Тур: 23. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Летексье Франсуа
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Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Монако
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.73
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.6
1.36
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|5
|0.23
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.18
|Вахи Элю
|3
|0.14
|Коста Давид
|3
|0.14
|Мачадо Дейвер
|3
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.09
|Гилавоги Морган
|2
|0.09
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.05
|Кортес Оскар
|1
|0.05
|Томассон Адриен
|1
|0.05
|Гради Жонатан
|1
|0.05
|Диуф Энди
|1
|0.05
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.5
|Головин Александр
|6
|0.27
|Минамино Такуми
|5
|0.23
|Аклиуш Манес
|5
|0.23
|Балогун Фоларин
|4
|0.18
|Закария Денис
|3
|0.14
|Вандерсон V
|2
|0.09
|Фофана Юссуф
|1
|0.05
|Якобс Исмаил
|1
|0.05
|Марипан Гильермо
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Синго Вилфред
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|8
|0
|Гради Жонатан
|6
|1
|Вахи Элю
|5
|1
|Сотока Флориан
|3
|1
|Дансо Кевин
|4
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Коста Давид
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|9
|1
|Головин Александр
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Монако
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
2
9
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Монако
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
8
17
Ланс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Монако
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
6%
1
4%
1-15
4
24%
6
26%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Пропущено
9
21
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
5
24%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
4
44%
5
24%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
3
14%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
6
32%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
18%
1
5%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
28
42
13 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
3
11%
3
7%
1-15
6
21%
10
24%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
6
21%
11
26%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
5
18%
5
12%
76-90
Пропущено
21
31
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
1
5%
7
23%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
8
38%
7
23%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
4
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1
Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1
Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1
Результаты матчей
Ланс
Монако
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ланс
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
55
65
37
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
39
92
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
184
814
157
418
715
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 35
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогнозы на матч Ланс - Монако
Исход игры
Ланс
16.7% (9)
Ничья
37% (20)
Монако
46.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (17)
1:2 Монако
29.6% (16)
2:1 Ланс
11.1% (6)
0:2 Монако
5.6% (3)
1:0 Ланс
5.6% (3)
2:2 Ничья
5.6% (3)
0:1 Монако
3.7% (2)
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