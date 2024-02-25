  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ланс
0:0
Первый тайм: 10'
Монако
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 127
Ланс 26.8% (34)
X 40.9% (52)
Монако 32.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Монако
3.45
3.60
Реклама, ligastavok.ru
3.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
26
Менди
Нампали
28
Томассон
Адриен
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
1
Маецки
Радослав
99
Синго
Вилфред
3
Марипан
Гильермо
22
Салису
Мохаммед
20
Уаттара
Кассум
18
Минамино
Такуми
6
Закария
Денис
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
29
Балогун
Фоларин
Ланс
3-4-2-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Ланс
Монако

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:2
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
1:4
Л1
2:2
К
2:4
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.71
1.73

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.6
1.36

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 5 0.22
Сотока Флориан 4 (2) 0.17
Вахи Элю 3 0.13
Коста Давид 3 0.13
Мачадо Дейвер 3 0.13
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.09
Гилавоги Морган 2 0.09
Медина Факундо 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.48
Головин Александр 6 0.26
Минамино Такуми 5 0.22
Аклиуш Манес 5 0.22
Балогун Фоларин 4 0.17
Закария Денис 3 0.13
Вандерсон V 2 0.09
Фофана Юссуф 1 0.04
Якобс Исмаил 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Гради Жонатан 6 1
Вахи Элю 5 1
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 4 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Хусанов Абдукодир 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Агилар Рубен 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 9 1
Головин Александр 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0

Результаты матчей

Ланс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

2
9
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Монако
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

8
17
Ланс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Монако
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
6%
1
4%
1-15
4
24%
6
26%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

9
21
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
5
24%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
4
44%
5
24%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
3
14%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
18%
1
5%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

28
42
13 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
3
11%
3
7%
1-15
6
21%
10
24%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
6
21%
11
26%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
5
18%
5
12%
76-90

Пропущено

21
31
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
1
5%
7
23%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
8
38%
7
23%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
4
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1
Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1
Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1

Результаты матчей

Ланс
Монако

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ланс
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
6
5
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
9
2
1
11
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
4
8
14
1.5
15
7
4
18
2.5
7
15
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
4.
Монако
 0:0 Заявка 23 11 6 6 41 - 32 39
5.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
6.
Ланс
 0:0 Заявка 23 10 7 6 28 - 21 37
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 22 7 9 6 29 - 24 30
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
12.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
13.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
14.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ланс
 0:0 Заявка 11 6 3 2 17 - 9 21
7.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
8.
Монако
 0:0 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
3.
Монако
 0:0 Заявка 12 5 5 2 23 - 21 20
4.
Ланс
 0:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Балогун слева ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить вдоль ворот. Получилось неудачно, и игровой снаряд пришёл точно в руки Самба. 
  • 11'
    Головин по центру продрался вперёд и из пределов штрафной нанёс удар по воротам, Дансо бросился под этот выстрел и сумел заблокировать перспективный удар россиянина. 
  • 10'
    Очень активно команды начали эту встречу. Гости играют с преимуществом, однако быстрое нападение "Ланса" всегда готово провести быструю атаку. Интересный футбол. 
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Зевнула оборона гостей, Вахи по правому краю ворвался в штрафную соперника и сильно пробил в ближний угол, Маецки успел сложиться и парировал этот выстрел! 
  • Угловой
    8'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Головин выполнил навес в центр вратарской, Самба вышел из ворот и поймал снаряд в свои перчатки. 
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТИЩЕ! Фофана из глубины выполнил отличный вертикальный пас вперёд, Бен-Йеддер по центру вывалился на рандеву с голкипером, но пробил точно в ногу Самба! 
  • 6'
    Хорошая атака получилась у хозяев! Гради отдал классный пас в правую часть штрафной, Вахи сильно прострелил вдоль ворот, Маецки сделал несколько шагов вперёд и перехватил этот острую передачу. 
  • Угловой
    5'
    Головин от правого углового флага выполнил навес в центр штрафной соперника, защитники "Ланса" сыграли уверенно и вынесли сферу к центру поля. 
  • 4'
    Головин получил игровой снаряд в глубине поля, приблизился к штрафной соперника и пробил по воротам. Сфера попала в Дансо и ушла за лицевую. Первый угловой в матче разыграют "монегаски". 
  • 3'
    Балогун с правого фланга сумел отдать передачу в штрафную соперника, Фофана в одно касание пробил в ближний угол, однако получилось точно в руки Самба. Активно гости начинают этот матч. 
  • 2'
    Футболисты "Ланса" вышли на эту встречу в привычной форме жёлто-красно цвета, гости играют в белом комплекте. Ворота Маецки в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Ланс 0:0 Монако онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ланс 0:0 Монако

Исход игры
Ланс
27.7% (36)
Ничья
40.8% (53)
Монако
31.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
85.34% (99)
Нет
14.66% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (43)
1:2 Монако
21.5% (28)
2:1 Ланс
16.2% (21)
1:0 Ланс
7.7% (10)
2:2 Ничья
5.4% (7)
0:1 Монако
3.1% (4)
0:2 Монако
2.3% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ланс
Монако
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный