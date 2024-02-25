Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Коко Сауль выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

42' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

39' Рауль Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

39' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Будимир Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Будимир Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

35' Муньос Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Кардона Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

33' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Луаодис Энзо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Эррандо Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

26' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Монкайола Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Рауль Гарсия из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

19' Матч возобновлен

19' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

11' Монкайола Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Осасуна

9' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

9' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лас-Пальмас пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лас-Пальмас

5' Молейро Альберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Рауль Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля

1' Судья начинает матч