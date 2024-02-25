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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Лас-Пальмас
1:1
Конец матча
Осасуна
0'
45' Желтая карточка
Монкайола Хон
0:1
49' Гол
Унаи Гарсия
49' Желтая карточка
Суарес Алехандро
1:1
52' Гол
Родригес Кирьян
90' Желтая карточка
Коко Сауль
90'+7

Ход матча

45'
 
Монкайола Хон
49'
0:1
Унаи Гарсия
(Мохика Хоан)
49'
Суарес Алехандро
 
52'
Родригес Кирьян
1:1
63'
 
Муньос Икер
Монкайола Хон
63'
 
Гарсия Рубен
Гарсия Рауль
65'
Рамирес Сандро
Кардона Марк
 
65'
Мунир Эль-Хаддади
Молейро Альберто
 
74'
 
Ибаньес Пабло
Гомес Мойсес
74'
 
Inigo Arguibide
Аресо Хесус
77'
Араухо Хулиан
Парк Марвин
 
77'
Кампанья Хосе
Луаодис Энзо
 
89'
Бенито Рамирес
Суарес Алехандро
 
90'
 
Барха Энрике
Будимир Анте
90'
Коко Сауль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лас-Пальмас 52.1% (63)
X 34.7% (42)
Осасуна 13.2% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
12
Луаодис
Энзо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
19
Кардона
Марк
1
Эррера
Серхио
4
Унаи
Гарсия
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
7
Монкайола
Хон
16
Гомес
Мойсес
22
Мохика
Хоан
17
Будимир
Анте
23
Гарсия
Рауль
Лас-Пальмас
4-5-1
Осасуна
3-5-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Осасуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
С
2:0
С
4:1
П
5:2
П
2:2
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.25

Среднее время на гол

27
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
63

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.23
Кардона Марк 3 (1) 0.12
Молейро Альберто 2 0.08
Муньос Хави 2 0.08
Мунир Эль-Хаддади 2 0.08
Виера Хонатан 2 (2) 0.08
Пехиньо Франсиско 2 0.08
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Рамирес Сандро 0 0
Кардона Серхи 0 0
Парк Марвин 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 13 (3) 0.5
Гарсия Рауль 3 0.12
Гарсия Рубен 2 0.08
Гомес Мойсес 2 0.08
Муньос Икер 2 0.08
Авила Эсекьель 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Унаи Гарсия 1 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Мохика Хоан 0 0
Монкайола Хон 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Мармол Мика 4 1
Муньос Хави 5 0
Суарес Алехандро 5 0
Перроне Максимо 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Кардона Марк 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Будимир Анте 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Монкайола Хон 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Осасуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
9
Лас-Пальмас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

9
11
Лас-Пальмас
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Осасуна
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
5
31%
76-90

Пропущено

10
20
0 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
3
30%
5
25%
61-75
5
50%
4
20%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

26
30
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
3
12%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
5
19%
6
20%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
31%
9
30%
76-90

Пропущено

26
37
5 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
1
4%
3
8%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
8
31%
9
24%
61-75
9
35%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0
Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Осасуна

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
20
6
8
18
1.5
9
17
1
25
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
3.
Жирона
 Заявка 25 17 5 3 54 - 32 56
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 0:1 Заявка 26 5 9 12 30 - 38 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
5.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 0:1 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 0:1 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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    Прогнозы 121
    Лас-Пальмас 52.1% (63)
    X 34.7% (42)
    Осасуна 13.2% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Осасуна

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    52.1% (63)
    Ничья
    34.7% (42)
    Осасуна
    13.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.57% (34)
    Меньше
    70.43% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    61.74% (71)
    Нет
    38.26% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (37)
    1:0 Лас-Пальмас
    25.6% (31)
    2:1 Лас-Пальмас
    18.2% (22)
    1:2 Осасуна
    7.4% (9)
    0:1 Осасуна
    5.8% (7)
    2:0 Лас-Пальмас
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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