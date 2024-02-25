Тур: 26. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
21
Диас
Браим
11
Родриго
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
18
Соу
Джибрил
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Якобо РамонЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Севилья
28 матчей
96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
39 матчей
69.2%
7.7%
23.1%
27 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.74
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
93
58
Голов в среднем за матч
2.38
1.49
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.64
|Родриго
|8
|0.32
|Хоселу Санмартин
|8
|0.32
|Винисиус Жуниор
|7
|0.28
|Диас Браим
|4
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.12
|Тчуамени Орельен
|2
|0.08
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Модрич Лука
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.28
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.12
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.12
|Ракитич Иван
|2
|0.08
|Лукебакио Доди
|2
|0.08
|Ламела Эрик
|2
|0.08
|Мир Рафа
|2
|0.08
|Салас Кике
|2
|0.08
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Соу Джибрил
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Гудель Неманья
|1
|0.04
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Начо Фернандес
|1
|2
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Навас Хесус
|4
|1
|Сусо Хесус
|4
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Соу Джибрил
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Ламела Эрик
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
9
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
23
12
Реал Мадрид
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Севилья
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
30
14
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
4
13%
4
29%
31-45
10
33%
3
21%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
4
13%
3
21%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
43%
6
35%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
13%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
7
29%
29%
4
25%
61-75
5
21%
4
25%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
38%
1
5%
1-15
2
25%
5
25%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
54
30
19 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
6
11%
5
17%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
6
11%
6
20%
31-45
13
24%
5
17%
46-60
13
24%
4
13%
61-75
9
17%
7
23%
76-90
Пропущено
15
37
9 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 19
6
40%
7
19%
1-15
2
13%
10
27%
16-30
1
7%
3
8%
31-45
3
20%
7
19%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
2
13%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Севилья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1
Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Севилья
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
93
310
57
112
48
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
48
310
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
187
169
718
817
322
421
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|26 - 26
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|29 - 39
|21
|18.
|Заявка
|26
|2
|12
|12
|17 - 37
|18
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|5.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Севилья
Исход игры
Реал Мадрид
94.3% (181)
Ничья
2.6% (5)
Севилья
3.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (68)
Меньше
41.38% (48)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
23.4% (45)
2:0 Реал Мадрид
20.8% (40)
3:1 Реал Мадрид
6.3% (12)
1:0 Реал Мадрид
3.6% (7)
4:1 Реал Мадрид
1.6% (3)
3:0 Реал Мадрид
1.6% (3)
3:2 Реал Мадрид
1% (2)
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