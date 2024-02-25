Тур: 23. Стадион: АФАС. Главный судья: Линдхут Аллард
1:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
7'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
11.00 Точный счёт – 2:2
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Аякс
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
39 матчей
30.8%
17.9%
51.3%
12 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.1%
35.9%
41%
9 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
15.4%
51.3%
13 побед 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
2.15
1.74
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
67
54
Голов в среднем за матч
1.72
1.38
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|0.96
|Де Вит Дани
|6 (1)
|0.26
|Лахдо Майкель
|3
|0.13
|Ван Боммел Рубен
|3
|0.13
|Класи Йорди
|2
|0.09
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Мейнанс Свен
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.04
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.04
|Данташ Тьягу
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|15
|0.65
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.35
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.26
|Акпом Чуба
|6
|0.26
|Бергёйс Стивен
|5
|0.22
|Боргес Карлос
|2
|0.09
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.09
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.09
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Хато Йоррель
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Классен Дэви
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|5
|0
|Базур Рихедли
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Класи Йорди
|3
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
4
11
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Аякс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
16
26
АЗ Алкмаар
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Аякс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
20
37
Голы по времени матча
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
6
25%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
6
25%
6
26%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
8
33%
4
17%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
31%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
4
31%
10
37%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
2
15%
4
15%
76-90
Забито
17
27
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
3
11%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
3
18%
7
26%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
41
50
15 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
8
20%
6
12%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
3
7%
9
18%
31-45
11
27%
9
18%
46-60
4
10%
9
18%
61-75
11
27%
11
22%
76-90
Пропущено
23
42
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 20
4
17%
6
14%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
3
13%
10
24%
31-45
6
26%
15
36%
46-60
3
13%
3
7%
61-75
4
17%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2
Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Аякс
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
4:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
4:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
4
4 раза 18%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
83
56
47
38
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
65
92
29
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
202
139
175
715
814
319
517
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|45 - 22
|47
|4.
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 24
|42
|5.
|0:1 Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 47
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|45 - 38
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|5.
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 29
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6