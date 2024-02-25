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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 1'
Севилья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 181
Реал Мадрид 93.9% (170)
X 2.8% (5)
Севилья 3.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Севилья
11.00
6.40
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6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
21
Диас
Браим
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
21
Торрес
Оливер
24
Сумаре
Бубакари
18
Соу
Джибрил
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
20
Берналь
Исаак
Ромеро
Реал Мадрид
4-1-2-1-2
Севилья
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Севилья

28 матчей

96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

39 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
27 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.74
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

93
58

Голов в среднем за матч

2.38
1.49

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.64
Родриго 8 0.32
Хоселу Санмартин 8 0.32
Винисиус Жуниор 7 0.28
Диас Браим 4 0.16
Карвахаль Даниэль 3 0.12
Тчуамени Орельен 2 0.08
Кроос Тони 1 0.04
Модрич Лука 1 0.04
Вальверде Федерико 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.28
Окампос Лукас 3 (1) 0.12
Берналь Исаак Ромеро 3 0.12
Ракитич Иван 2 0.08
Лукебакио Доди 2 0.08
Ламела Эрик 2 0.08
Мир Рафа 2 0.08
Салас Кике 2 0.08
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Менди Ферлан 5 0
Тчуамени Орельен 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Беллингем Джуд 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Начо Фернандес 1 2
Карло Анчелотти 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 4 1
Окампос Лукас 4 0
Соу Джибрил 4 0
Баде Луак 2 1
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Салас Кике 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
9
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

23
12
Реал Мадрид
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Севилья
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

30
14
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
4
13%
4
29%
31-45
10
33%
3
21%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
4
13%
3
21%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
43%
6
35%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
13%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
7
29%
29%
4
25%
61-75
5
21%
4
25%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
38%
1
5%
1-15
2
25%
5
25%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

54
30
19 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
6
11%
5
17%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
6
11%
6
20%
31-45
13
24%
5
17%
46-60
13
24%
4
13%
61-75
9
17%
7
23%
76-90

Пропущено

15
37
9 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 19
6
40%
7
19%
1-15
2
13%
10
27%
16-30
1
7%
3
8%
31-45
3
20%
7
19%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
2
13%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Севилья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1
Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Севилья

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
3
1.5
3
10
5
7
2.5
1
12
4
8
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
4
8
3
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
18
7
16
9
1.5
7
18
8
17
2.5
3
22
4
21
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Реал Мадрид начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Севилья

Исход игры
Реал Мадрид
94.3% (181)
Ничья
2.6% (5)
Севилья
3.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (68)
Меньше
41.38% (48)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
23.4% (45)
2:0 Реал Мадрид
20.8% (40)
3:1 Реал Мадрид
6.3% (12)
1:0 Реал Мадрид
3.6% (7)
4:1 Реал Мадрид
1.6% (3)
3:0 Реал Мадрид
1.6% (3)
3:2 Реал Мадрид
1% (2)
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