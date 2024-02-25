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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
АЗ Алкмаар
1:0
Второй тайм: 61'
Аякс
0'
1:0
7' Гол
Ван Боммел Рубен
55' Желтая карточка
Базур Рихедли

Ход матча

7'
Ван Боммел Рубен
(Павлидис Вангелис)
1:0
36'
 
Каплан Ахметджан
Гааей Антон
55'
Базур Рихедли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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АЗ Алкмаар
Ничья
Аякс
2.04
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
14
Белич
Кристиян
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
3
Гааей
Антон
25
Соса
Борна
33
Тахирович
Бенджамин
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
9
Бробби
Брайан
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Аякс
3-4-2-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Аякс

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

39 матчей

30.8%
17.9%
51.3%
12 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.1%
35.9%
41%
9 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
15.4%
51.3%
13 побед 6 ничьих 20 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

2.15
1.74

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

67
54

Голов в среднем за матч

1.72
1.38

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 22 (1) 0.96
Де Вит Дани 6 (1) 0.26
Лахдо Майкель 3 0.13
Ван Боммел Рубен 3 0.13
Класи Йорди 2 0.09
Инди Мартинс 1 0.04
Мейнанс Свен 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Мёллер Вольфе Давид 1 0.04
Ван Бредероде Мирон 1 0.04
Данташ Тьягу 1 0.04
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 15 0.65
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.35
Хлинссон Кристиан 6 0.26
Акпом Чуба 6 0.26
Бергёйс Стивен 5 0.22
Боргес Карлос 2 0.09
Тахирович Бенджамин 2 0.09
Ван ден Бомен Бранко 2 0.09
Ренсх Девайн 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Хато Йоррель 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Классен Дэви 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 5 0
Базур Рихедли 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Класи Йорди 3 0
Инди Мартинс 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 3 0
Хато Йоррель 3 0
Ренсх Девайн 2 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

4
11
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Аякс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

16
26
АЗ Алкмаар
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Аякс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

20
37

Голы по времени матча

Забито

24
23
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
6
25%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
6
25%
6
26%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
8
33%
4
17%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
31%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
4
31%
10
37%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
2
15%
4
15%
76-90

Забито

17
27
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
3
11%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
3
18%
7
26%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

41
50
15 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
8
20%
6
12%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
3
7%
9
18%
31-45
11
27%
9
18%
46-60
4
10%
9
18%
61-75
11
27%
11
22%
76-90

Пропущено

23
42
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 20
4
17%
6
14%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
3
13%
10
24%
31-45
6
26%
15
36%
46-60
3
13%
3
7%
61-75
4
17%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2
Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Аякс

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
4:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
4:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
2
9 раз 41%
4
4 раза 18%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
8
3
5
6
2.5
4
7
3
8
3.5
4
7
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
9
2
2
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
20
2
13
9
1.5
17
5
7
15
2.5
8
14
3
19
3.5
5
17
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 23 17 4 2 61 - 17 55
3.
Твенте
 Заявка 23 14 5 4 45 - 22 47
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 23 12 6 5 44 - 24 42
5.
Аякс
 0:1 Заявка 23 10 6 7 54 - 47 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 23 9 7 7 37 - 32 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 23 8 9 6 45 - 38 33
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
12.
Алмере Сити
 Заявка 23 7 6 10 22 - 39 27
13.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 23 4 9 10 36 - 47 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 23 4 4 15 18 - 47 16
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
5.
Аякс
 0:1 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 11 9 1 1 32 - 9 28
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 0:1 Заявка 12 4 3 5 27 - 29 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
15.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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