Первый тайм

12' Балогун слева ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить вдоль ворот. Получилось неудачно, и игровой снаряд пришёл точно в руки Самба.

11' Головин по центру продрался вперёд и из пределов штрафной нанёс удар по воротам, Дансо бросился под этот выстрел и сумел заблокировать перспективный удар россиянина.

10' Очень активно команды начали эту встречу. Гости играют с преимуществом, однако быстрое нападение "Ланса" всегда готово провести быструю атаку. Интересный футбол.

9' ОПАСНО! Зевнула оборона гостей, Вахи по правому краю ворвался в штрафную соперника и сильно пробил в ближний угол, Маецки успел сложиться и парировал этот выстрел!

8' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Головин выполнил навес в центр вратарской, Самба вышел из ворот и поймал снаряд в свои перчатки.

7' МОМЕНТИЩЕ! Фофана из глубины выполнил отличный вертикальный пас вперёд, Бен-Йеддер по центру вывалился на рандеву с голкипером, но пробил точно в ногу Самба!