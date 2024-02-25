Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

88' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Лахдо Майкель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Гус Ваутер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

78' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

77' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Аякс

71' Каплан Ахметджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

70' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Хлинссон Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Г О О О О Л - Ван Боммел Рубен забивает с правой ноги!

67' Лахдо Майкель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Ренсх Девайн из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Соса Борна из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Аякс

61' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

59' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ван Боммел Рубен бьет со штрафного в створ, но Диант Рамаж держит все под контролем

56' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

56' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Базур Рихедли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Белич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мейнанс Свен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Шутало Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Шутало Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.