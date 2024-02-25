Тур: 26. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Мунуэра Хосе
0:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
45'
49'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
19
Кардона
Марк
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
22
Мохика
Хоан
17
Будимир
Анте
23
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Осасуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
1.25
Среднее время на гол
27
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
63
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|5
|0.19
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.12
|Молейро Альберто
|2
|0.08
|Муньос Хави
|2
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.08
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.08
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.08
|Каба Сори
|1
|0.04
|Бенито Рамирес
|1
|0.04
|Эррера Кристиан
|1
|0.04
|Суарес Алехандро
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|1
|0.04
|Коко Сауль
|1
|0.04
|Херцог Хуанма
|1
|0.04
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Кардона Серхи
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|13 (3)
|0.5
|Гарсия Рауль
|3
|0.12
|Гарсия Рубен
|2
|0.08
|Гомес Мойсес
|2
|0.08
|Муньос Икер
|2
|0.08
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Аресо Хесус
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|1
|0.04
|Арнаис Хосе
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.04
|Видаль Начо
|1
|0.04
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Муньос Хави
|5
|0
|Перроне Максимо
|5
|0
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Парк Марвин
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Кардона Марк
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Вальес Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Осасуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
8
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
9
11
Лас-Пальмас
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Осасуна
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
38%
5
33%
76-90
Пропущено
9
19
0 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
3
33%
5
26%
61-75
5
56%
4
21%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
29
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
3
12%
4
14%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
4
16%
4
14%
61-75
8
32%
9
31%
76-90
Пропущено
25
36
5 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
1
4%
3
8%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
8
32%
9
25%
61-75
9
36%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0
Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Осасуна
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
57
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
102
310
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
817
916
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|54 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|0:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|25 - 25
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|0:0 Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 36
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|29 - 39
|21
|18.
|Заявка
|26
|2
|12
|12
|17 - 37
|18
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|5.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 9
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Осасуна
Исход игры
Лас-Пальмас
52.1% (63)
Ничья
34.7% (42)
Осасуна
13.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
61.74% (71)
Нет
38.26% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (37)
1:0 Лас-Пальмас
25.6% (31)
2:1 Лас-Пальмас
18.2% (22)
1:2 Осасуна
7.4% (9)
0:1 Осасуна
5.8% (7)
2:0 Лас-Пальмас
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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