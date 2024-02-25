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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Лас-Пальмас
0:1
Второй тайм: 49'
Осасуна
0'
45' Желтая карточка
Монкайола Хон
0:1
49' Гол

Ход матча

45'
 
Монкайола Хон
49'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 121
Лас-Пальмас 52.1% (63)
X 34.7% (42)
Осасуна 13.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
Осасуна
3.40
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
12
Луаодис
Энзо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
19
Кардона
Марк
1
Эррера
Серхио
4
Унаи
Гарсия
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
7
Монкайола
Хон
16
Гомес
Мойсес
22
Мохика
Хоан
17
Будимир
Анте
23
Гарсия
Рауль
Лас-Пальмас
4-5-1
Осасуна
3-5-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Осасуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
С
2:0
С
4:1
П
5:2
П
2:2
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.25

Среднее время на гол

27
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
63

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.19
Кардона Марк 3 (1) 0.12
Молейро Альберто 2 0.08
Муньос Хави 2 0.08
Мунир Эль-Хаддади 2 0.08
Виера Хонатан 2 (2) 0.08
Пехиньо Франсиско 2 0.08
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Рамирес Сандро 0 0
Кардона Серхи 0 0
Парк Марвин 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 13 (3) 0.5
Гарсия Рауль 3 0.12
Гарсия Рубен 2 0.08
Гомес Мойсес 2 0.08
Муньос Икер 2 0.08
Авила Эсекьель 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Мармол Мика 4 1
Муньос Хави 5 0
Перроне Максимо 5 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Коко Сауль 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Кардона Марк 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Монкайола Хон 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Осасуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
8
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

9
11
Лас-Пальмас
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Осасуна
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
38%
5
33%
76-90

Пропущено

9
19
0 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
5
26%
61-75
5
56%
4
21%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
29
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
3
12%
4
14%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
4
16%
4
14%
61-75
8
32%
9
31%
76-90

Пропущено

25
36
5 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
1
4%
3
8%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
8
32%
9
25%
61-75
9
36%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0
Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Осасуна

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
9
16
1
24
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 26 10 6 10 25 - 25 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 0:0 Заявка 26 9 6 11 29 - 36 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 13 6 4 3 16 - 9 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 0:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
11.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • 47'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Коко Сауль из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
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    Прогнозы 121
    Лас-Пальмас 52.1% (63)
    X 34.7% (42)
    Осасуна 13.2% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Осасуна
    3.40
    3.15
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    3.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Осасуна

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    52.1% (63)
    Ничья
    34.7% (42)
    Осасуна
    13.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.57% (34)
    Меньше
    70.43% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    61.74% (71)
    Нет
    38.26% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (37)
    1:0 Лас-Пальмас
    25.6% (31)
    2:1 Лас-Пальмас
    18.2% (22)
    1:2 Осасуна
    7.4% (9)
    0:1 Осасуна
    5.8% (7)
    2:0 Лас-Пальмас
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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