Тур: 23. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Нагтегал Марк
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
185 Количество передач 218
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
1
Ром
Элой
35
Мердинк
Мекс
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эксельсиор
Витесс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.8
1.3
Среднее время на гол
112
69
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.6
1.7
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.3
|Аграфиотис Николас
|5
|0.22
|Дриауех Каухайб
|4
|0.17
|Лампру Лазарос
|3
|0.13
|Удденес Оскар
|3
|0.13
|Хореман Сибе
|2
|0.09
|Бас Юлиан
|2
|0.09
|Загре Артур
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Ньивпорт Свен
|1
|0.04
|Пири Кик
|1
|0.04
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0.04
|Виделль Каспер
|1
|0.04
|Санчес-Фернандес Деренсили
|1
|0.04
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.17
|Манхуф Миллион
|4
|0.17
|Бутра Амин
|2
|0.09
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Тилеманс Матейс
|1
|0.04
|Де Регт Гиан
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Бас Юлиан
|5
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Мёленстен Мелле
|3
|1
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Витесс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
5
Эксельсиор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Витесс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
10
4
Эксельсиор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Витесс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
21
9
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90
Пропущено
19
29
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
21%
6
21%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
8
42%
3
10%
61-75
3
16%
6
21%
76-90
Забито
19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
21%
2
29%
1-15
4
21%
2
29%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
4
21%
2
29%
76-90
Пропущено
26
16
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
5
19%
5
31%
76-90
Забито
35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 10
4
11%
3
18%
1-15
8
23%
4
24%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
8
23%
2
12%
61-75
8
23%
6
35%
76-90
Пропущено
45
45
14 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
5
11%
7
16%
1-15
4
9%
8
18%
16-30
5
11%
6
13%
31-45
10
22%
7
16%
46-60
13
29%
6
13%
61-75
8
18%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1
Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2
Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0
Результаты матчей
Эксельсиор
Витесс
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
65
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
65
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
1111
1210
418
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|21
|2
|0
|77 - 11
|65
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|59 - 17
|52
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|54 - 46
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|45 - 38
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 41
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|0:0 Заявка
|23
|4
|10
|9
|35 - 45
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|16 - 46
|14
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 19
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|44 - 6
|32
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 30
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (9)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6