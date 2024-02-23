Тур: 26. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
История личных встреч
Реал Мадрид
Севилья
28 матчей
96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
39 матчей
69.2%
7.7%
23.1%
27 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
23.1%
10.2%
26 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.74
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
93
58
Голов в среднем за матч
2.38
1.49
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.64
|Родриго
|8
|0.32
|Хоселу Санмартин
|8
|0.32
|Винисиус Жуниор
|7
|0.28
|Диас Браим
|4
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.12
|Тчуамени Орельен
|2
|0.08
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Модрич Лука
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.28
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.12
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.12
|Ракитич Иван
|2
|0.08
|Лукебакио Доди
|2
|0.08
|Ламела Эрик
|2
|0.08
|Мир Рафа
|2
|0.08
|Салас Кике
|2
|0.08
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Соу Джибрил
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Гудель Неманья
|1
|0.04
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Начо Фернандес
|1
|2
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Навас Хесус
|4
|1
|Сусо Хесус
|4
|1
|Окампос Лукас
|4
|0
|Соу Джибрил
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Ламела Эрик
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
9
Реал Мадрид
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
23
12
Реал Мадрид
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Севилья
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
30
14
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
4
13%
4
29%
31-45
10
33%
3
21%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
4
13%
3
21%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
43%
6
35%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
3
13%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
7
29%
29%
4
25%
61-75
5
21%
4
25%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
38%
1
5%
1-15
2
25%
5
25%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
54
30
19 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
6
11%
5
17%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
6
11%
6
20%
31-45
13
24%
5
17%
46-60
13
24%
4
13%
61-75
9
17%
7
23%
76-90
Пропущено
15
37
9 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 19
6
40%
7
19%
1-15
2
13%
10
27%
16-30
1
7%
3
8%
31-45
3
20%
7
19%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
2
13%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Севилья
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1
Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Севилья
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
93
310
57
112
48
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
48
310
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
187
169
718
817
322
421
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|34 - 23
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья
Исход игры
Реал Мадрид
90.9% (40)
Ничья
4.5% (2)
Севилья
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
31.8% (14)
2:1 Реал Мадрид
25% (11)
3:1 Реал Мадрид
9.1% (4)
1:0 Реал Мадрид
6.8% (3)
3:0 Реал Мадрид
6.8% (3)
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