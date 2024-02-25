Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Обе команды достойно сыграли в первом тайме

37' Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Пэрротт Трой нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

37' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.

36' Кензо Гудмийн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Оооо... вот это был удар! Дриауех Каухайб должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Витесс

32' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Anis Hadj Moussa из команды Витесс подал угловой слева.

29' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Дриауех Каухайб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дриауех Каухайб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Эксельсиор

19' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

19' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Эксельсиор

15' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

14' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Эксельсиор

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

6' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Судья сигнализирует, что Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Anis Hadj Moussa

3' Anis Hadj Moussa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эксельсиор начинает с центра поля