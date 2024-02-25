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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Эксельсиор
0:0
Перерыв
Витесс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 185 Количество передач 218
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
Витесс
3.50
3.60
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3.70
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Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
14
Дриауех
Каухайб
8
Сандра
Сиссе
33
Бас
Юлиан
10
Гаудмейн
Кензо
9
Пэрротт
Трой
23
Дёйвестейн
Лансе
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
17
Козловски
Кацпер
20
Мёленстен
Мелле
28
Anis
Hadj
Moussa
35
Мердинк
Мекс
25
Де
Регт
Гиан
Эксельсиор
4-4-2
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
Витесс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:0
Э
3:1
К
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.3

Среднее время на гол

112
69

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.6
1.7

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.3
Аграфиотис Николас 5 0.22
Дриауех Каухайб 4 0.17
Лампру Лазарос 3 0.13
Удденес Оскар 3 0.13
Хореман Сибе 2 0.09
Бас Юлиан 2 0.09
Загре Артур 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Ньивпорт Свен 1 0.04
Пири Кик 1 0.04
Дёйвестейн Лансе 1 0.04
Виделль Каспер 1 0.04
Санчес-Фернандес Деренсили 1 0.04
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.17
Манхуф Миллион 4 0.17
Бутра Амин 2 0.09
Козловски Кацпер 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Бас Юлиан 5 0
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Хендрикс Рамон 5 0
Мёленстен Мелле 3 1
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Витесс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
5
Эксельсиор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Витесс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

10
4
Эксельсиор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Витесс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

21
9

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Пропущено

19
29
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
21%
6
21%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
8
42%
3
10%
61-75
3
16%
6
21%
76-90

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
21%
2
29%
1-15
4
21%
2
29%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Пропущено

26
16
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
5
19%
5
31%
76-90

Забито

35
17
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 10
4
11%
3
18%
1-15
8
23%
4
24%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
8
23%
2
12%
61-75
8
23%
6
35%
76-90

Пропущено

45
45
14 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
5
11%
7
16%
1-15
4
9%
8
18%
16-30
5
11%
6
13%
31-45
10
22%
7
16%
46-60
13
29%
6
13%
61-75
8
18%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1
Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2
Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0

Результаты матчей

Эксельсиор
Витесс

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
11
11
12
10
1.5
4
18
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 22 16 4 2 59 - 17 52
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 23 8 9 6 45 - 38 33
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 23 4 10 9 35 - 45 22
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 0:0 Заявка 23 3 5 15 16 - 46 14
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
3.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 12 2 7 3 16 - 19 13
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 0:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
16.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
17.
Витесс
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 30 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
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Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 45%, Витесс: 55%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Ороз Алоис из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кензо Гудмийн
  • 45'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 46%, Витесс: 54%.
  • 45'
    Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор в офсайде
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    Лучшие коэффициенты
    Эксельсиор
    Ничья
    Витесс
    3.50
    3.60
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    3.70
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