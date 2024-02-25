Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Сельта

48' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

48' Наварро Роберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Алькарас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Алькарас Рубен бьет со штрафного в створ, но Висенте Гуаита держит все под контролем

41' Манкильо Хави получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Кадис

39' Удар от ворот произведет Сельта

39' Хуанми Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Сельта

36' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Сельта

34' Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи

32' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Сельта

26' Удар от ворот произведет Кадис

25' Альенде Тадео не смог попасть в створ ударом издали

25' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Сельта

21' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эскаланте Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Сельта

17' Хуанми Мигель не смог попасть в створ ударом издали

15' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Аспас Яго забивает с левой ноги!

11' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Сельта

9' Карселен Исаак не смог попасть в створ ударом издали

8' Наварро Роберто из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Алькарас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Алькарас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Сельта

1' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля

1' Судья начинает матч