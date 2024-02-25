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Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 26-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает "Севилью". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!