Сельта: 34%.
  • 100'
    Г О О О О Л - Мачис Дарвин из команды Кадис правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Судья сигнализирует, что Домингес Карлос из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Рамос Кристофер
    • 96'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 96'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 95'
      Контроль мяча: Кадис: 66%, Сельта: 34%.
    • 94'
      Жаилсон Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
    • 93'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Кадис 13% (16)
    X 52% (64)
    Сельта 35% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 2:2 Сельта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 2:2 Сельта

    Исход игры
    Кадис
    13% (16)
    Ничья
    52% (64)
    Сельта
    35% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (30)
    Меньше
    74.36% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.2% (58)
    1:2 Сельта
    17.9% (22)
    0:1 Сельта
    12.2% (15)
    1:0 Кадис
    6.5% (8)
    2:1 Кадис
    4.9% (6)
    0:2 Сельта
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный