Тур: 23. Стадион: АФАС. Главный судья: Линдхут Аллард
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолВан Боммел Рубен
55' Желтая карточкаБазур Рихедли
2:0
67' ГолВан Боммел Рубен
79' Желтая карточкаГус Ваутер
88' Undefined phrase: football_event_Бробби Брайан
90'+6
Ход матча
7'
55'
67'
79'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
448 Количество передач 599
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.52 Обе забьют (да)
-
-
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Аякс
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
39 матчей
30.8%
17.9%
51.3%
12 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.1%
35.9%
41%
9 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
15.4%
51.3%
13 побед 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
2.15
1.74
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
67
54
Голов в среднем за матч
1.72
1.38
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|0.96
|Де Вит Дани
|6 (1)
|0.26
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.17
|Лахдо Майкель
|3
|0.13
|Класи Йорди
|2
|0.09
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Мейнанс Свен
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.04
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.04
|Данташ Тьягу
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|15
|0.65
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.35
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.26
|Акпом Чуба
|6
|0.26
|Бергёйс Стивен
|5
|0.22
|Боргес Карлос
|2
|0.09
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.09
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.09
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Хато Йоррель
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Классен Дэви
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базур Рихедли
|5
|0
|Де Вит Дани
|5
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Класи Йорди
|3
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
4
11
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Аякс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
16
26
АЗ Алкмаар
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Аякс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
20
37
Голы по времени матча
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
7
27%
1
4%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
6
23%
6
26%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
8
31%
4
17%
76-90
Пропущено
13
29
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
31%
5
17%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
10
34%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
2
15%
4
14%
76-90
Забито
17
27
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
3
11%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
3
18%
7
26%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
43
50
16 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
9
21%
6
12%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
3
7%
9
18%
31-45
11
26%
9
18%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
11
26%
11
22%
76-90
Пропущено
23
44
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 21
4
17%
7
16%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
3
13%
10
23%
31-45
6
26%
15
34%
46-60
3
13%
4
9%
61-75
4
17%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1
Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Аякс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2
Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Аякс
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
4:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
84
83
57
47
39
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
65
93
29
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
203
149
176
716
815
320
518
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|61 - 17
|55
|3.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|45 - 22
|47
|4.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 24
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|54 - 48
|36
|6.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|45 - 38
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|36 - 47
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|18 - 47
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 9
|28
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6